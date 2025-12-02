Těšíme se na Ježíška, copak a komu něco nadělí...
Vánoční sezóna se nám opět přiblížila, a zatímco my si chystáme kapra a cukroví, je naprosto nezbytné, abychom nezapomněli na to nejdůležitější: přípravu pořádné dávky zdravé skepse. A nejde tu jen o cenovky na cukroví, másle a vejcích. Zapomeňte na nudné adventní kalendáře; moderní technologičtí podvodníci pilně trénují své umělé inteligence, aby nám místo dárků nadělili nezapomenutelné vrásky. Vítejte ve zlaté éře podvodů, kde moderní vánoční koledníci už nechodí po domech, ale elegantně operují na internetu.
Osobní dotek umělé inteligence
Konečně můžeme ocenit, jak AI povznesla vydírání na novou úroveň personalizace na jedničku. Pryč jsou ty doby, kdy nás rozhodil chraplavý hlas z chatrné linky. Dnešní klonování hlasu je tak dokonalé, že když vám zavolá „váš vnuk“ v nouzi, nejprve si s vámi popovídá o tom, jak mu chutnal váš loňský salát. Teprve poté, co si vychutnáte tuto srdečnou konverzaci, spořádaně přejde k vydírání. Skutečný vnuk bude zmatený, ale podvodník se bude vehementně bránit — to je ta správná chvíle se rozloučit, ale jen pro ty, kteří znají Pravidlo dvou kanálů.
Když už jsme u těch dárků, proč se stresovat frontami a vyprodaným zbožím? Umělá inteligence je tu, aby nám během vteřiny vykouzlila deset profesionálních e-shopů, které mají tu nejžhavější hračku sezóny skladem, a navíc se slevou. To je pravý vánoční zázrak, i když jediné, co po zaplacení zmizí, je prodejce i vaše peníze. A jak dojemné je, že podvodníci se seznámili s naším zvykem nakupovat dárky na poslední chvíli, a proto nás cílí SMS zprávami o problémech s doručením. Hra na nervy je novým vánočním tradičním strašákem, kde stačí kliknout a zaplatit pouhých 39 Kč za dopravné či přednostní doručení.
Celebrity, které (ne)doporučují
Pokud jde o investice a luxusní zboží, konečně nám Vánoce přináší to, po čem jsme vždy toužili: nadšené doporučení od naší oblíbené osobnosti. Gratulujeme, právě jste potkali deepfake! Období svátků je totiž prime time nejen pro dávání dárků, ale i pro podvodníky. Ti využívají AI k vytváření manipulovaných videí, ve kterých se zdá, že celebrita mluví přímo o produktu nebo kryptoschématu, které nikdy nepodpořila. Tuhle paní Drábová, co měla investování v krvi, tuhle pan Babiš ...a to jsou jen lokální hráči, co teprve ti světoví... Letadélko Káně právě startuje, nabere palivo a pak se, světe div se, rozplyne v mlžném oparu nad vánoční jedličkou.
Tvář je dokonalá, hlas je dokonalý, jediné, co není v pořádku, je doporučení poslat peníze na domácí či zahraniční účet. A nezapomeňme na ty fantastické, ale falešné nabídky: celebrity rozdávají hotovost, auta, nebo prý tajně spustily novou řadu parfémů či péče o pleť se slevou 90 %. Pravidlo je prosté: pokud se nabídka zdá nereálně dobrá, je to téměř jistě podvrh. Ale přiznejme si, kdo by nechtěl $5 000 od neznámé celebrity, která to inzeruje na účtu s podtržítky a náhodnými čísly?
Život s ironickým průvodcem sebeobranou
Pro ty, kteří chtějí svátky nezkazit, je tu ironický průvodce. Zaveďte si rodinné heslo, třeba: „Letos nám Ježíšek přinese zlato“. Ještě bych tu větu pro jistotu zkomolil a proložil čísly a těmi prapodivnými znaménky. To je ta nejlevnější pojistka proti podvodům, a pokud ho „člen rodiny v nouzi“ nezná, gratulujeme – ušetřili jste.
A nezapomeňme na naše veřejně dostupné digitální stopy. Každé video nebo hlasovka, kterou dáte na internet, je považováno za vánoční dárek pro podvodníka. Čím víc jich dáte, tím věrohodněji vás pak budou moci okrást. To je ta pravá ironie osudu v digitálním kabátě. Pamatujte: podezřele výhodná nabídka je digitální Štědrý den pro podvodníka. Ježíšek dárky nosí, neprodává je se slevou 80 %.
A na závěr mám pro vás dárek. Vlastně spíš vizitku. Už dlouho jsem v rámci prevence neviděl žádný portál, který ty šmejdíky prokoukl. Až teď pan Prokoukl. Připouštím, že je to reklama, to se tu nesmí ale za tuhle se nijak nestydím. Projekt získal 2. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality za rok 2025. Možná, že to nebude zrovna dárek pod stromeček, ale téma k rodinné diskuzi od vnoučka, přes maminku online nákupčí, taťku kybernetického hráče a dědu lamentujícího kritika vlády zcela určitě.
Krásné a (doufejme) nerušené, ale maximálně obohacující Vánoce, doufám i bez artificiálních šmejdíků všude kolem nás.
Hausner Notebook LLM
Milan Hausner
Supportni mne, čtenáři (čtenářko)
Jazyk je park bez plotu: vedle stoletých lip rostou anglicismy jako houby po dešti. Čeština už dávno neběží jen mezi „předsedou“ a „předsedkyní“, ale sprintuje mezi deadliny, mindsety a OMG momenty... Kdo se v tom má vyznat?
Milan Hausner
AVATAR a AI...Jak to, že to nejde dohromady?
Video rozhovor (dole pod textem) mne docela zaskočil. AVATAR je přece ten film, kde AI je ten nejautentičtější a zcela neodmyslitelný prvek??? Nepochybně si to většina z nás včetně mně myslí. Jenže ono je to trochu jinak.
Milan Hausner
Tohle už opravdu není sranda. Europol varuje...
Europol vydal bezprecedentní varování: děti jsou cíleně rekrutovány kriminálními sítěmi prostřednictvím videoher, aplikací a sociálních platforem.
Milan Hausner
Umělá inteligence by volila jinak. Ale co lidičky?
Podtitul: Šest nejvlivnějších jazykových modelů se ukázalo jako „syntetičtí voliči“ s chutí na zelenou utopii. Občané mezitím řeší, že jim zdražilo... VŠECHNO.
Milan Hausner
O krysách a lidech
Budoucí svět, kde je všechno snadné. Jídlo je dostupné bez námahy, bydlení bezpečné a pohodlné, nemoci potlačeny. Svět bez nedostatku, bez nutnosti tvrdě pracovat, svět věčného blahobytu...
|Další články autora
- Počet článků 204
- Celková karma 8,97
- Průměrná čtenost 210x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.