Tetování z koupaliště
Plavky měl vytahané ještě z devadesátek, na hlavě slamák, který pamatoval ještě Havla, a v ruce pivo v kelímku, které tehdy stávalo desetinu toho dnešního a chutnalo jako rozpuštěný led s chemikáliemi. To alespoň tady zůstalo stejné.
Byl to prostý člověk. Důchodce. Vdovec. Člověk, který už dávno pochopil, že svět se dá nejlépe poznat na koupališti. Protože tady, mezi chlorovou mlhou a vůní kokosového oleje, se tetování stávají pasem a jasnou výpovědí.
„No schválně,“ zamručel si pro sebe, když kolem prošla první kandidátka. Dívka tak dvacet pět, zadek jako broskev, na lopatce obrovský nápis „Carpe Diem“ v kaligrafii, která vypadala, jako by ji psal opilý čínský kaligraf. Franta si odfrkl. „Jo jo, tak si to tady fakt užij. Hlavně ať ti nikdo neukradne mobil.“
Vedle ní se usadila blondýna s obrovským lotosem na kříži. Lotosem, který byl tak dokonale symetrický, že musel stát víc než její první auto. „Tohle je holka, co si myslí, že je duchovní a esoterická,“ zabručel Franta. Je ovšem pravda, že její rozměry hodné stavebního stroje tak moc nešly s tou esoterikou dohromady.
Pak přišla ta pravá. Rusovláska s plným ramenem. Na jedné straně matrioška, na druhé medvěd s balalajkou, uprostřed Putin na koni. Nebo aspoň někdo, kdo vypadal jako car na koni. Franta se málem zakuckal pivem. „Celý svět v jednom tetování. Jen chybí cenovka ‚Made in China‘.“
Seděl tam a četl lidi jako otevřené knížky. Holka s „Stay Wild“ na stehně – ta divoká nebyla ani v noci, když jí docházely baterky do vibrátoru. Vedle ní tatérský masterpiece: nekonečno, strom života, runy, vlci, měsíc, všechno najednou. „Tohle je holka, co má na Štěstí bio ‚hledám hluboké spojení‘ a pak se na prvním rande ptá, jestli máš OnlyFans,“ komentoval Franta tiše.
Občas se nějaká usmála. Jedna mu dokonce zamávala. Měla na břiše malou vlaštovku. „To je ta, co utekla z domu v sedmnácti a teď utíká před alimenty,“ usoudil děda s moudrostí celoživotního pozorovatele.
Slunce pražilo. Děti řvaly. Někdo pustil z repráku český rap o tom, jak je těžký být gangsta v paneláku. Franta se poškrábal na břiše, kde měl jen jedno tetování: malou kotvu z roku 1987, kdy byl ještě blbej a myslel si, že moře někdy opravdu uvidí.
„A víte co je nejlepší?“ řekl nahlas sám pro sebe, když se vedle něj posadila paní kolem padesáti s obrovským nápisem „Queen“ přes celá záda. „Že my všichni tady: královny, bohyně, divoké duše, cestovatelky duší smrdíme stejně po chloru a máme stejný problém s celulitidou.“
Zvedl kelímek. „Na zdraví, světe. Jsi krásnej. Ale tetování dáváš lidem fakt debilní.“
A pak se děda Franta zasmál tak nahlas, až se na něj otočilo půl koupaliště. Prostý člověk. Ale aspoň věděl, co vidí.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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