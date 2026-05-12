Švihák lázeňský na poslední kolonádě
...vyzrálým pánem v plátěných kalhotách a sáčku, s vycházkovou holí (ozdobnou, nikoliv opěrnou), který ví, kdy podržet dámě dveře a kdy tiše naslouchat. A hlavně ... být obletován ženami. Až do této chvíle je ten sen super. Leč...
Pojďme se tedy podívat na tu snivou část nejdříve.
Nebeské pocity a motýlí kroužení
Kolonáda voní minerálkou, oplatkami a fialkami. Švihák stojí u zábradlí, lehce se opírá o svou hůlku (jen tak, pro styl), a kolem něj se děje zázrak. Dámy, každá sice též o holi, ale tu hůl schovaly za záda, opřely o lavičku, nechaly „až o kus dál“ krouží kolem něj v pomalém, lahodném tanečku.
První dáma (v modrém kostýmku, klobouček se závojem): „Dobrý den, pane. Mohu si k vám přisednout? Vypadáte fešně jako socha od Štursy.“
Švihák (lehce se ukloní, hůl přeloží do druhé ruky): „Madam, ta socha se teď usmívá, když slyší váš líbezný hlas.“ Dáma se zachichotá, udělá otočku a odpluje k pramenu. Ale za pět minut je zpátky.
Druhá dáma (růžový svetr, perly) se přitočí zleva: „Pane, vy jste tady každý den. Čekáte na někoho, nebo na něco?“ Švihák (pokrčí rameny, usměje se do dálky): „Čekám na okamžik, kdy přestanu být jen zdvořilý a začnu být okouzlující. Možná právě teď.“
Dáma zčervená, popotáhne si hůl (tu, co zatím nechávala u lavičky) a cinkne s ní o dlažbu jako o souhlas.
A pak třetí, čtvrtá, pátá; každá má svůj malý vstup, každá hodí tři slova, každá se usměje a zase uhne. Obletují ho jako včely medonosný květ.
A švihákův nebeský pocit je nepopsatelný. Vznáší se. Nohy ho nebolí, i když má neuropatii. Kolena nevržou. Je mu sedmdesát, ale připadá si jako třicet. Každý úsměv je medaile, každý pozdrav je povýšení. V tu chvíli si říká: „Tohle je život. Tohle je vrchol. Já jsem král té kolonády.“
A pak se stane něco nečekaného.
Jedna z dam, ta nejodvážnější, v zeleném šátku položí ruku na jeho paži. „Pane, vy jste určitě tanečník? Kapela hraje tamhle v altánku.
Sedmé nebe právě dostalo zelenou.
Dáma v zeleném: Dnes večer zapomeneme, že nějaké třetí nohy existují.“
Odloží hole. Jdou na parket.
Během valčíku se k nim přidají další dámy. Švihák točí jednu, pak druhou. Jeho hvězdná chvíle. Pak jedna dáma zašeptá: „Točíte skvěle. Kde jste se to naučil?“ „Právě tady. Právě teď.“ Dáma v růžovém: „A co ta vaše hůl? Nechybí vám?“ „Hůl je pro ty, co neumějí tančit.“
A v tu chvíli, uprostřed třetího waltzu, sice sotva dýchá, ale drží se, se mu zamotají nohy. Zakopl o nic. Prostě jeho vlastní levá noha se rozhodla, že půjde vpravo, zatímco pravá trvala na levém vektoru. A on, ten král kolonády, udělá jeden malý, nevinný, naprosto tragický krok do prázdna. A pak druhý. A pak švihne sebou o zem. Ne o hůl, ne o kámen. O vlastní důstojnost.
Dámy ztichnou. Kapela dohraje.
Dáma v zeleném (nakloní se nad ním, bez úsměvu): „Pane… vy jste spadl?!“
Švihák (zvedá se, červený, zadýchaný): „To víte, parket je kluzký.“
Dáma v modrém (od stolu, s jízlivým údivem): „Kluzký? Vždyť tady nikdo jiný neupadl.“ Dáma v růžovém (k ostatním, polohlasem, ale on to slyší): „On není švihák. On je švihloun.“ A to slovo padne. A už to nejde vzít zpátky.
Dámy se na sebe podívají. Nekřičí, nesmějí se. To by bylo snazší. Ony jen zmlknou a pak se jedna po druhé tiše odvrátí. Jdou ke svým holím, tam, kde je nechaly „až o kus dál“. Každá vezme svou třetí nohu, opře se o ni, a zmizí mezi sloupovím. Ale odteď už budou tančit jen mezi sebou. Dáma s dámou, hůl s holí, tři nohy u každé. Žádný pán uprostřed. Žádné obletování.
Švihák zůstává stát na kraji parketu. Ještě chvíli doufá, že se někdo otočí, že mu podá ruku, že to byla jen chvilka. Nikdo se neotočí.
Pomalu dojde k lavičce, k té, kde předtím odložil svou hůl. Ta hůl tam pořád je, opřená o opěradlo, trpělivá jako starý pes. Švihák si sedne. Ne vedle ní, ale na druhou stranu lavičky, aby mezi nimi zůstalo místo pro někoho, přesněji pro žádnou.
Dívá se na ten rej paniček. Ony už ho neobletují. Ony obletují jen samy sebe; svižně, třínohé, šťastné. Jejich smích doznívá k altánku, kde kapela hraje další písničku. Někdo tleská. Někdo si objednává víno. A on sedí.
Sedí dlouho. Kolonáda se postupně vyprázdní. Dámy odcházejí po jedné, každá s holí, každá s kamarádkou. Žádná se nezastaví. Už na něj zapomněly. Ze šviháka je... prostě švihloun. Zítra bude nějaký jiný švíhák, co nepadá...
Švihák zvedne hlavu. Podívá se na svou hůl. Měl by ji vzít a jít. Ale nejde. Nemůže. Protože kdyby teď vstal a odešel, byl by to jen další pád. A on už pádů dneska zažil dost.
Tak zůstane sedět. Až do setmění. Až do chvíle, kdy vrátný zhasne světla na kolonádě a přijde se zeptat: „Pane, zavíráme?“
Teprve tehdy vezme hůl, postaví se pomalu, opatrně a beze slova; odchází. Ale ne dolů k pramenům, ne do cukrárny, ne tam, kde by na něj někdo čekal. Odchází kolem altánku, kolem prázdných holí opřených o zídku (zapomněly je tři dámy, ale už je teď nepotřebují), odchází přes bránu až k samému kraji parku, kde už žádné lampy nejsou.
Tam si sedne na jinou lavičku. A najednou je ještě starší než těch sedmdesát jar. Je ještě opuštěnější. A ví, že od této chvíle už bude vždycky jen ten, kdo sebou jednou švihl o zem na parketu. A že na žádné lelkování u zábradlí už klobouček a ani perly nezaberou.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.