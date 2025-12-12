Svátost nasazena, biomarkery v normě, ale ta "šťabajzna" stejně nezavolá - V.
Nejvtipnější na biohackingu je, že abyste byli dostatečně fit na to, unést tíhu vlastního života, musíte z něj udělat druhou směnu. Spánkové trackery vás budí, protože jste nedosáhli REM fáze – stroj vám připomíná, že i ve spánku podáváte podprůměrný výkon.
Místo oběda máte „nutrient timing“ a místo radosti z jídla jen pocit, že jste splnili denní kvótu antioxidantů. A večer? Meditace s aplikací, která vám ukáže, že jste v relaxačním klidu zaostali za svými přáteli: „Dnes jsi meditoval pouze o 12 % účinněji než minulý týden. Zkus přidat modré světlo blocking brýle, šungitový náramek…“
Šungit je černá uhlíková hornina stará asi 2 miliardy let, známá tím, že obsahuje vzácné formy uhlíku zvané fullereny. Objevena byla v ruské Karélii u vesnice Šuňga, odkud má i své jméno.
…a zvaž cold immersion therapy – ledovou lázeň po ránu, po které budete mít pocit, že jste právě přežili potopení Titaniku. Ale aspoň váš zánětlivý marker CRP bude nižší!
Biohacking je, jako kdybyste si najali osobního trenéra pro každou buňku svého těla – náročného německého specialistu, který vás nenávidí, ale má pravdu. Jíte kurkumu, jako by z ní měl vzniknout nový smysl života, měříte si hladinu kortizolu ze slin a přemýšlíte, zda byste neměli investovat do vlastního PCR přístroje, abyste mohli sledovat své zánětlivé markery v reálném čase. „Hele, moje hladina IL‑6 je dnes naprosto v normě,“ řeknete budoucímu objektu své touhy. A pak už jen čekáte a čekáte, a nechápete, proč vám ta krásná Blondie nevolá zpět.
IL‑6 (Interleukin‑6) je prozánětlivý cytokin – signální molekula, kterou tělo produkuje při zánětu, infekci nebo stresu. Reguluje imunitní odpověď, tvorbu protilátek i akutní fázi zánětu.
A tak dál pěstujeme auru, zaléváme ji destilovanou image a hnojíme promyšlenou vulnerabilitou. Jednoho dne možná sklidíme… ale co vlastně?
Možná je biohacking jen novodobá liturgie: náboženství sociálních sítí. V grafu jsme zelení, v tabulkách v normě – ale skutečný smysl života se dál skrývá v prostém smíchu, náhodném doteku a neplánovaném chaosu, který žádný algoritmus nikdy nezměří.
A představte si, že právě v téhle maličkosti bude onen okamžik, kdy i ten vyhlédnutý objekt sestoupí z digitálního Olympu rovnou na zem a posadí se s vámi ke stolku v kavárně, kde mají to pravé udržitelné latté.
Milan Hausner
Jen odkaz: bez velkých komentářů
Osobnostmi roku 2025 podle časopisu Time jsou zakladatelé AI. Charakter tohoto článku mi dovoluje s úctou k jeho autorům vám nabídnout jeho online verzi.
Milan Hausner
15.12 - další krok...ale k čemu?
V srdci letošní vánoční sezóny, kdy se mezinárodní cestování blíží svému vrcholu, získává debata o soukromí na hranicích nový, ostře digitální rozměr.
Milan Hausner
Z vánočního stromku rovnou na internet
Reklama má být vánoční pohoda. Místo toho ukázala trapné situace, které o svátcích nechceme vidět. A právě proto se z ní stal oficiálně stažený online hit.
Milan Hausner
Eva a Vašek, nekonečný směnový folklor
Pan Vilém chtěl mluvit s člověkem. Dostal Václava, co má psa, nespaluje večeře a nikdy neřekne sprosté slovo. Revoluce v zákaznickém servisu? Nový projekt operátora. SKUTEČNÝ KONTAKT.
Milan Hausner
Karel, co zastavil apokalypsu
Zpráva o tom, že úředník Karel Vomáčka z Odboru hospodářské správy městského úřadu v Překouči nad Volšovkou způsobil třídenní zpoždění ve schvalovací řízení smlouvy na dodávku městských laviček, se zdála být banální.
- Počet článků 223
- Celková karma 8,66
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.