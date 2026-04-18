Tablety a čtení, tak v tomhle to není
Článek pana Čermáka na Seznamu1 posunuje realitu trochu někam jinam, než co se ve skutečnosti stalo.
Stačí se podívat na vlastní výsledky sledování PISA a vyjít z nich.
- Propad čtenářské gramotnosti v Norsku je skutečný. Ale neexistuje žádný důkaz, že ho způsobily samotné tablety.
- Propad čtení nastal ve všech zemích OECD, i v těch, kde se tablety nepoužívají vůbec nebo minimálně.
- Největší poklesy byly v zemích, které digitalizovaly málo (např. Německo, Island).
- Norsko patří mezi země s nejvyšší socioekonomickou rovností, takže propad je viditelnější, ale ne nutně způsobený technologií.
- PISA sama opakovaně uvádí, že korelace mezi technologií a výsledky není kauzalita.
- Hlavní faktory propadu podle OECD: pandemie a dlouhodobé uzavření škol, nárůst úzkostí a psychických potíží u dětí, pokles motivace ke čtení, změny ve volnočasových aktivitách (sociální sítě, hry, fragmentovaná pozornost), nedostatek systematické výuky čtení na 2. stupni.
Tablety v tom hrají roli jen jako prostředí, ne jako příčina.
Co se v Norsku skutečně stalo (a co článek dramatizuje)
Norsko udělalo dvě chyby, ale ani jedna není „tablety zabily čtení“.
Chyba 1: „Nekritická digitalizace“
To je přesná formulace norské vlády. Nešlo o to, že děti měly iPady. Šlo o to, že:
- školy dostaly techniku, ale ne metodiku, učitelé nebyli připraveni, výuka se změnila rychleji než kurikulum, školy přecházely na digitální učebnice bez kontroly kvality,
- děti měly příliš volného přístupu k zábavnímu obsahu.
To je systémová chyba řízení změny, ne chyba technologie. A to se dnes děje u nás zejména s umělou technologií. Tempo nasazení postrádá jakékoli brzdy vyjma, metodici prominou, plků dole pod čarou. Malými písmeny. Většina zemí volí naprosto jiný přístup než je volná anarchie ve školách. To je onen problém, na který bychom měli ukazovat, ne hledat hardwarovou příčinu.
Chyba 2: Politická očekávání
Vláda v roce 2015 slíbila „digitální kompetence“, ale:
- nevymezila, co to znamená, neinvestovala do pedagogiky, neřešila rovnováhu mezi papírem a digitálem.
To je politické selhání, ne technologické. O tom bychom také mohli vyprávět, a nejspíš ještě vyprávět budeme. Jednou sem a podruhé tam, že?
Co říkají norští výzkumníci (a co článek ignoruje)
Norský výzkumný institut SINTEF, univerzity v Oslu a Bergenu a řada školských inspekcí uvádí:
- Děti čtou na tabletech méně soustředěně, pokud nejsou nastavena pravidla.
- Digitální učebnice byly často horší než papírové – ne kvůli formátu, ale kvůli kvalitě obsahu.
- Učitelé nebyli dostatečně vyškoleni, takže výuka byla roztříštěná.
- Technologie bez pedagogiky zhoršuje výsledky, technologie s pedagogikou je zlepšuje. Tady budu ve své formulaci opatrnější. Nejsem si s tím vůbec jist, protože nevíme, jak ten přínos měřit.
To je přesně to, co víme i z českých škol. Nic nového.
Proč je vazba „tablet → neumí číst“ víceméně směšná
protože:
- Čtení je kognitivní dovednost, ne technologická.
- Děti neumí číst proto, že nečtou, ne proto, že mají tablet.
- Pokud dítě čte na papíře 10 minut denně, bude číst lépe než dítě, které nečte vůbec – bez ohledu na to, jestli má doma iPad.
- Digitální čtení může být stejně kvalitní jako papírové, pokud je dobře vedené.
- Největší problém není tablet, ale rozptýlení – a to je problém řízení, ne zařízení.
Je to jako tvrdit, že:
„propad fyzičky způsobil fakt, že děti mají boty.“ Ne. Propad způsobil fakt, že neběhají.
Co Norsko skutečně dělá teď
Norsko nezakazuje technologie. Norsko neříká, že tablety byly chybou. Norsko říká:
„Byla chyba digitalizovat bez pravidel, bez metodiky a bez kontroly kvality.“
A proto:
- omezuje obrazovky v 1.–4. třídě, investuje do papírových knih,
- zavádí fixní ceny knih, posiluje výuku čtení, reviduje digitální učebnice, školí učitele.
To je návrat k rovnováze, ne k papíru.
Norsko neukázalo, že tablety ničí čtení. Norsko ukázalo, že špatně řízená digitalizace ničí výuku. A to je přesně to, co se děje i u nás.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.