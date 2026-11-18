Tajné dějiny české 5.B: E-mailová válka ze čtvrté cenové
A přitom to celé má jednu fascinující vlastnost:
Začalo to jedním mailem.
tenhle příběh není ojedinělý a nenarodil se ze tmy. Má své přesné obdoby a nejspíš se zrodí čas od času v každé jediné třídě v republice. Jen se o něm na veřejných sjezdech učitelstva raději nemluví.
Pojďme si tedy shrnout kroniku jedné naprosto typické e-mailové apokalypsy, kde se lidská hloubka střetla s antickou mytologií a českým právním řádem.
1. První výrok z hlubin čtvrté cenové
Všechno začíná v poklidný úterní večer, kdy má Rodič A po celém dni v práci zjevně splněno a po ruce klávesnici. V takovém rozpoložení se rodí ty nejhlubší sociologické sondy do stavu českého školství. Rodič A pošle Rodiči B soukromou zprávu, jejíž slovník by se styděl vytisknout i bulvární plátek na zadní straně. Je to čistá čtvrtá cenová skupina v plné kráse – hutná, neotesaná směs hospodářské deprese a totální absence lidské cenzury:
„Hele, ta bába zase včera vykládala ty svoje bludy o zlomcích, přitom by měla problém sama spočítat výčepní lístek, ta ženská neví vůbec, která bije, a na ty děcka akorát ječí, debilka jedna.
V normálním, vesmírně vyrovnaném světě by Rodič B nad touto ukázkou hospodského literárního umění mávl rukou a šel spát.
2. Aktivní whistlelower
Jenže Rodič B je bytost obdařená genetikou křížence poštovního holuba a ambiciózního whistleblowera. Vybavena svatým zápalem udatného práskače přeposílá tento klenot čtvrté cenové přímo paní učitelce s pokryteckým doprovodem: „Paní učitelko, posílám vám to pro vaši informaci, já se od takových slov hluboce distancuji, ale jako správný občan vám to musím ukázat, abyste věděla, co se tu o vás píše.“
3. Satyr útočí
A v tu chvíli se česká školská realita propadá do antické tragédie. Paní učitelka nezareaguje jako příčetný pedagog. V jejím nitru se probouzí satyr.
V podpatcích rachtajících po linoleu jako kopyta mýtického bestie se proměňuje v dionýskou bytost. Z trvalé jí obrazně trčí dva nabroušené rohy ublíženosti a na klávesnici buší s vervou člověka, kterému právě zakázali kávu. Vybavena tlačítkem Odpovědět všem právě spouští hromadnou apokalypsu.
Její e-mail je hysterická liturgie, epos o vlastním mučednictví. Mezi vykřičníky a vzlykavými pasážemi o „nevděčné postavě ze čtvrté cenové“ vymetá kopyty veškerou pedagogickou důstojnost a hrozí, že celá třída skončí přinejmenším v nápravném zařízení pro zvlášť zatvrzelé kriminálníky.
4. Důsledky pro všechny zúčastněné
- Rodič A (básník ze čtvrté cenové): Stává se žijícím exponátem společenského opovržení. Na chodbě školy se k němu všichni chovají jako k nositeli vysoce nakažlivé choroby a jeho jméno se na třídním srazu skloňuje výhradně s despektem.
- Rodič B (bonzák): Dosáhl svého, všichni vědí, že existuje. Bohužel za cenu toho, že jeho telefonní číslo si zbytek třídy přejmenoval na „Pozor, hlásí na StB“ a na srazy rodičů chodí sedět sám k prázdnému stolu pro hosty.
- Ostatní rodiče: Zataženi do cizí války, kterou si vůbec nepřáli. Nyní úzkostlivě počítají vteřiny a přemýšlejí, zda má jejich dítě šanci dostat se na gympl, když celá třída žije pod vlivem antického boha vína a totální hysterie.
- Učitelka: Výměnou za krátký pocit morálního vítězství definitivně pohřbila jakoukoliv autoritu. Její kopyta sice dál klapou po chodbě, ale rozumná část rodičů už na ni kouká s oblibou, s jakou se sleduje výbuch v chemičce.
- Škola a ředitel: Trpí v tiché agonii, otevírají okna na chodbách a modlí se za předčasný konec školního roku.
5. Řešení: Slavná česká...
Jak se tento v podstatě banální e-mailový epos vyřeší? No, přece nijak: výsledkem je čistá, krystalická nula. Nikdo nemá sebereflexi, nikdo se neomluví, vyhodit se nikdo nedá a děti musí sedět v jedné lavici dál. Vše se „vyřeší“ hrobovým tichem, pod kterým bublá taková dávka pasivní agresivity, že by s ní šlo pohánět menší okresní město.
6. Právní stanovisko s kopyty
- A. GDPR v troskách: Hromadné rozesílání sousedských a hospodářských špinavostí celé třídě je ukázkovou exhibicí v porušování zásad GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů by po přečtení této liturgie nejspíše vyhlásil státní pohotovost. Škola by učitelce mohla udělit maximálně písemnou výtku, což v praxi znamená, že ředitel v kabinetu hluboce vzdychne a jde si vypít třetí kávu.
- B. Ochrana osobnosti (nebo spíše absence soudnosti): Původní výrok padl v soukromé poště čtvrté cenové kategorie. To, že z něj Rodič B udělal veřejný majetek, je právní paradox roku. Říci o učitelce, že neví, která bije, je sice tristním svědectvím o slovní zásobě Rodiče A, ale k soudu to nestačí, zvlášť když kopyta paní učitelky mezitím rozdupala zbytek právní jistoty celé instituce.
Epilog: Ticho, které drží školství pohromadě
Když opadne prach, vypnou se monitory a děti ve třídě dál luští písemku ze zlomků, zůstává ve vzduchu jen jedno zjištění. O těchto válkách se nemluví, protože jsou bohužel permanentním podhoubím české základní školy.
Kdyby se mělo na školách oficiálně řešit každé propuknutí satyrského hněvu a každý čtvrtocenový e-mail, muselo by Ministerstvo školství zřídit zvláštní odbor pro krizovou mediaci a dodávky depressu. To ticho, pod kterým bublá nevraživost, a hrdinské předstírání, že „vlastně o nic nešlo“, jsou ve skutečnosti nejstabilnějším stavebním materiálem českého vzdělávacího systému. Bez nich by se celá budova zhroutila už během prvního pololetí.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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