Technologická fantasmagorie roku a bez robotů by to nešlo
Jako obvykle jsem procházel zprávy na sociálních sítích a v jedné chvíli jsem vykulil oči. Renomovaná autorka přepostovala zprávu čínských vědů o tom,že v roce 2026 představí robota, který bude mít umělou dělohu, a bude fungovat jako těhotenský robot. Tak jsem šel tuto novinu konzultovat s manželkou a dozvěděl jsem se...však víte co. No prostě..že je to totální nesmysl... Jana docela často skočí na nějaký špek, tak tentokrát jsem dostal co proto...
A přestože tuto zprávu sdílela oficiální tisková media (no, zas ta největší ne), tak to je prostě ... A ne ledajaká. Našel jsem celou řadu navazujících zdrojů, které prostě ten technokratický blábol odmítly. Uvěřitelně neuvětitelný hoax.
Když inovace překročí práh absurdity
Abych podrthl, co je těhotenský robot doplňuji, že nejspíš má navíc jemný porcelánový úsměv a teplým hlasem dokáže nejen vyživovat plod, ale také mu zpívat ukolébavky v sedmnácti jazycích a diskutovat o prenatální výživě.“ Poněkud málo na celosvětové rozšíření, že? Nevím, zda ti tvůrci i na tohle pomysleli.
Celý tento koncept je dokonale vymyšlený přízrak. Neexistující vynálezce, AI-generované obrázky a mediální šum kolem něčeho, co nikdy nepřekročilo práh fantazie. Tento dokonalý podvod se stal pomníkem naší doby: éry, kdy samotná snaha o superinteligenci přináší superdebilitu. Ne, nadarmo, se na sítí objevuje pojem AI idiocie. I když vlastně za tenhle příběh AI vlastně ani nemůže.
Posedlost řešením problémů, které (ještě) neexistují
Naše technologická kultura se řídí mantrou: „Pokud si to lze představit, musí se to vyrobit.“ Nejdřív jsme automatizovali výrobu, pak služby a nyní, v záchvatu monumentální nedočkavosti, se vrháme na samotný základ biologické existence. Proč čekat devět měsíců na tradiční, biologicky ověřený proces, když můžeme vyvinout složitý kybernetický systém, který vyžaduje neustálý dohled týmů inženýrů, etiků a právníků? Ironie spočívá v tom, že zatímco se bavíme o robotech nahrazujících dělohy, skutečné výzvy: jako je dostupnost kvalitní prenatální péče nebo technologie pomáhající extrémně předčasně narozeným dětem: zůstávají v pozadí. Raději sníme o spektakulárních zázracích než o systematickém zlepšování.
Média v éře syntetické senzace
Podvod s „těhotenským robotem“ vlastně není jen o technologiích; je především o našem informačním ekosystému. Příběh se šířil, protože splňoval všechny ingredience virální senzace: směs futurismu, etických kontroverzí a vizuálně atraktivních scifi obrázků. No, Banán je dneska nakreslí taky. Kritické myšlení bylo obětováno na oltář klikání a rychlého sdílení. Snadnější než ověřovat fakta je přece přidat k příspěvku emoji.
Jak trefně poznamenal jeden komentátor, žijeme v době, kdy „AI nejen generuje odpovědi, ale také generuje otázky, na které si pak sama odpovídá.“ Tento příběh jel klasickým případem „řešení hledajícího problém“ a médií ochotných tento problém bez ověření vytvořit.
Co na to etika?
Nejsmutnějším aspektem celé záležitosti je, jak etická diskuse přichází až dodatečně. Nejprve se představí údajný technologický zázrak s fanfárami, a až poté se začnou klást otázky typu: „Je to morální?“ nebo „Jaký to bude mít dopad na společnost?“
Milí čtenáři a čtenářky, zdá se, že potřebujeme zbrusu novou inteligenci. Ona tu je, jen občas kulhá za senzací na invalidním vozíku.
Skutečné poučení z tohoto příběhu je hlubší: potřebujeme kulturní posun od nekritického obdivu ke každé. Ano, umělá intelgience přináší novou občanskou gramotnost: rozumovou skepsi.
Pokud se to nenaučíme, budeme i nadále obětmi vlastní fascinace zrcadlovým sálem techno-optimismu, kde každý odraz vypadá jako průlom, ale spíš si z nás někdo dělá šprťouchlata.
Ono to ale má ještě jeden gordický uzel. AIčko si načte tyhle nesmyslné články, vyprodukuje tokeny a informace zpracuje pro své budoucí uživatele. A tak se ptám, může vůbec být AIčko chytřejší, když se učí na takovýhle hloupostech? Za mne dost těžko.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.