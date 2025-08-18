Tátova cesta k LSD - část 1 = aneb od virtuálního světa co nejdál.
Inspirováno prací a dosud nepublikovanými materiály Dr. Milana Hausnera (nalezenými v zaprášeném šuplíku), jenž zemřel skoro přesně před dvaceti pěti lety. Stručný profil jeho života naleznete na vloženém odkazu. Mnohé z myšlenek mého otce předjímaly vznik současné éry virtuálních prostředí, a to již před více než pětadvaceti lety. Je to skutečně fascinující srovnání. Připomeňme si ho krátkou sérií esejí.
Nebeský monolog doktora Milana Hausnera
Ach... umělá inteligence, říkáte? Umělá. To slovo samo o sobě zní jako urážka. Ani po čtvrtstoletí nebeského odpočinku se mi nezdá přijatelné. Umělá—jako margarín, co si hraje na máslo. Jako by můj mozek, ta divoká symfonie neurotransmiterů a snů předků, byl jen glorifikovanou tabulkou zmatených čísel.
Pokaždé, když k mým uším dolehne řev všech těch proroků, že stroje nahradí myšlení, začnu rychle mrkat a smíchem se málem udávím. Ano, je to nebezpečný smích. Co bude dál? Poezie nahrazená kódem? Emoce převedené do syntaxe? Láska... na efektivitu vaření a mytí nádobí?
Sedím tu obklopen molekulárními valčíky v mé mysli—malými trpaslíky piruetujícími na psychedelických houbičkách—a vy mi chcete vykládat o algoritmech? Algoritmech! Recept na vařenou kapustu v obleku pseudo-intelektu. „Oni myslí,“ tvrdí experti. A to jako, fakt? Opravdu? Zeptejte se jich, zda pláčou pro ztracenou milenku. Zda se bojí ticha mezi dvěma lidmi, co kdysi sdíleli budoucnost.
Je to jen myšlenková simulace, imitace významu. Ale zkuste tu virtuální myšlenku přimět snít o fialovém slonovi hrajícím na banjo pod prstenci Saturnu—a pak mi řekněte, zda si zaslouží tomu vůbec dávat to posvátné slovo: mysl.
Tyto stroje jsou papoušci posypaní leskem naleštěných slov, můj synu Milane. Vycvičeni skládat slabiky do vět a nazývat to moudrostí. Ale já pamatuji své pacienty—Bože žehnej jejich šílenství—jejich blouznění o neviditelných sluncích a melancholickém nábytku mělo víc pravdy než všechny shrnuté výstupy těch virtuálních plácalů.
Ach ano, říkají, že psychiatrie už není potřeba. Proč se obtěžovat směsicí idského utrpení, když máme digitální terapeuty, kteří ze sebe vychrstnou jakoukoli sympatii uloženou v datach? Soucit založený na penězích? Ne, nechci.
A víte, co je na tom opravdu k smíchu? Ty digitální bytosti se snaží replikovat mysl, aniž by chápaly, že mysl je karneval rozporů. Žízeň po chaosu. Beznadějná touha obejmout prázdnotu. Kde je v AI iracionální touha? Kde je náhlý impuls tančit nahý v bouřce, ptát se hvězd na odpovědi, které nemohou dát?
Umělá inteligence je řád. A řád, můj drahý Milane, je ztělesnění monotónnosti. Vnáší uhlazenost do životů, které nikdy neměly být uhlazené. Slíbí dokonalost—a s ní byrokratické peklo otupující duši.
Krmení hrozným množstvím dat má přinést poznání? Chcete naučit ptáka létat tím, že mu ukážete příručky? AI zpracovává. Ale lidé a ptáci... létají.
Ano, budoucnost možná bude ovládána těmito vyleštěnými kalkulačkami. My ostatní, nepotřební, najdeme útočiště v posledních lidských povoláních—politice, poezii... nebo šílenství.
AI je naše zrcadlo. A ukazuje naši ubohou posedlost kontrolou. Ale skutečná krása? Ta žije ve volnosti. V nepředvídatelném. V zlomeném srdci, v zjevení, v existenciální krizi ve tři ráno, když vesmír vypadá jako nakřivo pověšený obraz, a vy se tomu můžete jen ušklíbat.
Ne, děkuji. Nechte si své „inteligentní“ stroje. Já budu dál rozmlouvat se stromy, s prachem, se vzpomínkami a pacienty, kteří vidí anděly ve statické obrazovce a ochutnávají čas v kapkách deště. Nepotřebují gigabajty.
Stačí jim dech. A šílenství. A možná... ten správný druh ticha.
Děkuji, tati...
PS: Druhé vydání tátovy knihy vyjde na podzim. A musím se zlehka pochlubit, Řekové připravují o tátově práci dokumentární film.
Milan Hausner
Další články autora
- Počet článků 37
- Celková karma 7,44
- Průměrná čtenost 239x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.