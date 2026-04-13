Tichá likvidace civilizace prostřednictvím AI deratizace
Protože nic neničí instituce tak elegantně, rychle a s takovým PR úsměvem jako dnešní umělá inteligence.
Je to jako kdybychom do Národního divadla nasadili karaoke stroj a pak se divili, že opera zní jako páteční večer v nonstopu.
Expertíza? Zastaralý koncept, stejně jako pevná linka
Instituce stojí na expertíze. AI stojí na tom, že expertízu přesvědčivě simuluje. A lidé — unavení, podfinancovaní a s hlavou plnou grantových tabulek — se nechají rádi oklamat.
Proč by se lékař učil diagnostiku, když mu AI nabídne „pravděpodobně zápal plic“ s přesností 87 % a sebevědomím 300 %?
Proč by student psal seminárku, když mu ji model vyplivne dřív, než stihne otevřít Word? AI je jako ten spolužák, který opisoval od všech, ale měl největší sebevědomí ve třídě.
A teď ho všichni povýšili na učitele.
Rozhodování bez lidí: sen každého manažera, noční můra civilizace
Instituce jsou pomalé, protože musí být pomalé.
Rozhodování je rituál: argumenty, odpovědnost, podpisy, následky.
AI tento rituál zkrátí na jedno kliknutí. A s ním zmizí i odpovědnost.
Když rozhodne člověk, můžeme se ptát: „Proč?“ Když rozhodne AI, odpověď zní: „To je proprietární.“ A tím to končí.
AI tak vytváří nový typ hrdiny: manažera, který za nic nemůže.
„To ne já, to algoritmus.“ Je to jako kdyby soudce řekl: „Já bych vás osvobodil, ale Excel říká, že jste rizikový.“
Izolace jako nový společenský standard
Instituce jsou založené na lidech v místnosti. Na hádkách, trapných tichách, kávě, která chutná jako trest, a pocitu, že jsme v tom spolu.
AI nabízí alternativu:
být sám, ale s digitálním kamarádem, který tě nikdy neopraví, nikdy se neurazí a nikdy ti neřekne, že se mýlíš. Je to vztah bez tření — tedy bez růstu.
Je to jako mít partnera, který ti na všechno odpoví: „Skvělý nápad, miláčku.“ A pak se divit, že se ti rozpadá manželství, kariéra i demokracie.
Právo AI miluje neprůhlednost.
Univerzity AI je stroj na průměrnost. Univerzity jsou stroje na originalitu.
Žurnalistika AI generuje obsah rychleji, než novinář stihne ověřit první fakt. A tak se pravda mění v dekoraci. V pozadí běží nekonečný proud AI slop, který zahlcuje veřejný prostor jako digitální smog.
Demokracie Demokracie je založená na důvěře.
AI je metastáza
AI není nástroj.
AI je institucionální karcinom.
Roste tiše, rychle a s úsměvem.
A když si toho všimneme, bude už metastázovat do práva, školství, médií i rodin.
Instituce potřebují:
pomalost, konflikt, odpovědnost,
lidskou tvrdohlavost, sdílený prostor.
AI nabízí:
- rychlost, hladkost, delegaci,iluzi, izolaci.
To není evoluce.
To je rozklad v přímém přenosu.
Google Notebook LLM
How AI Destroys Institutions by Woodrow Hartzog, Jessica M. Silbey :: SSRN
Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.