Svět podle kostelecké nádivky
V daném klipu najednou vypadal jako podivující se našinec, který právě objevil, že v supermarketu zaplatil i za zboží, které vlastně ani nechtěl. Panečku, to je výkon.
Klasický trik manažera jednoduchých pravd: vezmete komplexní věc, zredukujete ji na jednu větu, přidáte tón „já tomu fakt nerozumím, a vy taky nemůžete“ a čekáte... přece potlesk. Funguje to skvěle. Lidi, kteří zrovna řeší, jestli jim stačí na nájem a na rohlíky, najednou mají jasného viníka. Ne úroky ze státního dluhu (dobrých 100 miliard), ne mandatorní výdaje, ne strukturální deficit. Viníkem jsou soukromé a církevní školy. Ty zlé, elitářské, které si dovolují existovat vedle státního monopolu. Protože, a tady přichází ta genialita kostelecké nádivky do sekané (ba ne, ta je vážně docela dobrá, s kremžskou a houskou): když máme státní školy, proč by měly existovat jiné? Stejnou logikou by se dalo zeptat: „Proč máme několik železničních dopravců, když máme České dráhy?“ „Proč máme soukromé doručovatele, když máme poštu?“ A nakonec: „Proč máme vlastně opozici, když máme vládu?“
Ta logika se manažerovi líbí, protože je velmi pohodlná. Nemusíte řešit, že soukromé a církevní školy často stojí stát méně na žáka (rodiče doplácejí), že vytvářejí tlak na kvalitu, že nabízejí alternativy a že část z nich plní veřejnou funkci v regionech, kde státní kapacity nestačí. Stačí říct „máme státní“ a je hotovo. Je to jako když majitel hypermarketu prohlásí, že nechápe, proč lidé chodí na farmářské trhy, když on má přece všechno pod jednou střechou. A levněji. A ještě se slevou.
Do tohohle velkolepého plánu na zjednodušení vesmíru nakonec skvěle zapadá i ten zrušený CERMAT. K čemu by nám vlastně byla nějaká otravná a drahá organizace na testování a přijímačky? Proč trápit děti didaktickými testy, když by se na ně stačilo podívat optikou selského rozumu? Andrej by jen ukázal prstem: „Ty půjdeš do Kostelce k lince, ty seš chytrej, ty půjdeš do Lovochemie, a ty se moc ptáš, ty půjdeš rovnou na pracák.“ Žádné zbytečné papírování, žádné nervy s digitalizací. Centrální mozek lidstva zkrátka ví nejlíp, kam kdo patří, a nepotřebuje k tomu žádné experty na vzdělávání.
Muž, který celý život stavěl na soukromém podnikání, na konkurenci, na tom, že stát má být spíš překážkou než partnerem, najednou objevil kouzlo státního monopolu. Svého, že? V oblasti, kde se to politicky vyplatí. Protože rodiče ze soukromých škol nejsou dostatečně hlasití, církevní školy už vůbec ne, a volič, kterému se líbí jednoduché odpovědi, tleská. „Konečně někdo říká, co si všichni myslíme!“
Jenže to, co si „všichni myslíme“, je často jen to, co nám bylo nabídnuto v hezkém, pestrobarevném balení pro troubelky. Stačí vzít problém dluhu a přebalit ho do otázky „proč platíme těm, co si to můžou dovolit“. Přitom úroky z dluhu by pokryly ty školy několikrát a ještě by zbylo na to, aby každý důchodce dostal pár tisíc navíc. Ale to by byla složitá debata. A složitá debata není přirozenou potřebou. Ptáte se proč a odpověď zní, takto se ptát, je zbytečné.
Takže proč se vůbec ještě namáhat s nějakou složitou společenskou debatou? Tohle už dávno není o školství. Je to o absolutním triumfu jedné dokonalé mysli nad zbytečnou pestrostí světa. K čemu soukromníci? K čemu volný trh myšlenek? K čemu opozice nebo instituce? Když máme Jeho, nikoho jiného už vlastně nepotřebujeme.
Zrušme to rovnou všechno. Nepotřebujeme systém, nepotřebujeme složité vzdělávání, nepotřebujeme dokonce ani zapínat ten mozek v hlavě, protože On za nás s láskou a péčí řádného hospodáře odmaká i to myšlení. Je to tak geniálně úsporné! Proč platit stát, svobodné školství a demokracii, když by nám úplně stačil jeden dokonalý majitel s megafonem, který nám každý čtvrtek na sociálních sítích vysvětlí, co si máme myslet, co máme jíst a koho máme mít rádi a koho nesnášet. Děkujeme! Konečně jsme pochopili, že svoboda a možnost volby jsou jenom další zbytečně předražený luxus. Všechno vyřeší jeden gigantický holding. A bude to, jak jinak, úplně zadarmo.
Milan Hausner
AI k loutce či loutka ke člověku (doplněno)
Pan Urban snesl celou řadu docela rozumných argumentů proti mé tezi o ontologické pasti. Pojďme se tedy na jeho argumenty podívat ještě jednou a čistě objektivně bez jízlivosti a nadřazenosti názorových oponentů.
Milan Hausner
Odér pro bloudy
Do éteru se vypouští libý zápach „jednání o úsporách“. Motoristé nahlas navrhují seškrtat peníze pro pedagogické asistenty, inkluzi označují za zbytečný luxus a školství se stává ideální obětí.
Milan Hausner
Evoluce školního průšvihu aneb Jak se z „měl bys to udělat“ stalo „systém ti ublížil“
Od zákazu televize k diagnostice „toxického stresu z papírových sešitů“ a třicetistránkovým mediačním protokolům. Pepíček zapomněl úkol. V roce 2026 dostal omalovánku, právníka a ředitele do důchodu.
Milan Hausner
Ontologická past
Zatímco jsme se opájeli představou, že tvoříme poslušné digitální sluhy a revoluční nástroje našeho vlastního rozvoje, zcela nám uniklo, kdo koho tu vlastně cvičí.
Milan Hausner
Změna musí přijít v zadání, nikoli v nástroji.
V dnešním článku novinářka Mladé fronty nadšeně počítá, jestli je pro školáky lepší ChatGPT, Gemini nebo Photomath, jako by to bylo něco jiného než volba mezi třemi různými značkami propisek na přepisování blbostí.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Autobusu na dálnici vzplál motor. Hasil řidič, cestující utekli za svodidla
Na dálnici D3 na Českobudějovicku začal odpoledne hořet autobus, plameny se objevily v motorové...
Rozpočtovou odpovědností se bude u ÚS zabývat Dolanská Bányaiová
Návrhem sněmovní opozice na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti se bude u Ústavního...
Centrum krizové péče v Ústí nad Labem nabízí i telefonickou pomoc
Psychiatrická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem rozšiřuje v Centru krizové péče (CKP)...
Program Dnů NATO 2026: Německo ukáže unikáty, Češi představí novinky
Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 760
- Celková karma 8,61
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.