Světový kocour, který zabloudil pod Hradčany ( havajská celebrita pod Karlovým mostem)
Posádka trajektu na Havaji mu prý dokonce postavila vlastní dřevěnou stoličku s polštářkem, aby mohl pohodlně sledovat vlny cestou do Lahainy. Krásný příběh z druhého konce světa, že?
Jenže v roce 2026 se stalo něco nevídaného. Marty zřejmě nastoupil na špatný spoj a zabloudil… rovnou na pražskou výletní loď plující pod Hradčany!
Pokud v posledních dnech sledujete internet, dost možná na vás vyskočila zaručeně pravá fotka z paluby vyhlídkové lodě. Marty na ní sedí na své ikonické stoličce u okna, ze kterého je luxusní výhled na Vltavu, Karlův most a majestátní Pražský hrad. Hned vedle něj visí oficiálně vypadající cedule: „VÍTÁM VÁS! Poznejte našeho palubního kocoura Martyho. Prosím, nekrmte ho ani ho nezvedejte. DĚKUJEME!“ a na mosazné jmenovce stojí: „MARTY – Oficiální pražský kocour, zal. 2024“.
Kočičí pán času a prostoru
Jak se havajský kocour ocitl na vyhlídkové plavbě centrem Prahy? Jednoduše. Stal se obětí digitálního fenoménu zvaného „AI slop“ tedy záplavy obrázků generovaných umělou inteligencí, které mají z důvěřivých lidí na Facebooku vytáhnout lajky a peníze z reklamy.
Když se totiž na Martyho podíváte blíž, zjistíte, že tenhle chlupáč má neuvěřitelný akční rádius. Kromě Havaje a Vltavy totiž podle různých stránek „denně dojíždí“ také v:
- Galvestonu v Texasu
- Savannahu v Georgii
- Apache Junction v Arizoně (což je obzvlášť vtipné, protože tam uprostřed pouště nemají ani pořádnou řeku)
Navíc Marty při svém pražském bloudění ztratil pojem o čase. Zatímco texty na internetu tvrdí, že kocour dojíždí „už bezmála čtyři roky“, cedulka na naší vltavské verzi hrdě hlásí rok 2024. Jelikož máme rok 2026, matematika generátoru obrázků dostala na palubě trochu mořskou nemoc.
Co na to pražští kapitáni?
Když se podíváte pozorně na pozadí té „pražské“ fotky, umělá inteligence sice celkem trefila Hradčany, ale cestující uvnitř lodi mají na hlavách kšiltovky s nápisem „PRAGUE“ a hned vedle visí cedule „Vltavský přívoz“ – což je na vyhlídkovou loď docela solidní zmatek v pojmech.
Na jednoho z kapitánů pražských parníků jsme se přesto s dotazem na Martyho obrátili. Reakce?
„Jediný kocour, kterého tu na palubě občas máme, je ten divočák z náplavky, co nám chodí žrát zbytky od rautů. A rozhodně pro něj nenecháváme vyrábět mosazné jmenovky.“
Ověřovací server Snopes už potvrdil, že fotka je na 99 % čistá práce generativní AI a původní příběh je čistá fikce.
Ponaučení pro vaši příští plavbu
Až příště uvidíte na internetu dojemnou fotku jezevčíka, který sám kormidluje parník Vyšehrad, nebo labutě, která si na palubě objednává kafe, zachovejte klid. Pravděpodobně to není zázrak přírody, ale jen další produkt internetové továrny na klikatelný obsah.
Marty sice z Havaje pod Hradčany nedorazil, ale pražské výletní lodě fungují skvěle i bez světových celebrit. A pokud přece jen nějakou kočku na palubě potkáte, raději jí ty chlebíčky z rautu nedávejte. Kapitán by se mohl zlobit!
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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