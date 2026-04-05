Tak takhle to nemůžeme nechat (II.)
Ředitel si odkašle, jako by mu v krku uvízl celý ŠVP včetně všech doplňků a k tomu se přidal i parádně nepřehledný portál.
„Pane Komenský,“ začne tónem člověka, který se snaží zachránit situaci, „vážíme si vašeho historického přínosu, ale musíte pochopit, že dnes je jiná doba. My máme standardy, inspekci, projekty, indikátory… Nemůžeme jen tak… učit.“ Zvedne oči od stohu papírů a dodá: „A navíc – škola musí být konkurenceschopná.“ Komenský se na něj podívá tak, že by i křída popraskala.
Učitelka prvního stupně, která má v šuplíku pastelky, kapesníčky, tři plyšáky a jednu duši navíc. „Já… já s vámi souhlasím,“ řekne tiše. „Ale když dětem dám kreslit, přijde inspekce a ptá se, jakou kompetenci tím rozvíjím. Když si s nimi povídám, ptají se, kde mám důkaz. A když je nechám hrát si, ptají se, proč nepracují.“ Podívá se na ředitele. Ten dělá, že si zapisuje.
Učitel informatiky „Promiňte, ale bez digitálních dovedností dnes nikdo neobstojí,“ prohlásí s výrazem člověka, který věří, že svět lze zachránit QR kódem. „Děti musí umět pracovat s technologiemi. Jak by se v tom běžném životě jinak domluvily?“
Komenský se nakloní: „A umí pracovat samy se sebou?“ Učitel informatiky se poprvé v životě odhlásí z argumentace.
Školní psycholožka
Ta, která má na stole tři manuály, dvě metodiky a jeden syndrom navíc. „Pane Komenský,“ říká, „děti jsou dnes přetížené, úzkostné, mají poruchy pozornosti, poruchy adaptace, poruchy spánku…“
Komenský ji přeruší: „A není to náhodou tím, že škola má poruchu smyslu?“ Psycholožka si zapíše „porucha smyslu“ do poznámek. Možná z toho bude nový grant.
Učitel tělocviku
„Já bych jen chtěl říct,“ ozve se zezadu, „že děti neumí kotoul. Ani obyčejný kotoul. Ale umí tři typy prezentací.“
Komenský kývne. „To je přesně ono. Tělo chátrá, duch se dusí, ale prezentace jsou perfektní.“
Ambiciózní učitelka, co miluje projekty
„Promiňte,“ vstoupí do toho, „ale my přece děláme spoustu inovací! Máme projekt o udržitelnosti, projekt o klimatu, projekt o duševním zdraví, projekt o rovnosti nebinárních pohlaví.“
Komenský se usměje tím nebezpečným způsobem: „A máte projekt o tom, jak být člověkem?“ Učitelka zrudne. To v žádné výzvě nebylo.
Zástupkyně ředitele
Ta, která má v hlavě excelovou tabulku i ve spánku. „Pane Komenský, prosím vás,“ řekne tónem člověka, který už dávno rezignoval na realitu, „my musíme mít všechno zdokumentované. Když to není v systému, jako by se to nestalo.“
Komenský odpoví: „A když se stane něco skutečného, umí to váš systém zachytit?“ Zástupkyně poprvé za deset let neví, co říct.
Inspektorka
Ta, která se „náhodou“ zastavila na kávu.
„My přece nechceme nikoho kontrolovat,“ říká tónem člověka, který kontroluje i to, jak kontroluje. „My jen dbáme na kvalitu.“
Komenský se nakloní: „Kvalita čeho? Papíru? Nebo života?“ Inspektorka se usměje profesionálně. To znamená – vůbec.
Děti za dveřmi
Protože samozřejmě poslouchají. Jedno šeptne: „Kdo je ten vousáč?“ Druhé odpoví: „Nevím, ale mluví jako někdo, kdo nás vidí.“ Třetí dodá: „A jako někdo, kdo se nás nebojí.“
Ticho
To nejdůležitější. To, které padne, když pravda trefí přesně. A pak ředitel znovu promluví: „Tak… přejdeme k bodu 7. Směrnice pro používání barevných fixů na chodbách.“
Komenský zavře oči. A v duchu si řekne: „Tady už nepomůže ani škola hrou. Tady pomůže jen škola odvahy a… ti svatí nahoře. Tohle totiž nikdo pozemský už zachránit nemůže...
Milan Hausner
Od lodiček k osvícení
Občas narazíte někde na reklamu, která vás zaskočí. Tenhle příspěvek na LinkedIn (ne, odkaz nedávám, když tak si jej najděte) je tak hluboce procítěná reklama, že nemohu jinak než ji počastovat pár hřejivými slovy.
Milan Hausner
Proslov J. Amose ke dni učitelů
Tak si na jedné škole ke svému výroči pozvali J.Amose. Probudil se a přišel. Koukněte, co těm svým následovníkům vmlouval do hlavy. V druhé části se pak dozvíte, jak jeho moderní pokračovatelé na jeho slova reagovali...
Milan Hausner
Digitální emoce a jeden morálně chybující programátor
Vědci nás uklidňují, že umělá inteligence „nemá tělo, srdce ani vědomí“. To je hezké. Jen zapomněli dodat, že má funkcionální emoce – tedy herecké přesvědčivé výkony. Posuďte sami.
Milan Hausner
Páprdův blog: terénní zpráva z digitálního domova důchodců
Včerejší poznámka v diskuzi jedné bloggerky mne vážně rozesmála. A taky mi to nedá a doufám, že následující řádky i vás trochu rozesmějí.
Milan Hausner
Slatinný zábal termínové mlhy
Český lázeňský systém tajně outsourcoval procesní logiku do nějaké parní komory, kde se papíry nejdřív zamlží, pak ztratí a nakonec se slavnostně vrátí zpět na začátek kruhu.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.