SWOT analýza vlastenectví u nedělního oběda 2
Když se národní hrdost potká s exportovaným extrémismem
Tou je naše národní hrdost v prostředí, kde bychom to čekali nejméně: v rodině. Ano, ona vznešená relikvie, která se dosud oprašovala pouze při mistrovství světa v hokeji nebo při vzpomínání na bezpečné časy, se v obýváku ocitla v nezáviděníhodné pozici.
Pojďme si tedy: zcela v duchu osvědčených kuchyňských metodik sestavit SWOT analýzu současného vlastenectví v rodinném kruhu. S plným vědomím toho, že v kolonce „ohrožení“ už dávno nečekáme pouhé mraky, nýbrž pečlivě zabalené importované extrémy všeho druhu, které nám skrze obrazovky proudí přímo do obýváků.
S – Silné stránky (Strengths)
- Emocionální flexibilita u nedělního stolu: Naše vlastenectví je maximálně úsporné. Nemusíme denně orat brázdu vlastenecké půdy; stačí nám k němu babiččina svíčková, česká vlaječka na televizi a občasný hluboký povzdech nad tím, „kam ten svět speje“.
- Historická zásoba reflexí: Disponujeme rodinnou tradicí švejkování, moudrého vyčkávání a přežívání všech režimů. V tom jsme světové jedničky, protože dědové nás naučili, že nejvíc se ušetří, když člověk tak nějak taktně promlčí.
- Gastronomická jistota: Tradiční recepty a domácí rum zůstávají pevným civilizačním pilířem, který zatím neprolomila ani ta nejrafinovanější globální ideologie z tiktoku.
W – Slabé stránky (Weaknesses)
- Akutní nedostatek preventivních vakcín na rozumu u večeře: Zatímco doma řešíme hypotézy, kroužky a nákupy, schopnost srozumitelně definovat, co je to vlastně hodnota domova a svobody, se přenechává náhodě. Proto také vzníká tolik single jedinců..no, asi to není nutno dále rozebírat.
- Vlastenectví jako podezřelá položka: Jakmile u stolu někdo vysloví slovo „národ“ bez ironického úšklebku, moderní liberální mládež okamžitě zbystří, zda staří tahají z batohu srp a kladivo a nacionalistický xenofobní manifest. Tím jsme prostor pro debatu o vlastenectví doma vyklidili.
- Absence rodinného krizového manuálu: Manuál na to, jak bránit dospívající děti před radikalizací z obou konců politického spektra (které objevily na internetu), v příborníku vedle příborů prostě chybí.
O – Příležitosti (Opportunities)
- Návrat k podstatě kritického myšlení u kávy: Využít strach z pronikání extremistických tendencí k normálnímu, lidskému rozhovoru. Kdy jindy dětem vysvětlit mechanismus manipulace, demagogie a laciných slibů než ve chvíli, kdy v televizi zase někdo slibuje ráj na zemi?
- Moderní pojetí občanské hrdosti: Ukázat doma, že vlastenectví není o vyřvávání na internetových diskusích, ale o slušnosti, schopnosti unést jiný názor a nenechat si rozvrátit vlastní hlavu.
- Sousedská a rodinná soudržnost jako hráz: Oživit opravdový zájem o to, co se děje kolem nás, dřív, než prázdný prostor v hlavách našich dětí zaplní importovaní internetoví mesiáši s jednoduchými hesly.
T – Hrozby (Threats)
A teď se dostáváme k onomu klíčovému bodu.
V jaké úrovni analýzy nastává ztráta civilizačních jistot v rodině?
Ztráta civilizačních jistot v rodině nenastává ve chvíli, kdy babička poprvé sdílí na Facebooku podivný poplašný řetězec nebo když pubertální potomek přinese domů radikální názor z nějakého extrémního fóra. To je teprve vnější šum.
Skutečná ztráta civilizačních jistot nastává v momentě, kdy rodina rezignuje na vlastní hodnoty a ztichne. V té chvíli, kdy pod náplavou pohodlnosti, strachu z hádky u stolu nebo falešně chápaného „hlavně ať je klid“ přestaneme doma pojmenovávat věci pravými jmény a tolerujeme lež, nenávist a totalitní manýry jen proto, že se nám nechce vést konfliktní debatu.
Extremismus neproniká do rodin proto, že by byl tak nesmírně chytrý. Proniká tam v okamžiku, kdy ztratíme zájem si spolu normálně povídat, rezignujeme na předávání vnitřní svobody a nahradíme živý domov pasivním civěním do obrazovek, kde každému algoritmo-extrémistovi rádi skočíme na lep.
Pokud budeme nebezpečí pronikání extrémů řešit jen naštvaným boucháním do stolu namísto toho, abychom dětem ukázali, co znamená skutečná odpovědnost za vlastní život, pak se celá naše rodinná SWOT analýza zhroutí.
Civilizační jistoty totiž netrčí z fasád našich domů, ale z toho, co si o sobě a světě řekneme, když se zavřou dveře a zhasne hlavní světlo. A pokud tyto domovy naplníme lhostejností, strach a extremismus si do nich okamžitě zřídí trvalé bydliště.
Milan Hausner
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