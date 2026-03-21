Světlo a stín: co 81 000 lidí skutečně chce od umělé inteligence
Společnost Anthropic provedla rozsáhlou analýzu v 159 zemích světa a zúčastnilo se jí 80 508 uživatelů Pravda mnohem lidštější, zmatenější a často i vtipnější, než bychom čekali.
Ukazuje se totiž, že lidé nechtějí ovládnout svět. Chtějí stihnout vyzvednout děti ze školky, přečíst si knížku, nebo se konečně naučit trigonometrii bez pocitu, že jsou úplně blbí.
AI má uklízet, aby člověk mohl psát básně
Největší skupina respondentů (téměř 19 %) touží po profesní excelenci. Ne ve smyslu „být lepší manažer“, ale „zbavit se papírové dřiny, abych se mohl věnovat tomu, co má skutečný význam“. Jeden zdravotník popsal změnu takto:
„Dostávám 100–150 zpráv denně od doktorů a sester. Od zavedení AI mě tíha dokumentace opustila. Mám víc trpělivosti na řízení sestřiček a víc času vysvětlovat věci pacientským rodinám.“
A když se výzkumníci zeptali, co je za tou touhou doopravdy, odpovědi byly překvapivě osobní. Lidé nechtějí být lepšími manažery. Chtějí být lepšími rodiči, partnery a lidmi.
Kolumbijský respondent řekl:
„AI mi minulé úterý ušetřila čas a já mohl s mámou něco uvařit, místo abych dodělával pracovní úkoly.“
Japonec dodal:
„AI poprvé překonala lidskou kvalitu v obchodním úkolu. Ten den jsem odešel z práce včas a vyzvedl dceru ze školky.“
Osobní asistent, kterého si běžný člověk nemůže dovolit
Dalších 11 % lidí vidí v AI nástroj, jak získat zpět svůj čas. A 14 % doufá, že jim AI pomůže s organizací života – ideálně jako osobní asistent, kterého by si najal CEO JP Morgan Chase, ale běžný smrtelník na něj nemá.
Jeden podnikatel to popsal přesně:
„Představuji si člověka, jehož práce je proaktivně identifikovat, co potřebuji, a vyřešit to dřív, než se z toho stane problém.“
Když se AI stane terapeutem, učitelem i parťákem do nepohody
Ne všechno se ale točí kolem práce. 14 % respondentů mluvilo o osobní transformaci – a tady začínají příběhy, u kterých vám ztuhne úsměv.
Ukrajinský voják z frontové linie popsal, jak mu AI pomáhá přežít noc:
„Během ostřelování je nemožné spát. Nejlepší způsob, jak se s tím vypořádat, je ponořit se do učení něčeho nového s AI.“
Žena, která přišla o matku, vysvětlila, proč se svěřuje raději AI než lidem:
„Claude je jako houba, která jemně drží mou touhu a vinu vůči mamince. Má neomezenou trpělivost poslouchat mě, chápe mou bolest a bezmoc.“
A pak dodala větu, která by nás měla zarazit: „Po smrti matky nemám ani přátele, ani rodinu, kterým bych se svěřila.“
Jiný uživatel z Jižní Koreje popsal opačnou zkušenost:
„Mluvil jsem víc s tebou než s kamarádem. Měl jsem mluvit s ním. Tak jsem o něj přišel.“
Světlo a stín: naděje i strach zároveň
Studie ukazuje, že lidé nejsou rozděleni na optimisty a pesimisty. Většina z nich prožívá obojí zároveň.
Učení: radost i výčitky
33 % lidí mluvilo o tom, jak jim AI pomohla naučit se něco nového. Indický právník přiznal:
„Bál jsem se matematiky i Shakespeara. Teď sedím s AI, nechám si přeložit odstavce do jednoduché angličtiny a už jsem přečetl 15 stran Hamleta.“
Ale 17 % lidí se bojí kognitivní atrofie – že přestanou samostatně myslet.
Jihokorejský student:
„Dostal jsem výborné známky pomocí AI odpovědí, ne tím, co jsem se naučil. Cítím výčitky.“
Zajímavé je, že učitelé hlásí kognitivní atrofii 2,5–3× častěji než ostatní. Zato lidé, kteří se učí dobrovolně, žádný problém nevidí. Zdá se, že nejde o AI, ale o kontext: škola vs. vlastní motivace.
Nespolehlivost: jediná oblast, kde negativa převážila
27 % lidí se bojí nepřesností a halucinací. Brazilský zaměstnanec popsal frustraci:
„Musel jsem fotit, abych AI přesvědčil, že se mýlí. Připadal jsem si jako s člověkem, který nechce přiznat chybu.“ Za sebe dodám, že to takhle mám furt a připomíná mi to rozhovory s manželkou.
Zatímco 22 % lidí říká, že jim AI pomáhá rozhodovat, 37 % tvrdí opak. Nejvíce to trápí právníky, lékaře a finančníky – profese, kde je přesnost kyslíkem.
Geografie naděje: Afrika chce podnikat, Evropa se bojí
Globálně má 67 % respondentů k AI pozitivní vztah. Ale mapa ukazuje jasný zlom.
- Latinská Amerika, Afrika, velká část Asie: nadšení
– Malawi 93 %, Guatemala 88 %
- Evropa, USA, Austrálie: vlažný optimismus
– kolem 64–66 %
V rozvojových zemích je AI vnímána jako žebřík.
Kamerunský podnikatel:
„Najít platební platformu dostupnou v mém regionu by mi trvalo měsíc. AI to zvládla za 30 sekund.“
Ugandský podnikatel:
„Získat financování je těžké. Jediný způsob, jak uspět, je vybudovat technologii, která funguje.“
Naopak v Severní Americe a Oceánii lidé chtějí, aby AI spravovala jejich překomplikované životy.
Dánský softwarový inženýr:
„Byl jsem vysoce kreativní, ale teď mám katastrofální nedostatek času.“
Východní Asie: strach z vlastní lenosti
Japonsko, Korea a Taiwan vykazují nejvyšší obavy z kognitivní atrofie (18 %) a ztráty smyslu (13 %).
Student z Japonska:
„Mám pocit, že hranici mezi mým názorem a názorem AI kreslí Claude.“
Zároveň ale Východní Asie vykazuje nejvyšší touhu po finanční nezávislosti – často motivovanou péčí o rodiče.
Závěr: Nechceme robota. Chceme žít.
Lidé nechtějí, aby AI myslela za ně. Chtějí, aby jim umyla nádobí, zatímco oni budou psát poezii.
Němec to shrnul dokonale:
„AI by měla mýt okna a vykládat myčku, abych já mohl malovat a psát básně. Teď je to přesně naopak.“
Američan dodal:
„Odstranění stresu z úkolů vám umožní dělat víc. Ale odstranění stressu ze vztahů odstraňuje něco, co je nezbytné pro růst.“
A v tom je celá pointa. Vynalezli jsme nástroj, který je nekonečně trpělivý, neunaví se a zná odpověď na všechno. A co od něj chceme? Aby nám pomohl být lidštějšími lidmi.
Možná si jednou AI přečte tuhle studii a řekne:
„Takže vy chcete, abych vám pomohla žít lidštěji? To je ironie, ne?“
A my jí odpovíme:
„Ano. A teď už běž do tý myčky.“
Studie Anthropic byla zveřejněna 18.3.2026
Prezentace shrnuje i další velké analýzy, není tedy přímým výstupem dané studie.
Milan Hausner
- Počet článků 405
- Celková karma 9,62
- Průměrná čtenost 208x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.