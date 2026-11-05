Tentokrát to určitě vyjde…
Velká historie vzdělávacích technologií aneb Jak už sto let zachraňujeme školství a ono se pořád brání
Sto let školských revolucí. Sto let stejných slibů.
Je to strategický dokument.
Kapitola první: Stroj, který nahradí učitele
Ve dvacátých letech přišli vizionáři s myšlenkou učících strojů. Dítě vloží odpověď, stroj vyhodnotí správnost a lidstvo vstoupí do nové éry vzdělávání. History of Education Technology popisuje, že právě tehdy vznikla víra, že učení lze zmechanizovat.
Dopad byl přibližně stejný jako u většiny revolučních diet. První týden nadšení. Druhý týden pochybnosti. Třetí týden návrat ke guláši.
Ukázalo se totiž, že dítě není děrovaný štítek a vzdělávání není výroba šroubků.
Kapitola druhá: Filmový spasitel
Potom přišel film. Pokud žáci neposlouchají učitele, budou přece poslouchat plátno. Když nezabere křída, zabere projektor. Když nezabere projektor, zabere televize. Když nezabere televize, zabere počítač.
Dějiny vzdělávacích technologií připomínají sérii vztahů člověka, který si po desátém rozvodu stále říká: „Tentokrát už to určitě vyjde.“
Česká republika vstupuje na scénu
A zde se rodí český génius. Zatímco jiné země řeší pedagogiku, Česko řeší veřejnou zakázku. Nejdříve vznikne dotační titul. Pak metodika. Poté excelová tabulka. A někdy kolem roku 2031 se začne diskutovat, zda by to mohlo souviset i s výukou.
Interaktivní tabule: Národní kulturní památka
Žádná technologie nevystihuje české školství tak dokonale jako interaktivní tabule. Pamatujete si ty sliby? Žáci budou aktivní. Výuka bude moderní. Pozornost vzroste. Kreativita exploduje. Po několika letech jsme zjistili fascinující skutečnost. Na většině škol vznikla nejdražší promítací plocha ve střední Evropě.
Tabule za sto tisíc korun sloužila k tomu, aby na ní učitel otevřel PowerPoint a přečetl text, který předtím četl z fólie a ještě předtím z papíru. Technologie se změnila.
Monolog nikoliv. Některé tabule byly používány tak málo, že kdyby měly krokoměr, vykázaly by za školní rok méně pohybu než ředitel během inspekce.
A přiznávám, i já jsem byl ten, který IWB považoval za něco ohromujícího. Jen tak prostě k té tabuli chyběl nápaditý kantor.
Vozík notebooků
Dalším příspěvkem českého školství světové civilizaci byl notebookový vozík. Byl to nádherný výtvor. Žil většinou ve skladu. Rozmnožoval se prostřednictvím evropských fondů. A krmil se inventárními štítky. Vozík obsahoval třicet notebooků.
Každý notebook měl: heslo, druhé heslo, servisní heslo, evidenční číslo, protokol o převzetí.
Dostat notebook k žákovi trvalo déle než vydání stavebního povolení.
Proto většina vozíků přežila v přirozeném prostředí zcela nedotčena.
Archeologové budoucnosti je jednou objeví vedle zpětných projektorů a budou se domnívat, že šlo o ceremoniální předměty.
Tabletová horečka
Pak přišly tablety. Každé dítě tabulku. Pardon. Tablet. V té době panovala představa, že když dítě drží skleněnou destičku za deset tisíc, automaticky se zvýší IQ.
Výsledek? Někde fungovaly výborně. Jinde se z nich stala nejdražší sbírka otisků prstů v regionu.
Po dvou letech ležely ve skříni vedle pomůcek, které škola koupila z projektu „Inovace XXI“, „Inovace XXI Plus“, „Inovace XXI Plus Premium“ a „Transformace inovací XXI Final Final V3“.
Covid: největší pedagogický experiment
Pak přišel covid. A stalo se něco strašného. Ukázalo se, že technologie sama o sobě nestačí.
Miliony žáků byly: online, přihlášené,¨synchronizované, digitalizované, virtualizované.
A současně hrály Minecraft.
Najednou bylo zřejmé, že mezi „žák je připojen“ a „žák se učí“ existuje asi stejný rozdíl jako mezi „vlastním běžecké boty“ a „uběhl jsem maraton“.
One Laptop Per Child a jiné pohádky
Ve světě se rozdávaly notebooky v projektu One Laptop per Child. Myšlenka opět krásná.
Každé dítě počítač. Každému dítěti budoucnost.
Pozdější hodnocení ukázala, že děti sice získaly lepší počítačové dovednosti, ale očekávaný vzdělávací zázrak se nedostavil. Problém nebyl v notebooku. Problém byl v představě, že notebook je pedagogická metoda.
Je to podobné, jako kdyby ministerstvo zemědělství rozdalo všem občanům lopaty a následně očekávalo nárůst HDP.
A nyní přichází AI
Dnes stojíme před novou revolucí. Umělá inteligence. Opět slyšíme známou melodii.
Tentokrát už určitě. Tentokrát opravdu. Tentokrát definitivně.
Stejná věta zazněla: u učicích strojů, u televizí, u počítačů, u internetu, u tabletů, u MOOC kurzů, které měly zrušit univerzity a nakonec nezrušily ani pondělní přednášku v osm ráno.
Nyní se jen vyměnilo logo na prezentaci.
Závěr: největší technologická záhada školství
Po sto letech experimentů má školství k dispozici:
- internet, cloud, umělou inteligenci, virtuální realitu, adaptivní systémy, analýzu dat.
A přesto stále naráží na šokující skutečnost.
Že dítě se nejlépe učí od člověka, který umí učit.
A ten člověk je naprosto nepochopitelná technologie. Nevyžaduje Wi-Fi. Nelze ji pořídit z evropského projektu. Nemá certifikaci ISO. Neobsahuje dashboard.
A nejhorší ze všeho je, že se nedá koupit v listopadu, aby se stihlo vyčerpat financování do konce roku.
Říká se jí učitel.
A už sto let představuje největší překážku technologickým vizím lidí, kteří nikdy neučili ani jednu sedmou třídu v pátek šestou hodinu.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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