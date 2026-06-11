Talking monkey a geopolitika. Velká mapa světa
Můj dnešní komentář, snad ani ne polemika má poměrně širokou oporu ve faktech. (která v českém kontextu máme k dispozici díky výzkumům PAQ Research, České školní inspekce či Cermat).
Komentátor Jan Urban tentokrát nereaguje na fiktivní problém. Ministr školství Mikuláš Bek sice v prosinci 2024 pracně prosadil do chystané revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP) povinnou angličtinu od první třídy, jeho nástupce Robert Plaga však v tichosti otočil kormidlem. Rozhodnutí zrušit tuto povinnost a ponechat povinnost výuky angličtiny od třetí třídy dává panu Urbanovi z politických důvodů reálný důvod k obavám. Jenže správná diagnóza ještě neznamená správný lék. Urbanův text je ukázkou toho, jak lze mít pravdu v první větě a bohužel zcela minout realitu ve zbytku článku.
Geopolitická přesmyčka místo analýzy
Fakta jsou jasná: ministerstvo školství ustoupilo od plošného zavedení jazyka pro sedmileté děti. Urban to však okamžitě čte jako politický signál směrem na Východ a rezignaci na západní orientaci země. Nic takového se ale neděje, ani politicky, natož metodologicky. Obnovení stávajícího režimu nic nemění na jazykové prioritizaci českých škol.
Skutečný problém současného školství není geopolitický, ale čistě manažerský a personální. Ministerstvo neukazuje špatným směrem na kompasu. Pouze: možná kapitulantsky, ale pragmaticky: reaguje na masivní tlak ředitelů škol, kteří na naplnění Bekova ambiciózního plánu jednoduše nemají lidi. Urban si plete příčinu s následkem. Popravdě, i já bych měl začít spíše z jiného konce.
Celou řadu faktů dokumentuji ve vložené prezentaci, která vznikla na základě více než 12 erudovaných zdrojů. Za téměr pětadvacet let praxe jako ředitele školy prioritně orientovaného na angličtinu, musím konstatovat, že ani v mých sice nevalidních zjištěních, nebyl v celkové úrovní žáka v osmičce i devítce jakýkoli rozdíl. (Více validizováno ve vloženém videu).
Druhým zásadním argumentem je ta skutečnost, že uvedená změna pouze říká, využijte pro výuku angličtiny v elementárních třídách disponibilní hodiny, pokud na to máte možnosti. Nic o tom, že se od angličtiny odkláníme, nic o tom, že by to bylo špatně. Faktem ovšem zůstává, že inkluze a další procesy vytvořila značnou nerovnost a může se opravdu stát, že v některých komunitách by cizí jazyk mohl být opravdu značně problematický.
Pochybnosti o ředitelích a ignorování síly rodičů
Urbanův text implicitně obviňuje školy z neochoty se modernizovat. To je však hluboké nepochopení toho, jak funguje dynamika současného regionálního školství. Školy dnes operují v tvrdém konkurenčním prostředí, kde jsou rodiče klienty s reálnou vyjednávací silou. Pokud by ředitel městské školy z čisté pohodlnosti zrušil angličtinu v první třídě, rodiče své děti zapíší o dva bloky vedle. Škola by přišla o žáky, s nimi o peníze z normativů a ředitel by de facto spáchal profesní sebevraždu. O tom, kde se bude jazyk učit od první třídy, nerozhoduje ministerský úředník, ale také poptávka rodičů. Školy, které na to mají kapacity, budou angličtinu sedmiletým dětem nabízet dál formou disponibilních hodin. Ty ambiciózní k tomu žádný bič z ministerstva nepotřebují.
Fetišizace kvantity: Mýtus „čím dřív, tím líp“
Urban podlehl populárnímu mýtu, že v jazykovém vzdělávání rozhoduje pouze věk. Co funguje v bilingvní rodině prostřednictvím totální imerze (přirozeného ponoření do jazyka), však v české školní realitě naráží na tvrdá didaktická omezení.
Jedna nebo dvě pětačtyřicetiminutové hodiny týdně v třídě s 27 dětmi (dělení), kde se dokola mechanicky opakují barvičky a zvířátka, mají bez špičkového pedagoga minimální efekt. Výzkumy kognitivní psychologie ukazují, že starší dítě kolem třetí třídy s upevněnou mateřštinou, rozvinutým logickým myšlením a schopností abstrakce dokáže stejný objem učiva absorbovat za zlomek času. Urban počítá políčka v rozvrhu, ale kvalita výuky ho nezajímá. Zde musím říci, že mých pětadvacet let praxe s touto kohortou jednoznačně dokazuje tuto skutečnost. Modní výuka angličtiny v první třídě odpovídá trendům, ale její efekt je sporadický. Tím neříkám, že jsme ji tímto způsobem neučili i my. Však víte proč.
Personální sci-fi českých regionů
Tady leží jádro pudla, které Urban záměrně obchází. Tlačit školy do plošné výuky od první třídy bez ohledu na dostupnost kvalifikovaných učitelů není vizionářství, ale recept na katastrofu. Zejména tu jazykově obsahovou.
Podle dat České školní inspekce a dlouhodobých analýz agentury PAQ Research vykazuje české školství masivní vnitřní dluh právě v aprobovanosti výuky cizích jazyků na periferiích. V strukturálně postižených regionech (Karlovarský, Ústecký či Moravskoslezský kraj) angličtinu na prvním stupni nezřídka učí kdokoli, kdo má zrovna volné hodiny v úvazku; od tělocvikářů po nekvalifikované suplenty.
Výsledek? Děti si v sedmi letech zafixují tragickou výslovnost a chaotické gramatické návyky. Z logiky věci je pedagogicky čistší začít o dva roky později s aprobovaným angličtinářem než nechat sedmileté děti napospas lidem, kteří jsou v jazyce o dvě lekce před nimi.
Didaktická realita versus prázdná gesta
Urban volá po angličtině od první třídy, aniž by jedinkrát zmínil, jak by se měla učit. Pro děti ve věku 6 až 8 let je prokazatelně účinná jediná metoda TPR (Total Physical Response), která ukládá jazykové vzorce přes pohyb, rytmus a kontext.
Jenže TPR vyžaduje specificky vyškolené pedagogy, prostorové zázemí a výrazně menší, dělené skupiny žáků. Nacpat třicet dětí do standardních lavic k tabuli a nazvat to „angličtinou od první třídy“ je pouze politické divadlo. Výsledek takové výuky není nula, ale minus; dítě získá k jazyku odpor dřív, než vůbec pochopí jeho smysl.
Strukturální brzda jménem plošný dabing
Můžeme měnit RVP horem dolem, ale Urban zcela přehlíží sociokulturní realitu, jakkoli jeho jiné komentáře jsou břitké a vždy mi přinesou osobní radost je číst. Česká republika zůstává jedním z posledních skanzenů plošného dabingu televizního a filmového obsahu v Evropě.
Prezentace
Zatímco děti ve Skandinávii, Nizozemsku nebo Portugalsku od útlého věku pasivně a přirozeně absorbují angličtinu z původního znění s titulky, české dítě poslouchá česky mluvící hrdiny z YouTube a Netflixu. Data z mezinárodních srovnání (např. EF English Proficiency Index) dlouhodobě ukazují, že státy s tradicí titulků dosahují dramaticky vyšší jazykové vybavenosti u dospělé populace. Škola v „dabingové zemi“ musí kompenzovat masivní deficit, který jinde přirozeně vyrovnává mediální prostředí. To nevyřešíme posunem výuky o rok, ale systémovou změnou mediální politiky. Jenže...ale to už bychom utekli od tématu..zase by hučeli herci, dabéři...a tak dále.
Škola už dávno není jediným oknem do světa
Urban píše, jako by škola byla stále tím prvním a tajuplným místem, kde dítě poprvé uslyší anglické slovo. Tato éra skončila. Dnešní děti jsou angličtinou obklopeny od kojeneckého věku prostřednictvím tabletů, her a aplikací, koneckonců i televize. Viz můj nedávný článek.
Role školy se proto zásadně proměnila: nemá být kolonizátorem neznámého území, ale systémovým a korekčním prvkem. Má strukturovat to, co dítě intuitivně vstřebalo, a dát tomu gramatický řád. Na to ale potřebujete zralého žáka.
Dítě, které v první třídě stále bojuje s logopedickými vadami v mateřštině, není ideálním kandidátem na formální dril cizí gramatiky.
Chutná rovnost, hořké výsledky
Urban operuje líbivým argumentem rovnosti šancí: plošná angličtina prý smaže sociální rozdíly. Skutečnost je přesně opačná. Plošné zavedení bez personálního zajištění regionální nerovnosti naopak drasticky prohloubí.
Dítě z dobře saturované pražské školy bude mít od první třídy rodilého mluvčího nebo špičkového didaktika. Dítě z malé obce v pohraničí dostane jednou týdně unavenou učitelku s úrovní B1. Za pět let bude mezi těmito dětmi hlubší propast než dnes; ne navzdory tomu, že obě měly v rozvrhu angličtinu od první třídy, ale právě kvůli tomu. Formální rovnost v osnovách bez materiální rovnosti v personálu je nebezpečná chiméra.
Rozhodnutí Roberta Plagy zrušit povinnou angličtinu od první třídy je nepochybně krokem zpět a přiznáním administrativní bezmoci. Zaslouží si kritiku. Jenže Urbanova kritika je čistým populismem pro lidi, kteří vidí školství pouze zvenčí a jeho kvalitu měří počtem hodin v rozvrhu.
Skutečná jazyková konkurenceschopnost se netvoří tím, že do ministerského dokumentu napíšeme magickou formulku „od 1. třídy“. Tvoří se investicemi do platů a vzdělávání učitelů, podporou moderní didaktiky, omezením plošného dabingu a posílením autonomie škol.
Pokud se budeme na školu pořád dívat jen pohledem nějakých tabulek a ministerských příkazů a budeme ignorovat realitu sboroven, zůstanou jejich komentáře jen dobře míněným, leč zcela neúčinným gestem.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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