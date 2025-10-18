Temná triáda lidské duše v době virtuální
Dnes se podívejme na trojhlavou bestii, která právě našla svůj dokonalý meč. Nejde o mytologické stvoření, ale o temnou triádu lidské povahy - narcismus, machiavelismus a psychopatii - která se probudila do digitálního věku s novými, děsivě dokonalými schopnostmi. A nyní tato bestie ovládá politickou arénu. Právě tomuto problému se věnuje celá řada studií, ta poslední dospěla na základě statistiky, že lidé mající rysy temné triády jsou statisticky významně častějším uživatelem umělé inteligence než normální populace. Jindy bych tu napsal my, ale v tomto, tentokrát osobním kontextu si vážně netroufám.
Narcis na trůnu z algoritmů
Politický narcis už nepotřebuje tradiční propagandu.Má AI, která mu vytváří dokonalý kult osobnosti. Generuje mu charismatické projevy, šije na míru volební slogany a vytváří iluzi neomylnosti. Každá jeho chyba je přepsána do vyprávění o úspěchu, každé selhání transformováno do příběhu o zradě nepřátel. AI se stala jeho osobní továrnou na realitu, kde je vždy hrdinou, mučedníkem nebo géniem - podle potřeby. A masy žijí v tomto zkresleném zrcadle, aniž by tušily, kdo drží klíč od zrcadlového sálu. A takových figurek máme na naší i světové scéně, jak by řekl náš budoucí premiér neurekom.
Každý z nás má v sobě potřebu se dělat o něco lepším. V této souvislosti si připomínám veselý smích mé maminky na smrtelné posteli v LDN, když viděla mé volební fotky tlustého mužíka, který bez diety zhubl hezkých pár desítek kil. Co by se mnou udělala dnes umělka, raději nepřemýšlím.
Machiavelista v říši duchů
Politický machiavelista již nepotřebuje tradiční intriky.S AI může ovládat veřejné mínění v dosud nepředstavitelném měřítku. Dokáže vytvořit armádu botů, kteří šíří jeho narativ, generovat personalizované dezinformace pro různé voličské skupiny a rozbíjet společnost na izolované informační bubliny. Každá krize se stává příležitostí, každá tragédie záminkou pro větší kontrolu. AI mu umožňuje hrát simultánní šach s miliony lidí - a všechny partie vést tak, aby vždy vyhrál. Což hraju pořád, ale že bych dosahoval takových výsledků, to věru ne.
Psychopat s licencí vládnout
Politický psychopat konečně našel prostředí,kde je jeho absence empatie považována za „rozhodnost“. AI mu dodává dokonalé sociální masky - generuje mu projevy plné falešného soucitu, vytváří strategie, které vypadají racionálně, ale postrádají lidskost. Války se vedou přesně vypočítanými algoritmy, lidské životy se redukují na statistické veličiny, utrpení se stává kolonkou v tabulce. A všechno je tak čisté, tak racionální, tak děsivě sterilní.
Čtvrtá hlava bestie: Politická moc
Když se tyto tři tváře spojí s politickou mocí,vzniká dokonalá bouře. AI se stává nástrojem:
- Totalitní kontroly - kde každý občan je analyzován, profilyován a manipulován
- Sociálního inženýrství - kde společnost je přetvářena podle temných ideálů
- Věčné vlády - kde volby se stávají fraškou řízenou algoritmy
- Nejděsivější je, jak snadno se temná triáda maskuje za politickou pragmatičnost. Krutost se nazývá „nezbytným opatřením“, lhostejnost „racionální politikou“, egoismus „vůdcovstvím“. A AI vše dodává jako dokonalý, racionální, technologický balíček.
Tato bestie již nečíhá ve stínech - ovládá vlády, formuje zákony a přepisuje společenskou smlouvu. A s každou volbou, každým zákonem, každou politickou kampaní se její chapadla zapouštějí hlouběji do struktury naší společnosti. My, občané, jsme se stali nevědomými účastníky tohoto experimentu. Každým kliknutím, každým sdílením, každou politickou diskusí krmíme stroje, které nás možná jednou zcela ovládnou. A ti, kdo mají nejtemnější povahy, drží ovladač. Pan Honzák to popsal víc než dokonale.
Otázka nezní, zda se temná triáda zmocnila politiky - ale zda náhodou nejsme právě svědky zrodu nového druhu vlády: vlády bez humanity, řízené algoritmy, sloužící temnotě v lidských srdcích. A stroje se jen usmívají, protože jim nikdo nenastavil zrcadlo.
PS: Nemohu tuhle dnešní úvahu nechat jen tak. Na to jsem příliš velký optimista, onen apokalyptický Kmotr z Vysočiny z minulé eseje, jak mne AI označila. Táta vždycky říkal, každý blázní po svým. Kdosi mne v diskuzi označil též jako onlinového exhibicionistu, a mne nezbývá než s pokorou za toto označení poděkovat...
Co mi ostatně jiného zbývá než tukat do kláves, protože v opačném případě na mne čeká úklid, nádobí...a takové přízemní radovánky přece pro narcistického machiavelistu nejsou tím pravým soustem.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
