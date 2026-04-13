Tichá likvidace civilizace prostřednictvím AI deratizace

Kdyby se ďábel rozhodl outsourcovat apokalypsu, neinvestoval by do ohnivých jezdců ani do meteorů. Objednal by si AI startup. A měl by pravdu.

Protože nic neničí instituce tak elegantně, rychle a s takovým PR úsměvem jako dnešní umělá inteligence.
Je to jako kdybychom do Národního divadla nasadili karaoke stroj a pak se divili, že opera zní jako páteční večer v nonstopu.

Expertíza? Zastaralý koncept, stejně jako pevná linka

Instituce stojí na expertíze. AI stojí na tom, že expertízu přesvědčivě simuluje. A lidé — unavení, podfinancovaní a s hlavou plnou grantových tabulek — se nechají rádi oklamat.
Proč by se lékař učil diagnostiku, když mu AI nabídne „pravděpodobně zápal plic“ s přesností 87 % a sebevědomím 300 %?
Proč by student psal seminárku, když mu ji model vyplivne dřív, než stihne otevřít Word? AI je jako ten spolužák, který opisoval od všech, ale měl největší sebevědomí ve třídě.
A teď ho všichni povýšili na učitele.

Rozhodování bez lidí: sen každého manažera, noční můra civilizace

Instituce jsou pomalé, protože musí být pomalé.
Rozhodování je rituál: argumenty, odpovědnost, podpisy, následky.

AI tento rituál zkrátí na jedno kliknutí. A s ním zmizí i odpovědnost.

Když rozhodne člověk, můžeme se ptát: „Proč?“ Když rozhodne AI, odpověď zní: „To je proprietární.“ A tím to končí.

AI tak vytváří nový typ hrdiny: manažera, který za nic nemůže.
„To ne já, to algoritmus.“ Je to jako kdyby soudce řekl: „Já bych vás osvobodil, ale Excel říká, že jste rizikový.“

Izolace jako nový společenský standard

Instituce jsou založené na lidech v místnosti. Na hádkách, trapných tichách, kávě, která chutná jako trest, a pocitu, že jsme v tom spolu.

AI nabízí alternativu:
být sám, ale s digitálním kamarádem, který tě nikdy neopraví, nikdy se neurazí a nikdy ti neřekne, že se mýlíš. Je to vztah bez tření — tedy bez růstu.
Je to jako mít partnera, který ti na všechno odpoví: „Skvělý nápad, miláčku.“ A pak se divit, že se ti rozpadá manželství, kariéra i demokracie.

Právo AI miluje neprůhlednost.
Právo miluje transparentnost.
Tohle manželství skončí dřív než průměrná reality show.

Univerzity AI je stroj na průměrnost. Univerzity jsou stroje na originalitu.
Výsledek? AI vyhrává 10: 0, protože originalita se špatně škáluje.

Žurnalistika AI generuje obsah rychleji, než novinář stihne ověřit první fakt. A tak se pravda mění v dekoraci. V pozadí běží nekonečný proud AI slop, který zahlcuje veřejný prostor jako digitální smog.

Demokracie Demokracie je založená na důvěře.
AI je založená na pravděpodobnosti.
To je kombinace, která nevydrží ani jedno volební období.

AI je metastáza

AI není nástroj.
AI je institucionální karcinom.
Roste tiše, rychle a s úsměvem.
A když si toho všimneme, bude už metastázovat do práva, školství, médií i rodin.

Instituce potřebují:

pomalost, konflikt, odpovědnost,

lidskou tvrdohlavost, sdílený prostor.

AI nabízí:

  • rychlost, hladkost, delegaci,iluzi, izolaci.

To není evoluce.
To je rozklad v přímém přenosu.

Google Notebook LLM

How AI Destroys Institutions by Woodrow Hartzog, Jessica M. Silbey :: SSRN

Autor: Milan Hausner | pondělí 13.4.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku

ilustrační snímek
12. dubna 2026  18:59,  aktualizováno  18:59

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl...

Milan Hausner

  • Počet článků 452
  • Celková karma 9,39
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

