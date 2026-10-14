Svědci ..kohokoli podle vlastního výběru
Posmrtný život nahradilo příští volební období a odměnu představuje tisková konference s grafem. Někdo je svědek Jehovův. Jiný je svědek Kupkův. Další svědek Babišův. Liší se pouze liturgickými předměty.
První nosí Bibli, druhý stranický program a třetí tabulku s cenou másla z roku, který si právě vybral za zlatý věk civilizace.
Mechanismus je pozoruhodně podobný.
Každé náboženství potřebuje proroka. Nemusí chodit po vodě, stačí po televizních debatách. Nemusí rozmnožovat chleby, stačí rozmnožovat tiskové zprávy. Nemusí křísit mrtvé, pouze opakovaně oživovat témata, která už dávno zemřela přirozenou smrtí.
Každé náboženství potřebuje věřící. Ne obyčejné podporovatele. Věřící.
Podporovatel může změnit názor. Věřící nikdy. Podporovatel porovnává argumenty. Věřící porovnává pouze zdroje herezí. Podporovatel poslouchá. Věřící odhaluje nepřátele.
A tak vznikají celé sbory moderní politické víry. Na sociálních sítích se shromažďují digitální kazatelé. Sdílejí svatá písma ve formě screenshotů. Vyvracejí bezvěrce. Označují kacíře. Putují diskusními fóry jako středověcí misionáři a pod každým článkem šíří radostnou zvěst, že kdyby lidé konečně prozřeli, nastal by ráj na zemi.
Ten ráj se mimochodem nachází vždy přesně za příštími volbami.
Pravověrnost se pozná snadno. Když jejich vůdce řekne A, jásají. Když druhý den řekne B, jásají také. Když třetí den vysvětlí, že B bylo ve skutečnosti A, propuknou v nadšení nad jeho konzistentností.
Nejde totiž o obsah. Jde o příslušnost. Člověk nevolí názor. Volí kmen.
Neobhajuje argument. Obhajuje vlastní identitu.
Proto jsou politické debaty tak zvláštní podívanou. Připomínají teologické spory ze středověku. Jedna strana dokazuje, že pravda sestupuje z billboardů. Druhá, že se zjevuje v tiskových konferencích. Obě strany se přitom tváří, že vedou racionální dialog, ačkoliv z bezpečné vzdálenosti vypadají jako dva kohouti, kteří se navzájem obviňují z nedostatečné víry.
A obyčejný občan stojí mezi nimi jako antropolog v džungli. Pozoruje rituální tance. Naslouchá posvátným formulím. Sleduje totemy.
A čím déle se dívá, tím méně si je jistý, zda navštívil politickou debatu, nebo ekumenické setkání soupeřících sekt.
Možná je to nakonec největší ironie demokracie. Po staletí jsme bojovali za právo myslet svobodně. A pak jsme toto právo dobrovolně přenechali lidem, kteří nám vysvětlí, co si máme myslet.
Amen, soudruzi.
A nezapomeňte odevzdat volební desátek.
Milan Hausner
Fosilie vzdělávacích zázraků
Když Character.AI v letech 2022 až 2023 vybuchl do světa, vypadalo to jako začátek nové éry. A zas tak dlouho to netrvalo... Když tenhle chatbot v letech 2022 až 2023 vybuchl do světa, vypadalo to jako začátek nové éry.
Milan Hausner
Volby podle Darwina
Co kdyby se na demokracii podíval Charles Darwin? Nepřesvědčoval by nás o vítězství nejchytřejších. Evoluce se prostě nedá popřít i v těchto procesech.
Milan Hausner
Studená válka přešla do horké fáze (ne, to není bonmot).
Incident převzala řada médií včetně AFP, France24, Reuters, CBS News, Politico. Shodují se na tom, že útok zasáhl francouzské supermarkety, hackeři zneužili starší dánské systémy chlazení.
Milan Hausner
Voličova óda na...
„Voliči jsou vítězem, pokud volí solidní, pravdomluvné, laskavé, čestné a moudré politiky, kteří žijí pro liberální demokracii, občanské svobody a právní stát.“
Milan Hausner
Je i dnes písmo hybatelem dějin?
Písmo je současně konzervou i akcelerátorem. Uchovává staré myšlenky, ale zároveň umožňuje, aby se nové myšlenky vrstvily na sebe místo toho, aby byly zapomenuty. Proč konzervativnější písmo drží kulturu a svět ještě pohromadě?
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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