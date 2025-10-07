TALIS 2024: učitel i algoritmus ve světle rozpočtu a Evropy

„UČITEL – jediný, kdo přežije AI, rozpočet i školní řád. Výsledky mezinárodního průzkumu jsou v mnoha ohledech překvapující...Ovšem: „Učitel: víc než algoritmus, pořád ovšem méně než rozpočet.“

Když se řekne „český učitel“, leckdo si představí unaveného člověka s kávou v jedné ruce, třídnicí v druhé a rezignací v očích

Jenže TALIS 2024 (srovnání zemí OECD v důležitých parametrech školství) ukazuje něco jiného: učitelé jsou spokojení, technologicky napřed, a přesto stále společensky neviditelní. To není výzkum, to je pedagogická sci-fi s prvky politické reality nikoli jen posledních čtyř let.

Učitel jako málem meditující mnich

Čeští učitelé mají průměrný věk 45 let – přesně jako v OECD. Ale zatímco jinde je to smíšený spolek (dvou pohlaví, podotýkám), u nás je to ženský orchestr: 75 % učitelů jsou ženy, což je o 5 % víc než průměr. Jen 10 % učitelů je mladších 30 let, což znamená, že pedagogický sbor připomíná spíš stabilní klášter než startup. A přesto: 91 % učitelů je se svou prací spokojeno. To je víc než OECD průměr. Rozšafný klid v byrokratickém pekle.

AI jako nový kolega ve sborovně

Čeští učitelé používají umělou inteligenci víc než jejich zahraniční kolegové – 46 % už ji zapojilo do výuky, zatímco v OECD je to jen 36 %. Nejčastěji ji využívají k plánování hodin, shrnutí témat nebo procvičování dovedností. AI je nový kolega: nebere si nemocenskou, nechodí na porady, a nikdy se nehádá s rodiči. Je využití AI v tomto ohledu předností nebo je jím nižší využití v zemích OECD? Tento parametr stojí za samostatný článek.

Vysoké školy jako výrobní linka bez výstupní kontroly kvality

Jen 67 % českých absolventů pedagogických fakult hodnotí své vzdělání jako kvalitní – v OECD je to 75 %. A když se podíváme na konkrétní dovednosti, je to ještě horší: jen 21 % se cítí připraveno na výuku v multikulturním prostředí a jen 30 % na emoční podporu žáků.

  • Vysoké školy připravují učitele na výuku v roce 1990. Realita je 2025, třída je Babylon, a učitel je terapeut, překladatel a krizový manažer v jednom.

Když se zdá, že pedagogické fakulty jsou výborní didaktici, protože je tam poločas rozpadu vidět, nejspíš se příliš nemýlíme. Nebo, se reálná praxe škol natolik rozchází s klasickou pedagogikou? Učí tedy fakulty pedagogické kompetence nebo naopak jen ty dovednosti a znalosti? Že by i tady platily myšlenky SKAV vyjádřené v hodnocení RVP? Nejspíš to tak taky bude.

Mentoring jako záchranný kruh

Naštěstí školy samy vytvářejí podpůrné systémy. Téměř 85 % nových učitelů prošlo adaptačním programem (OECD: 72 %) a 36 % má mentora (OECD: 26 %). Školy suplují to, co univerzity zanedbaly anebo prostě neumí přinést do studijní materie. Jak by ovšem učení vypadalo, kdyby školy podobnou podporu neposkytovaly, to už je docela jiná otázka? Z uvedeného ovšem plyne úzká souvislost s určením rozpočtu, že?

Papírové tsunami

A jsme u jádra! Pracovní týden českého učitele je o něco delší než v OECD – 42,2 hodiny oproti 41. Ale pozor: na výuku jde jen 20,6 hodiny (OECD: 22,7), zato příprava zabere 8,5 hodiny (OECD: 7,4) a administrativa 3,2 hodiny (OECD: 3,0). A právě administrativa je hlavní stresor – uvádí ji 51 % učitelů. Učitelé jsou jako účetní s pedagogickým diplomem. Každý den bojují s formuláři, které by zlomily i AI.

Společenské uznání: učitel jako neviditelný hrdina

Ačkoliv 96 % učitelů má dobré vztahy se žáky a 91 % s ředitelem, jen 22 % se cítí být společností oceňováno. Motivace a odměna jsou fenomény, kterou potřebují všichni. Jenže učitele se bohužel dočkají pochvaly jen málokdy. A přesto dál učí, dál tvoří, dál drží školství pohromadě. Zde je začátek a konec marasmu dob minulých s přesahem do dob budoucích. Všichni dnes klafají o AI, ta se stala málem pedagogickým cílem, role kantora je upozaděna ve světle všech možných aplikací a modelů. Jenže on je to právě ten kantor, který uvede ty modely do života.... Proto jsme zrušili v NPI všechny kantorské soutěže, pedagogická čtení a podobné činnosti, které oceňovali učitele za jejich smysluplnou práci...to je ovšem ve světle běžné školní praxe jen malou perličkou.

Podle mého, pokud chceme v novém volebním období se školstvím něco udělat, musíme začít právě tady... A proto úmyslně nemluvím jen o rozpočtu, i když peníze ty jsou jako vždy...až na prvním místě...

Shrnutí: Tři groteskní paradoxy

  • Čím víc výzev, tím víc klidu. Učitelé zvládají demografické tsunami s úsměvem. Nebo prostě platí: hodně práce nedává prostor pro blbosti... poučka, co tak skvěle funguje v prevenci... že by to i tady byl cíl?
  • Čím horší příprava, tím lepší mentoring. Vysoké školy selhávají, ale praxe zachraňuje.
  • Čím víc technologií, tím méně společenského uznání. AI ano, respekt ne.

Jsem vlastně moc rád, že tato podle mého názoru velmi vypovídající zpráva vyšla právě v tyto dny. Tématem ovšem zůstává, zda opět nezůstane jen interesantním čtením.

Příležitost se otvírá... PRÁVĚ TEĎ.

