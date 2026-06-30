Syndrom meruňky a vosího hnízda
Proč z frustrace nahrazujeme špatné ještě horším
Někdy je až fascinující sledovat způsob uvažování lidí, kteří se v urputné snaze vyřešit vleklý problém rozhodnou nahradit něco špatného něčím ještě mnohem horším. Výsledek je vždy stejný: původní situace se nejenže nezlepší, ale naopak získá zcela nový, děsivější rozměr. Tento fenomén nás obklopuje na každém kroku, od zahrádkářských kolonií až po nejvyšší patra politiky.
Pojďme si tento mechanismus ukázat na naprosto banálním příkladu.
Představte si dům, těsně vedle kterého roste velký okrasný strom. Z logiky věci je to špatně. Strom roste, začíná stínit, jeho kořeny možná nenápadně narušují základy a do okapů padá listí. Majitel si jednoho dne uvědomí, že ten strom tam zkrátka nepatří, vezme pilu a pokácí ho. V tu chvíli přichází obrovská úleva – problém je vyřešen! Jenže lidská povaha nesnese prázdnotu. Aby to u domu nevypadalo tak smutně, vysadí na stejné místo třeba meruňku.
Co se stane dál?
- Starý problém zůstává: Strom povyroste a problém s překážející dřevinou nalepenou na fasádu je rázem zpět.
- Nový problém přibývá: Na podzim začne sladké ovoce padat a hnít. Přiláká hejna agresivních vos, které budou ožírat popadané meruňky a létat otevřeným oknem přímo do obýváku.
Z původního, víceméně statického problému s trochou stínu se stala aktivní noční můra. Zkratkovitá snaha o nápravu situaci eskalovala, protože majitel nedokázal dohlédnout dál než za pocit okamžitého uspokojení z pokáceného kmene. Zbyšku, děkuji.
Politika jako plná zahrada vos
Zcela stejným způsobem, jakým majitel domu přistoupil ke své zahradě, bohužel „řeší“ problémy i mnozí voliči.
Když společnost dospěje k oprávněnému pocitu, že současná situace je neúnosná a politici selhávají, nastupuje slepý instinkt. Vezmeme pomyslnou pilu a chceme „ten starý strom“ prostě podříznout. V naší současné realitě to znamená vztek na úřadující vládu a Petra Fialu. Je zcela legitimní vidět v jejich vládnutí zklamání, chyby a neobratnost, koneckonců i tu korupci.
Zásadní tragédie ale nastává ve chvíli, kdy voliči v touze po okamžité pomstě vysadí pod okna „meruňku“. Špatnou a unavenou situaci se rozhodnou nahradit Andrejem Babišem.
Tím ale problém nezmizí, jen zmutuje. Spolu s ním se totiž do nejvyšších pater státu nevyhnutelně natáhnou další vosy – eskadra diletantů, prospěchářů a podivných figurek.
Vyměnit neschopnost za egocentrismus a chaos není řešení. Je to jen záruka toho, že v domě nebudete moci ani otevřít okno.
Egocentrismus jako past na naštvané
Proč se do této pasti chytáme znovu a znovu? Odpověď leží v egocentrismu hlavních postav. Lídři se silným egem (ať už ti političtí, nebo různí spasitelé na sociálních sítích) mají jednu obrovskou výhodu: vyzařují absolutní jistotu.
V dobách nejistoty a naštvání funguje tato „jistota“ jako silné anestetikum. Egocentričtí lídři slibují rychlá řešení, ukazují na nepřítele a tvrdí, že zrovna jejich strom zaručeně žádné vosy nepřiláká. Hrají na naši přirozenou lenost domýšlet věci do konce.
Je z toho vůbec cesta ven?
Z bludného kruhu vyměňování špatného za horší se nelze dostat žádnou rychlou zkratkou. Cesta ven existuje, ale vyžaduje radikální změnu toho, jak o problémech přemýšlíme. Frustrace a vztek jsou totiž ti vůbec nejhorší zahradníci.
Pokud chceme přestat sázet pod okna meruňky, musíme začít dělat následující:
- Vyžadovat myšlení druhého řádu: Než cokoliv zničíme nebo změníme, musíme se ptát: „Co přesně se stane rok, dva nebo pět let poté?“ Každé řešení má své vedlejší účinky. Moudrý člověk se zajímá právě o ně.
- Oddělit destrukci od konstrukce: To, že někdo umí hlasitě a zručně kácet staré stromy (kritizovat současný stav), z něj ještě nedělá dobrého zahradníka (kompetentního vládce). Schopnost bourat nerovná se schopnost stavět.
- Prohlédnout iluzi ega: Musíme se naučit nedůvěřovat lidem, kteří nabízejí absolutně jednoduchá a bezbolestná řešení složitých krizí. Kdo slibuje zázraky, většinou jen chystá půdu pro další zklamání.
- Zkoumat „vosy“ předem: Dříve než dáme komukoliv důvěru, neptejme se jen na něj samotného, ale podívejme se, jaké lidi k sobě přitahuje. Tým, kterým se egocentrik obklopí, je spolehlivým indikátorem budoucího průšvihu.
Možná nakonec zjistíme, že pod okno vlastně nepotřebujeme sázet vůbec žádný nový strom. Že tam úplně postačí udržovaný trávník. Nebude to sice na první pohled taková revoluční událost a nenabídne nám to sladké ovoce hned zítra, ale v létě si alespoň v klidu vyvětráme, aniž bychom museli bojovat se záplavou vos.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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