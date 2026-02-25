Svoboda beze nástrojů není pro člověka k ničemu
Jenže léta zkušeností potvrzují skutečnost, že bez nástrojů nelze úchvatnou svobodu smysluplně naplnit. Pojďme se tomuto problému podívat na zoubek a prozkoumat jeho nejhlubší vrstvy. Protože pokud má obstát v ostré polemice, musí stát na pevných základech.
Obrana povinné docházky: Rozklad „pruského strašáka“ a hledání skutečných hodnot
Tvrdíte, že změna jednoho slova v ústavě nás dělí od utopie svobodného vzdělávání? Že kdybychom ho škrtli, rozkvetou inovace a firmy zaplaví zástupy kreativních géniů? Protože se uvolní fondy a všichni se o ně poperou? Budou stačit? Nebo naopak ušetříme?
Dovolte mi, abych vám ukázal, proč je tento názor iluzorně krásný (ač s ním filozoficky souzním), ale realizačně naivní a proč je dobře, že česká Ústava stojí jako skála právě v této věci.
Právo bez povinnosti je pro chudé jen iluze
Celý koncept „práva na vzdělání“ je krásný, dokud ho nepostavíte vedle reálného světa. Právo je abstraktní pojem. Abyste ho mohli uplatnit, potřebujete prostředky. A přesně tady vstupuje do hry povinnost.
Řekněme, že změníme Ústavu. Výchova a vzdělání se stanou čistě privátní záležitostí. Co se stane v rodině, kde otec pije, matka se stará o tři mladší sourozence a finance jsou tak napjaté, že každá ruka, která může vydělat, je vítána? Myslíte, že tam zazvoní anděl a řekne: „Máte právo se vzdělávat, pojďte ho naplnit“? Ne. Dítě půjde makat, protože teď už to není „černá práce při zanedbávání povinné školní docházky“, je to „svobodné nenaplnění práva“. Víte dobře, že i dnes při naplnění povinnosti se mnohé školy střetávají s realitou, kdy některé žáky po většinu roku nevidí..
Povinná školní docházka je v tomto smyslu jediným funkčním nástrojem sociální spravedlnosti. Je to hrubá, nedokonalá, ale zatím nepřekonaná páka, jak dostat do systému ty, kteří by v něm jinak neměli šanci. A to platí i pro ty, kteří prostě nectí své vzdělání jako privilegium. Na Gaussově křivce jich najdete celou řadu. Docházka je hlas, který říká: „Tohle dítě má hodnotu samo o sobě, bez ohledu na to, co si myslí jeho rodiče, a my pro něj uděláme minimum – vezmeme ho alespoň na těch devět let do lavice.“ Námitka: Ano, státu není nic do toho, jak dítě vyroste. Jako vážně musíme tuto myšlenku rozebírat? Zrušit povinnost ve jménu svobody je jako zrušit sociální dávky ve jménu svobody od státních příjmů. Zní to hezky, ale realita je krutá a dopadne na ty nejslabší. Je pravdou, že ti schopnější si jistě najdou cesty k lepšímu vzdělání, síť škol je dnes poměrně široká včetně alternativ, které umožňují si v zásadě školu svobodně vybrat. Namítnete spádovost..to už jsou ovšem marginálie.
Individualizace ano, ale nezapomínejme na socializaci
Vaše vize krásně mluví o právu na rozvoj, o AI a o inovacích. To je ale jen jeden rozměr vzdělávání. Ten druhý, často opomíjený, je socializační. Já vím, i tady namítate institucionalizaci. A já souhlasím. Škola není jen továrna na znalosti, je to uměle vytvořený prostor, kde se dítě poprvé setkává s autoritou mimo rodinu, s vrstevníky z jiných sociálních bublin, s pravidly hry, která platí pro všechny. V diskuzi jsem uvedl:
Škola není pro socializaci nutná. Socializace probíhá neustále, ať chceme nebo ne, a to především MIMO školu. Škola je pouze jeden specifický typ institucionalizované socializace. Je to místo, kde společnost říká: „Teď tě budeme socializovat záměrně a podle našeho plánu.“ Ale ta přirozená, často mnohem účinnější socializace se děje jinde.
Primární skupina: Rodina a příbuzní (0-6 let a dále), Vrstevnické skupiny (Parta, kamarádi, zájmové kroužky), Volnočasové a zájmové instituce (Sportovní oddíly, skaut, hasiči, umělecké kroužky), Veřejný prostor a sousedství (Hřiště, ulice, vesnice), Digitální prostředí (Online hry, sociální sítě). Škola má v tomto spektru jednu specifickou roli: nutí děti k interakci s těmi, které by si samy nevybraly. Parta v kroužku nebo na ulici je dobrovolná. Ve škole musíte sedět vedle někoho, kdo se vám nelíbí, kdo smrdí, kdo je z jiné sociální vrstvy nebo má jiný názor. Škola je tedy trénink na nepřirozenou skupinu. Učí nás fungovat v prostředí, kde nemáme na výběr, s kým budeme muset vycházet. To je její hlavní socializační přínos. Ale samotné „lidství“ a schopnost být ve skupině se učíme hlavně mimo ni. V diskuzi uvádíte, že dospělý má možnost se vzepřít a prásknout dveřmi. Nepochybně ano, ale jaké procento opravdu socializovaných osob to opravdu udělá ve světle hypotéky, zdraví a koneckonců i svých dětí? Troufám si tvrdit, že se pořád bavíme o té spodní části gaussovy křivky.
Zde si dovolím odkázat na svůj dřívější článek. Je to popis slavného experimentu s blahobytem společnosti, který se zhroutil právě z té svobody a blahobytu. Jistě si dohledáte i více sofistikovanější rozklady.
Nejenže lze socializovat bez školy, ale ta nejdůležitější a nejhlubší socializace se skutečně odehrává právě mimo ni. Nicméně život ve společnosti je i otázkou soužití s onou jinou skupinou. A v tom má škola místo opravdu nezastupitelné...
V éře algoritmů a sociálních bublin, kde si každý můžeme vytvořit svůj vlastní informační kokon, je toto setkání důležitější než kdy dřív. Povinná školní docházka zajišťuje, že se minimálně po dobu povinné docházky musíme potkávat. Že se děti liberálů potkávají s dětmi konzervativců, děti manažerů s dětmi uklízeček, Ukrajinec s Afgháncem... Učí se, že svět není jen o jejich pravdě, a že je třeba hledat kompromisy. Nebo jste přesvědčen, že elity mají právo na jiné vzdělávání než ti méně sociálně zdatní?
Představte si svět, kde si každá rodina „svobodně zvolí“ způsob vzdělávání. Rychle vzniknou komunity sobě podobných. Děti z alternativně smýšlejících rodin půjdou na alternativní školy, děti tradicionalistů na tradiční, děti radikálů zůstanou doma. Společnost se roztříští na izolované ostrůvky, které si nebudou mít šanci porozumět. A to je přímá cesta k občanským válkám, ne ke kreativitě. Calhoun to ve svém experimentu přesvědčivě dokázal.
Pruský model? Spíš model západní civilizace
Sám jsem leckdy to přirovnání použil „pruský přežitek“. Ano, systém masového vzdělávání se zformoval v 19. století. Ale proč se rozšířil po celém světě? Ne kvůli pruským bajonetům, ale proto, že fungoval, tehdy, funguje dnes a s určitými změnami nejspíše bude fungovat dál. Umožnil masám vystoupit z negramotnosti a nastartoval hospodářský růst. Každá velká inovace, včetně počítačů a internetu, vzešla z rukou lidí, kteří prošli tímto „pruským“ systémem. Většina evropských modelů vzdělávání je podobná, nikoli stejná.
Argument, že nás brzdí v éře AI, je laciný. Změna doby neznamená automaticky změnu základních principů. Principem není dril, ale garance určitého minima pro všechny.
- Můžeme a musíme měnit metody, obsah, přístup.
- Můžeme učit kriticky myslet, programovat i spolupracovat.
- Ale musíme to dělat v rámci systému, který zaručí, že se to naučí téměř všichni.
- Inovativní pedagogové dnes mají obrovský prostor, pokud chtějí. Nikdo jim nebrání učit jinak. Brání jim snad v tom, že do třídy musí přijít i Honza z problémové rodiny, který by se na jejich skvělou inovativní školu jinak nedostal? Právě naopak, to je jejich poslání.
Paradox svobody: Čím větší volnost, tím větší nerovnost
Zde se dostáváme k jádru věci. Vámi navrhovaný model „právo na vzdělání“ bez „povinnosti docházet“ je modelem maximální svobody pro ty, kteří už svobodu mají. Rodina, která chápe hodnotu vzdělání, má peníze a čas, si vybere to nejlepší. Rodina v problémech, která vzdělání nechápe, si nevybere nic.
Výsledek? Obrovský propad vzdělanosti není planý strach. Je to matematicky jistý výsledek. Společnost se rozdělí na ty, kteří si „svobodně zvolili“ být konkurenceschopní, a na ty, kteří „svobodně zvolili“ propadnout systémem. Už dnes máme problém s dětmi, které končí základku s nedokončeným vzděláním. Co by se dělo, kdyby žádnou základku končit nemusely? Proč má USA tak vysoké procento negramotných? Opravdu byste se chtěl k něčemu podobnému dostat?
Povinnost není cenzura, je to pojistka (slabá, málo účinná, ale pořád pojiska)
Ano, česká Ústava možná zní staromódně. Možná v ní není dost slov o inovacích a kreativitě. Ale je v ní něco mnohem cennějšího závazek, že se stát o své občany postará alespoň v tom nejzákladnějším. Povinná školní docházka je takový základní kámen. Je to pojistka proti tomu nejhoršímu, co společnost může potkat: proti propadu části populace do nevědomosti, ze které není návratu.
Můžeme donekonečna mluvit o tom, jak ji zlepšit, jak ji udělat modernější a přátelštější. Dokonce musíme a víte sám, že se nesnažím o nic jiného. Po 40 letech praxe se zkušenostmi pozitivními i negativními (je to tak půl na půl) to i v důchodu cítím jako svou povinnost a teď možná i utopické poslání. Ale vyhodit docházku s argumentem, že je to „pruský přežitek“, je jako vyhodit záchrannou vestu s tím, že škrtí, a skočit do moře s tím, že přece umíme plavat. Někteří to zvládnou. Ale ti, co neumí, se už nikdy nenadechnou. A to je cena, která se za „svobodu“ platit nemá.
