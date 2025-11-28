Svátost papírové stopy: Pacientova pouť
Vše začíná Žádankou. Váš praktik, jakýsi mág prvního kontaktu, usedne ke stolu a s důstojností středověkého písaře vykliká dokument. Jeho úkolem je proměnit vaše symptomy v dokonalý administrativní artefakt, který dle vyhlášky musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, kód pojišťovny a především kód diagnózy mající vztah k požadovanému vyšetření. Tento dokument, popsán hieroglyfy lékařského rukopisu, je vaší vstupní bumážkou. Bez neproniknutelných znaků a úředního razítka jste pro systém pouhým přízrakem, tulákem bez osvědčení o vlastní neduživosti.
Pokud si váš stav vyžádá dramatičtější přepravu, přijede sanitka. Tito andělé jsou efektivní,sofistikovaní a pomohou. Ale i jejich nejsvětějším úkolem je vygenerovat kilometry podle Přepravky. Každý jízda sem a tam žádá ty papíry dva. Jde o stvrzenku, doklad, že jste byli řádně doručeni, sem a zase zpátky, nikoliv že jste se zázrakem zhmotnili.
V nemocnici pak vzniká vrcholné dílo: Zpráva pro odesílajícího lékaře. Rozsáhlá epická báseň o vašem utrpení, sepsaná na listech A4. A zde přichází geniální, téměř kabalistický prvek systému: pokyn “Je to na obou stranách.“ V srdci digitálního věku, o jehož nástupu slavnostně hovoří všichni ministři od nepaměti, měl být rok 2026 rokem zásadního zlomu.e No, papír už oboustranným tiskem šetříme. Tento oboustranný potisk se stává rituálem, který vás nutí fyzicky obracet stránky vaší vlastní historie.
A právě zde, v této hromadě papíru, se odehrává nejvyšší forma ochrany citlivých údajů. Zatímco Národní centrum elektronizace zdravotnictví chrlí funkční specifikace pro eŽádanky, náš systém přišel s dokonalejším řešením. Vaše nejintimnější diagnózy jsou důmyslně zabezpečeny tím, že se ztratí v zapomenutém papíru na lince sesterského stanoviště. Je to geniální – data, která nelze dohledat, nemohou být ani zneužita. SMS s čárovým kódem, slibující zjednodušení logistiky, bude opravdu efektivním nástrojem. Ostatně to vidíme na e-receptu. Tento systém je důkazem, že digitalizace může fungovat, pokud je postavena na reálných principech a slouží k zjednodušení agendy.
Následuje vrchol úspornosti, který bere dech: místo skeneru se zpráva vyfotí mobilem. Ano, tento klenot administrativy je zachycen s nekonečnou šetrností. Vznikne tak soubor, často s jemným stínem ruky v pozadí, který je vložen jako příloha do digitálního systému. Dokonalá symbióza starého a nového: papírová podstata je proměněna v digitální podobu nejprimitivnější možnou cestou, čímž se šetří nejen papír, ale i jakýkoli nárok na kvalitu. Legislativa sice mluví o „jednoznačně identifikovaných žádankách“, ale realita je rozmazaný snímek.
Teprve poté, co je snímek uložen, usedá oddaná sestra či pan doktor k monitoru a s nekonečnou trpělivostí přepisuje data z toho, co je nyní již jen kopií originálu, do neosobních políček databáze. Je to dvojitý alchymistický rituál, který má dle proklamací zlepšit přehlednost a statistiky. Akt, který pro vás, pacienta, postrádá smysl, je nezbytnou obětinou systému samotnému.
A nad tím vším se vznáší Vize. Nádherná, zářivá představa, kde „konec papírových žádanek“ znamená plynulý tok dat. Představujeme si svět, kde lékař nehledá ztracený papír, ale v okamžiku načte komplexní digitální záznam pacienta. Svět, kde se administrativa měří v kliknutí, ne v hodinách. Tato vize je tak krásná a dokonalá, že ji nelze realizovat – byl by to hřích zničit dokonalou představu nedokonalou realitou. Proto ji udržujeme při životě v brožurkách ministerstva, zatímco v ordinacích zatím žijeme její věrnou papírovou parodii.
A tak jste vyléčeni. Ne však toliko léky, které jste polykali, ale samotným aktem dokončení této poutě. Stanete se chodící obálkou, jež úspěšně doručila svůj obsah tam i zpět na startovní čáru. Systém, tento velký, mechanický kolos mezi papírem a slibovaným digitálem, zapracoval. A zanechal za sebou jen šelest otáčených stránek, nepatrný stín na fotografii, krásný sen o bezpapírovém systému – a tichý, všeobjímající souhlas se stávající realitou, jež se, prozatím, ukazuje být pravým základem veškerého uzdravení.
S poděkováním a hlubokou úctou ke všem lékařům, sestřičkám i pomocnému personálu, bez jejichž práce bychom tu už dnes ani nebyli. Jsem přesvědčen, že i jim by odstranění zbytečné administrativy přišlo hodně k duhu.
Milan Hausner
Běžecký pás místo výšlapu: AI a iluze pokroku
„Digitální ovečky píší motivační dopisy. AI jim podává tahák a věda tleská. AI je nejlepším učitelem, kam se na něj hrabou všichni ti motivátoři!! Amen.
Milan Hausner
Slibem zakázat mobily nezarmoutíš
„Digitální prohibice podle ANO: Plaga s detektorem signálu u dveří, Prokop jako šerif školních chodeb – mobily ven, poslušnost dovnitř.“ Jak to ovšem jde dohromady s masivní podporou AI, to fakt nevím.
Milan Hausner
Pomaranč: exotika z tiskárny
Pomaranč – plod obrazotvornosti. Jedna tisková chybka a svět má nový exotický druh: ovoce, které chutná po záhadě, voní po fantazii a srká se se s úsměvem.
Milan Hausner
Zelená voda, tváře rudé
Se zelenou hladinou do zeleného ráje, aktivisté jsou jak z jiného kraje. Pokuty v kapse, virál v síti, Benátky čekají na činy, ne mýty.
Milan Hausner
Od lidí, ne od tabulek
Nedávno padl skvělý podnět: „Co kdyby si každá předmětová komise vzala na celý rok jeden konkrétní úkol, který by ji bavil a posunul dopředu?“ Děkuji Mirkovi Čermákovi za jeho nápad.
- Počet článků 195
- Celková karma 9,10
- Průměrná čtenost 199x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.