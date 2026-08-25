Svatá válka s rozostřeným objektivem
... ztlumit dynamické přibližování kamery na potící se svaly a raději detailně zabírat taktickou poradu na střídačce, realita v obývácích vypadá poněkud... živočišněji.
Průzkumy totiž zjistily, že až 72 % fanoušků denně hltá ženský sport (proti necelým 60% mužského sportu). Že by kvůli hlubokému obdivu k taktické vyspělosti a psychologické hloubce zápasů? Jenže pak se do toho ještě vloží reklamní pauza a najednou tu máme ten nádherný marketingový schizofrenní rozpor:
- Režie přenosu: Snaží se sportovkyně za každou cenu polidštit, zbavit je jakékoliv nálepky objektu a snímat je s absolutní úctou k jejich sportovnímu výkonu: ideálně tak, aby vypadaly jako zamračení počítačoví analytici v teplákových soupravách.
- Atributy atletického těla: Jenže ouha, fyzická realita vrcholového sportu funguje jinak než schůze správní rady. Výsledkem je, že dotyčné dámy disponují těly vytesanými z mramoru, zatímco se v přiléhavém dresu řítí přes hřiště. Publikum, které podle statistik tak zběsile a věrně konzumuje obsah, možná ve skutečnosti neřeší jen to procento nárůstu sledovanosti.
- Reklamní blok: A do toho vstoupí inzerent s poselstvím o ženské emancipaci, zatímco obrazovka servíruje estetiku, nad kterou by puritánští hlídači mravnosti nejraději rozprostřeli digitální deku.
Výsledek? Reklama hlásá jedno, kamera dělá druhé a divák doma u TV sice hltá obsah s 32% bonusovým reklamním časem, ale hluboké filozofické debaty o rovnosti pohlaví v tu chvíli probíhají asi tak s půllitrem v ruce a s očima přilepenýma na obrazovce z důvodů, o kterých se v tiskových zprávách tak nějak taktně mlčí.
Protože nakonec možná nezjišťujeme, že ženský sport táhne kvůli západnímu revolučnímu sociálnímu průlomu, co nás tak odlišuje od šarii. Možná prostě jen lidé po sto letech se ujistili v jedné stoleté pravdě. Koukat se na špičkově připravená atletická těla v akci je zatraceně zábavnější než sledovat bříška českých fotbalových internacionálů v páté lize. Můžeme to ale v supermoderní společnosti napsat takhle rovnou? Vždyť je to společenský přežitek?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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