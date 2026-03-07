Svatá trojice doby virtuální
Ne, prostě jsem nemohl jinak, než využít inspiraci z příspěvku pana Rostislava...ve vlákně pod úvahou o narcistickém blogerovi. Moc děkuji, právě takové diskuze mi v té džungli virtuálního slizu dávají naději, že lidi ještě žijí...
Anonym se jménem = virtuální hrdina dnešní doby
To je ten borec z Facebooku, blogu idnes či instagramu. Má fotku s dítětem, psem nebo s horami v pozadí. Každý den nasazuje brnění a tasí meč. Sdílí petice. Píše vášnivé komentáře pod články. Označuje přátele do diskuzí, kde se rozhoduje o osudu světa. „Tohle se nám tady nelíbí!“ „Tohle je skandál!“ „Proč s tím nikdo něco nedělá?“ Jeho rozhořčení nezná mezí, jeho slovní zásoba je nabitá spravedlivým hněvem. Je to virtuální hrdina, který den co den zachraňuje demokracii, lidská práva. Začne slušně, ale běda při první známce odporu. To už pokračuje...často neslušně... Samozřejmě, jen do chvíle, než se mu někdo přímo postaví. Tedy další virtuální hrdina... Našeho virtuálního rytíře začne pálit prst na klávesnici a musí se raději odpojit... a zalézt pod peřinu. Ale nadává, to jo, tam nadává za všechny.
Anonym beze jména, nastojaščij geroj.
A pak je tu ten bez profilovky. Ten, co se schovává za přezdívku „HONZA1985“ nebo „Milada_z_Brna“, ale ve skutečnosti je to stejný hlasatel pravdy jako ten první. Akorát má navíc iluzi, že když nemá fotku, tak je nepolapitelný. „Tady to řeknu naplno, ani Babiš si nezaslouží žádnou milost!“ Píše věci, který by v druhému přímo do očí neřekl. Jízlivosti, urážky, jed. Schovaný za anonymitu, kterou považuje za betonový bunkr, který ani tříštivá bomba prezidenta Trumpa nezničí. Je to naprostý geroj kyberprostoru, nebojácný bojovník, kterého neodhalíte. Nikdo neví, že pod tou přezdívkou sedí v teplákách, nebo v kostýmku, kouří ecigaretu a při psaní „třeste se vy parchanti“ se mu jeho vlastní ruka třese... Od čeho, to už podle situace... Nadává pořád a na všechno. Protože může. Protože nikdo neví, že je to on. Anonym beze jména, geroj bez tváře, kterého byste na ulici minul, aniž byste mu mohl do očí vyjádřit vděk. Vždyť to byl právě on, co včera večer srovnal se zemí celou politickou scénu od opozice po premiéra a vzal to ještě z gruntu s Amerikou a Ruskem dohromady...
A nakonec ten nejdůležitější článek řetězu.
Padavka
A tady přichází pointa, přátelé. Tady je ta sarkastická smršť, která všechno smete. Ten člověk z masa a kostí, ten, co sedí vedle vás v tramvaji, co stojí frontu v řeznictví, co si jde pro důchod na poštu. (No, vlastně ani tam už dneska nechodí). Ten, který má srdce a plíce a ruce, který skutečně žije tenhle těžkej život. Jak reaguje na svět kolem sebe? Na souseda, co dělá maglajz, na úředníka, co je vulgární; na prodavačku, co je drzá... na ješitného politika při setkání s občany...
Jak zareaguje ten tvor z masa a kostí? Většinou..
Zavře ... ústa...
Protože se bojí. Protože je slušnej. Protože nechce problémy. Protože „co kdyby“. Protože „stejně to nic nezmění“. Protože „ať se stará někdo jinej“. A ten někdo jinej? To je přece ten virtuální hrdina a ten anonymní geroj. Ti dva za něj nadávají. Ti dva za něj bojujou. Ale jen do chvíle, než by to měl udělat osobně, naživo, tváří v tvář. Pak by z nich totiž povětšinou stávají taky padavky.
A co je na tom nejsmutnější? Ten člověk z masa a kostí, padavka, co jen sklopí oči a odejde, je vlastně ten nejpoctivější z celé party. Protože on aspoň ví, že takový je... On si nelže o své statečnosti. On nepíše vášnivé statusy o tom, jaký je hrdina. On nesoudí ostatní z bezpečí svého pokoje. Nemění své identity v duchu fluidního světa. On jen žije svůj těžkej život a mlčí.
A tak nakonec, když to všechno sečteme, zjistíme, že největší hrdinové jsou ti, co alespoň ví, že žádní hrdinové nejsou. A ti, co křičí nejvíc, jsou ti, co by ve finále neřekli ani „dobrý den“, kdyby se na ně někdo podíval.
No jo, smiřme se s tím. Všichni jsme padavky. Až na ty, co to nevědí. Těm se jen smějeme. A nebo jim tleskáme. Podle nálady.
