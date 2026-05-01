Svatá Jana a mrcha podle bundy
že pozná osud z karet.
Tak prý je tento text založen na vědecké studii. Prostě AJEJE toho nakecá a nemyslící pisálek toho tolik spolkne. Tedy následně spíš čtenář...že?
Ó, to je teda „studie“! Člověk by skoro zapomněl, že zatímco čte o tom, jak jsou Kateřiny chladné kalkulačky a Sabiny jedovaté krasavice, uprostřed textu mu do očí skočí reklama na sukně jisté značky a hned pak na díly na elektro automobil. Panečku, vědecký přístup jako vystřižený z reality show: kombinace lidové slovesnosti, pochybných psychologických sond a akčního letáku.
Takže pokud se jmenuješ Kateřina a zrovna sis objednala zimní bundu, protože je ve slevě -54 %, jsi bezcharakterní agresivní manipulátorka. Pokud řídíš to auto a jmenuješ se Sabina, tak se radši měj na pozoru, protože to auto si přímo říká o to, aby do tebe někdo vrazil. A Lucinka? Ta má smůlu, protože její jméno prý trochu zavání Luciferem, takže ať si radši nechá svézt od Moniky, která má zase pověst „panovačné sousedky“.
Celé je to jedna velká kravina, samozřejmě. Připomíná to pověru, že podle toho, jaké máte iniciály, poznáte, jestli vás bude bolet hlava, až vyjde Měsíc. To, že někteří lidé věří, že Eva je hodná (protože má měkké „e“) a Olga zlá (protože má „l“, které zní jako „zlo“?), je asi tak vědecké jako horoskopy v SuperStar a kdekoli jinde..
Nejvíc mě ale baví to „nomen omen“. Staří Římané možná říkali, že jméno je znamení. Ale novodobá plechová vykladatelka zapomněla dodat, že stejně tak dobře může být symbolické „Dementní článek SEO optimalizovaný na klíčová slova.“ Pak by se tenhle AI text jmenoval zcela správně a dával by taky smysl. Obdivuju tu redaktorskou bytost (muž či žena, kdo to ví...každopádně se ono špatně dneska vyspalo a vedle celou spinkal reklamní banner. Pohlaví té reklamy budiž zvoleno podle preferencí).
Příště, než potkám Moniku, tak si radši zkontroluju, jestli na chodbě nestojí moje boty, co by mi mohly zmizet. Zato Jana, tak to bude ok, protože nejspíš tohle jméno není žádným reklamním tahákem, a tak to bude ta nejvíce milující osoba pod Sluncem, Měsícem a všemi hvězdami. Což vzhledem k tomu, že v mém časosběrném vzorku manželek Jana opravdu ční na čestném zlatém místě a na piedestalu, mohu směle potvrdit z vlastní zkušenosti. Jana je podle všeho anděl, světice, patronka trpělivosti a lásky. Což rozhodně nelze tvrdit o Petře, Venuši či Eret. (Že by to fakt bylo těmi tvrdými hláskami?
Nejkratší psychologický test na pravdivost této studie: Zkuste se podle ní řídit a pak překvapeně zjistit, že největší „mrchu“ ve vašem okolí má úplně jiné jméno, než je v „seznamu“. Nebo ta mrcha bude mrcha spíš kvůli nám samotným?
Milan Hausner
Dvě tváře vědomí: emergence a bytí (1)
Pavlovova druhá signální soustava: systém založený na slovech, symbolech a řeči jakožto „signálů signálů" je přesně tím místem, kde se lidské vědomí a nevědomí potkávají s umělou inteligencí.
Milan Hausner
Kontinuální změna barev korytem
Kdo někdy sledoval politickou scénu delší dobu, jistě postřehl jeden fascinující fenomén: kontinuální změnu barev korytem. Nejde přitom o žádné prudké revoluce, ani o trapné přeběhnutí zleva doprava během jedné tiskovky.
Milan Hausner
S gramatikou. A správně? (4)
A jak tedy správně? No, to je otázka za milion," řekl by Trávníček. Nebo za deset milionů, dodal by Sykora, protože v češtině se miliony skloňují podle vzoru hrad, tedy bez milionu, k milionu, proboha.
Milan Hausner
Evangelium udržitelnosti v korporátní kultuře
Zapomeňte na uhlíkovou stopu. To je jen drobná šmouha v celosvětovém trendu udržitelnosti... VŠEHO. Panečku, dnešní svět dává tolik nádherných příkladů, jak si lze svět udržet... od Perského zálivu až po Donbas.
Milan Hausner
„AI: když nula násobí nulu a vznikne prezentace."
Zase ten marketing. Přesně, jak v jiném blogu z dnešního dne. Myšlenka, že AI „vyrovnává rozdíly", je tak roztomilá, že by se měla prodávat v oddělení dětských hraček. Vždyť kdo by nechtěl věřit, že stačí otevřít chatbot a ...
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Buty slaví 40 let na hudební scéně, Nová Osmička ve Frýdku-Místku je naopak na startu
První květnový víkend je tady. Víte už, kam vyrazíte?
V Plzni začínají Slavnosti svobody, navštíví je dva století američtí veteráni
V Plzni dnes začíná tradiční oslava konce druhé světové války a osvobození města americkými vojáky...
Svět hudebního divadla je vám otevřen dokořán v Městském divadle Brno
Komerční sdělení V České republice svého druhu jediný oborový profesionální festival Dokořán pro hudební divadlo...
Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici...
Pronájem bytu 2kk
Hřebečská, Kladno - Kročehlavy
16 500 Kč/měsíc
- Počet článků 486
- Celková karma 8,80
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.