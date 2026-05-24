Světlice a testosteron
Všem lesním vílám a obhájkyním nebohých chlapečků
s hlubokým studem a popelem na hlavě se vracím k tématu, nad kterým jsem sice minule ohrnoval nos jako nad „digitálním výfukovým plynem“, ale moje mužské, toxicky nadřazené ego mi prostě nedovolilo spát. Zvláště poté, co jsem se od Vás opakovaně dozvěděl, že má reakce (a reakce ještě jednoho nejmenovaného „drzouna“) není nic jiného než klasický postoj patriarchálního utlačovatele.
Dovolte mi tedy, abych se hluboce zamyslel nad Vaší neotřelou teorií o tom, proč dospělí třicátníci na stadionech s gustem kopou lidi do hlavy. Pojďme si tu Vaši vědeckou analýzu rozebrat s jemnocitem, jaký si zaslouží.
1. Svatý chlapeček v lavici aneb Systém mi sebral hračky!
Podle Vaší logiky je pětatřicetiletý chuligán, který zdemoluje půlku tribuny, vlastně jen ubohá oběť první třídy základní školy. On za to přece nemůže! To ten zlý vzdělávací systém a paní učitelka, která ho donutila sedět v lavici, v něm zablokovaly ty přirozené obranné emoční mechanismy.
Chápu to správně? Jakmile chlap usedne v šesti letech do lavice, jeho svobodná vůle a vědomá činnost se okamžitě vypnou a restartují se až při prvním zatčení za těžké ublížení na zdraví. Sociální kognitivní teorie, celoživotní učení, sebereflexe, terapie, vědomé rodičovství? Pche, akademické žvásty! Když v pětatřiceti nakopnete fanouška soupeře, je to jasná vina osnov Ministerstva školství z roku 1998.
Tato fascinující logika mě naprosto nadchla. Už se nemůžu dočkat, až ji aplikujeme na domácí násilníky. Představte si ten soud: „Ano, pane soudce, sice zmlátil manželku, ale uvědomte si, že ho v osmé třídě nepustili na záchod a musel psát diktát z podstatných jmen!“ Geniální zbavení odpovědnosti. Infantilizace muže na úrovni prvoka.
2. Zlaté staré časy, kdy se tekoucí krev léčila jehličím
Vaše romantická vzpomínka na dětství, kdy „děti běhaly po lesích a muži byli vyrovnanější“, by rozplakala i nejtvrdšího chuligána z oddílu (to radši vynechám). Je to nádherná, čistá historická fikce. Podle dat ČSÚ a britských studií o fotbalových výtržnostech byla totiž míra domácího násilí, pouličních rvaček a chuligánství v dobách onoho bájného běhání po lese mnohonásobně vyšší a brutálnější než dnes.
Ale asi máte pravdu, tehdy to násilí bylo takové, přírodní, voňavé, zkrátka vyrovnané. Pobyt mezi pařezy zjevně fungoval jako dokonalý štít proti agresivitě, jen si toho tehdejší generace mlátící se na potkání jaksi nevšimly.
A co taková Skandinávie? Tamní děti sedí v lavicích úplně stejně, na stadionech mají klid, ale to bude jistě tím, že mají víc borovic na metr čtvereční, a ne systematickou kulturu emocí a včasnou intervenci. Rozhodně za to můžou lesy.
3. Lesní samohana vs. Kamery, akce, krev!
Vy tvrdíte, že fotbalové násilí je prostě jen „ventil“. Ach, ta představa chuligána, jak si jde osamoceně do hlubokého hvozdu ulevit od nahromaděného tlaku tím, že zmlátí divočáka nebo obejme dub!
Jenže desítky sociologických etnografií (např. Armstrongova analýza anglických hooligans) jaksi ukazují, že o samotě v lese ten ventil nefunguje. Ti chlapci totiž potřebují publikum, kamery, soupeře a hlavně uznání své tlupy. Jde o performativní divadlo, rituální boj o status, hierarchii a teritorium. Není to selhání regulace emocí, je to záměrné, kolektivní budování a oslavování toxické identity. Fotbalový klub často není místem, kde chybí tělocvik, ale místem, kde se mladá ucha od starších fotrů učí, že správný chlap má v jedné ruce poloprázdný kelímek s pivem a druhou zatnutou v pěst.
4. Ženy pláčou, muži mlátí aneb dokonalá harmonie vesmíru
Korunu všemu nasazuje Vaše hluboké genderové srovnání: „Ženy mají pláč, muži nemají nic.“ Chudáci muži. Žádný sport bez násilí, žádné umění, žádné otcovství, žádná terapie pro ně neexistuje. Buď pláčeš, nebo jsi chuligán. Nic mezi tím.
Zatímco ženy si žijí svůj emočně vyspělý sen (když pomineme ty drobnosti jako drasticky vyšší míru úzkostí, depresí, sebepoškozování a poruch příjmu potravy, které sice okolí neubližují, ale je samotné devastují), muži jsou zkrátka odsouzeni k mlácení lidí, protože jim nikdo nedal kapesník. Tento objevný patriarchální stereotyp o bezmocných obětech mužích a emočně dokonalých ženách mě opravdu baví. Zvlášť, když se k němu tak ráda a opakovaně vracíte.
5. Skutečné řešení: Více tělocviku, více facek?
Vaším receptem na vyléčení společnosti je prostě přidat pohyb. Nahnat je do lesa nebo na hřiště! Výzkumy (např. Messner) sice varují, že vrcholový a soutěživý sport bez vědomé práce s empatií agresi spíše zvyšuje, reprodukuje šikanu slabších a agresivní koučování, ale co vědci vědí o životě, že? Hlavně, když se chlapeček zapotí.
Pokud bychom chtěli situaci analyzovat skutečně fundovaně, museli bychom přiznat, že divácké násilí nikoho neléčí z traumat ze školní lavice. Je to produkt institucí a kolektivů, které agresi systematicky omlouvají, produkují a glorifikují jako nejvyšší ctnost opravdového chlapa. Dokud budou tátové a modly učit kluky, že emoce se řeší pěstí, můžete je pouštět do lesa třeba na celé prázdniny; vrátí se Vám jen o něco vytrvalejší rváči.
PS: Jen taková drobná notička na závěr pro Vaši statistiku emoční vyspělosti: na tom stadionu, mezi těmi „nebožátky bez obranných mechanismů“, bylo také nemálo žen. Ty tam pravděpodobně šly jen hromadně plakat, že?
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.