Temu a krokodýl: Paradox plyše a byznysu
Sedí tu se mnou na pohovce. Sedmdesáticentimetrový plyšový zelenohnědý krokodýl, zakoupený za pár korun na Temu. Jeho plastický úsměv nikam nespěchá, nemusí nic dokazovat, neobsahuje žádnou umělou inteligenci. A právě v této jeho prostotě možná leží kus odpovědi na otázku, proč mi v této zvláštní době vlastně tak dobře slouží. Chtěl jsem napsat nám, ale to si netroufnu :)
Temu – platforma, která se stala symbolem globálního kapitalismu v jeho nejčistší, někdy až brutální podobě. Rychlé zboží za nízké ceny, dopravované přes půl planety, často na úkor etických standardů. Kritikové právem poukazují na pracovní podmínky, environmentální stopu a ekonomické dopady. A přece – já jsem tam koupil krokodýla. Řeknete si, proč si ten děděk takovou blbost kupuje? Nejspíš má dost peněz...a ... Prostě jsem si chtěl udělat radost. To víte, vracíme se zpět do dětství...žádné hlubší zdůvodnění nemohu nabídnout.
Je v tom jistá ironie. V době, kdy jsme neustále obklopeni chytrými zařízeními, která na nás mluví, sledují naše preference a neustále po nás něco chtějí, jsem si pořídil němé zvíře z plyše. Nemá žádné funkce, žádná tlačítka, žádnou aplikaci. Jeho jediným úkolem je existovat a být měkký a pořád na mne čučet.
A možná právě v tomto spočívá jeho hodnota, která přesahuje těch pár desetikorun, jež jsem za něj zaplatil. V světě plném algoritmů a optimalizací, kde se i naše volnočasové aktivity stávají předmětem analýzy a zhodnocování, je krokodýl z Temu možná jistou vzpourou. Proti všem... Nekonečné projíždění sociálních sítí versus hmatatelná přítomnost. Notifikace versus tichý úsměv.
Neobhajuji tím Temu jako platformu. Její obchodní praktiky si zaslouží naši kritickou pozornost. Ale přiznávám, že v tomto konkrétním případě mi paradoxně umožnila získat předmět, který je pravým opakem hodnot, jež onen portál sám o sobě ztělesňuje. Zatímco Temu je o rychlosti, okamžitém uspokojení a konzumu, krokodýl je o zpomalení, jednoduchosti a stálosti a prostě dobrém pocitu. Můžete namítnout, co když v tomhle milém monstru budou ftaláty či cokoli jiného...prostě jsem to risknul.
Možná je to právě tato schopnost najít nečekanou radost v rozporuplných systémech, co nás charakterizuje jako lidi. Umění vytěžit z nedokonalého světa momenty prosté radosti. A tak zatímco nad globálními dopady e-commerce obrů přemýšlím a snažím se je ve zbytku svého života jakžtakž kompenzovat, na pohovce mi sedí zelený krokodýl a mlčky mi připomíná, že aspoň krátkodobá potěcha může přijít i z nejméně očekávaných míst. A že se bojím AI, to vám, už čtenářům svých blogů, ač celý život prosazující digitalizaci, ani nemusím připomínat.
A v té chvíli mi aligátoří úsměv připadá moudřejší než ty rozzářené make upy hraček s umělou inteligencí uvnitř...
foto Hausner
Milan Hausner
Intestinální diverze pod dohledem prezidentského pluku
Když se střevní revoluce odehraje přímo na Rudém náměstí... Jeden zoufalý turista, tři vojáci s kalašnikovem a neotřelý eskortní zážitek v dějinách výměnných pobytů.(Díky, paní Hertlová za inspiraci).
Milan Hausner
Digitální smrt v dětském pokoji
Tento okamžitý článek nevznikl kvůli klikům. Zrodil se ze smutku, žalu a vzteku nad virálním videem, které proměnilo dětskou bolest v veřejnou podívanou. Není to satira. Je to varování.
Milan Hausner
Mozek na tužku ... upgrade zdarma
„Zapomeňte na aplikace. Největší upgrade mozku držíte právě v ruce.“ „Každé písmeno je klik pro mozek – a tužka je jeho nejlepší trenér.“ „Nevyhazujte tužky. Jsou to nejlevnější mozkové implantáty na světě.“
Milan Hausner
Petice za osvobození žákovských večerů aneb Rovnost v nevědomosti
V době, kdy vzdělávání představuje celoživotní úděl, děti mají encyklopedie v kapse se prostě školní systematická výuka mění na tragikomedii od ... do... Vlastní kompetence zůstávají na...papíře osnov.
Milan Hausner
Pokoj č. 208, ve kterém se rozbřesklo
Služební cesta: kufry výmluv, recepce plná trapasu. A manželka, která řídí návrat domů. Když se obchodní schůzka mění v víkendový kabaret, pokoj 208 se stává jevištěm manželské grotesky.“
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku
Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba...
Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran
Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš...
Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici
Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního...
Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent
V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 176
- Celková karma 8,97
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.