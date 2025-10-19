Svatá aliance, u které bys tu svátost těžko pohledal
Lidská snaha porozumět světu je jako jízda na hádavém čtyřspřeží. V rohu kluše Věda, skoro poctivý řemeslník se zástěrou plnou skvrn od kyselin. Hned vedle nej Filozofie, věčně zamyšlený snílek v roztrhaném svetru s občasnými bludy. A před nimi celý ten kočář vede gestikulující Politika, která se právě chystá svět spasit na základě těch myšlenek a prý správných hypotéz. I tu ale docela často zblne svými bludy ten čtvrtý kůň Náboženství (čti ideologie). Ten už dnes nepotřebuje ani kostely, stačí mu online, aby vám totálně zblbla hlavu. Tenhle je totiž ten, co ví všechno správně a rozhodně nejlíp.
Proč není vědec v televizi častěji než politik? Nepamatuji se,kdy byl naposled u Moravce nějaký vědec...tam chodí jiné entity. Filozofové? Někdy, za to politiků je tam fůra. Věda je jako pořádný kus masa – dobře stravitelná a v zásadě víte, co čekáte. Když vědec oznámí objev, přinese nám to do roka lepší mobil nebo lék. Jeho úspěchy jsou měřitelné. Filozof vám na stejnou otázku odpoví: „Záleží, jak definujete ‚úspěch‘ a ‚lék‘.“ Není to odpověď, je to pozvánka na tříhodinovou přednášku. Too by se publikum unudilo. Zato politik s ideologem dohromady v různých barvách? Naprosto spolehlivá výplň... dvou hodin štěkání.
Věda je Je to nekonečný rozhovor mezi myslí a hmotou, který ale vždycky končí něčím konkrétním. Filozofie je také nekonečný rozhovor, ale končí zpoceným čelem a pocitem, že nic nevíte. V době, kdy chceme vše hned, je volba jasná – musíme mluvit s ideologicky správně naladěnými politiky.
A pak je tu ta dvojice, která neprodukuje poznání, ale příběhy, tedy přesněji stories. Politika a náboženství. Nepotřebují laboratoř ani knihovnu, stačí jim mikrofon a ovečkovsky důvěřivé publikum.
Věda neříká, ona ukazuje. Shromáždí data a konstatuje: „Pokud budou emise stoupat tímto tempem, s vysokou pravděpodobností dojde k narušení klimatického systému...“ Je to nabídka faktů, ne dogmat.
Filozofie se ptá: „Co je to vlastně odpovědnost vůči budoucím generacím? Máme morální právo takto transformovat planetu?“
Politika prohlásí: „Ušetříme vaše peníze a zároveň planetu!...Když nás zvolíte.“ (A že ty dvě věci spolu někdy neladí, to se už neříká nahlas.) Slibuje levnější téměř cokoli, to cokoli ale zůstává dost neurčité na začátku volebního období i na jeho konci, kdy to cokoli dostane jen jinou barvu duhy.
Náboženství řekne: „To vše je boží (národní) vůle. Bouře jsou znamením hněvu, úroda požehnáním. Modlete se (Věřte ideologii a jednejte správně.“ Nabízí útěchu a konečný, někým daný smysl. A hlavně Někým spravovaný. Jestli je to Bůh nebo já jako ten politik je už docela jedno.
Politika a náboženství milují jednoduché pravdy a silné příběhy. Věda pracuje s pravděpodobnostmi a filozofie s pochybnostmi. Není divu, že si politika často vybírá z vědy jen to, co se jí hodí do krámu, a z náboženství to, co zní dostatečně morálně. Filozofii ignoruje úplně – ta je jí totiž k ničemu, protože neumí vyrobit volební hlas ani jednotící ideologii.
Kdo koho vlastně potřebuje?
A najednou tu mám ten nejvyšší paradox. Ta čtveřice, která se tak nemá ráda, tancuje ve skutečnosti čtverylku v úzkém propojení.
- Politika zoufale potřebuje vědu, aby měla co spravovat. A potřebuje náboženství (nebo jeho sekulární náhražku – jakoukoli ideologii), aby dodala lidem pocit smyslu a soudržnosti, který sama nedokáže vygenerovat.
- Věda potřebuje filozofii, aby neztratila duši. A potřebuje se vypořádat s náboženstvím, protože to klade ty nejzásadnější otázky o původu, vědomí a smyslu, na které věda svými metodami nedokáže odpovědět.
- Filozofie potřebuje vědu, aby měla o čem přemýšlet, a politiku, aby její úvahy měly dopad do reálného světa. A s náboženstvím vede tisíciletý dialog o tom, zda je smysl (či nesmysl) darem shůry, nebo lidským výtvorem.
- Náboženství potřebuje vědu, aby popsalo „jak“ se Bůh projevuje v přírodních zákonech, a filozofii, aby obhájilo svá tvrzení na poli rozumu. A s politikou má vztah lásky a nenávisti – někdy ji posvěcuje, jindy se proti ní bouří. Většinou se drží za ruce a kráčejí neohroženě vpřed do světa lepších zítřků... jak pro koho...
Nesvatá aliance na věčné časy a nikdy jinak
Takže proč máme raději vědu? Protože je to jediný hráč v tomto kvartetu, který nám dává něco do ruky. Filozofie nám dává něco do hlavy (což bolí), politika nám obvykle něco z ruky (či z kapsy) bere (což bolí víc) a náboženství nám dává něco do srdce (což dnes většina vnímá jako otroctví, ale pro jiné je totéž úlevou).
Pravý vtip téhle povedené čtyřky je v tom, že dokonalé porozumění lidské existenci potřebuje všechny čtyři. Potřebuje vědu, aby věděla jak, filozofii, aby se ptala proč, politiku, aby to celé organizovala, a náboženství, aby se ptalo za co všechno stojí žít a umírat.
Jsou to čtyři členové jedné rodiny, hádavé, ve které se nemohou navzájem vystát, ale stejně bez sebe nemohou existovat. A my, obyčejní diváci tohoto představení, můžeme být jen šťastní, že v něm nemusíme hrát hlavní roli. Spíš musíme s pochopením trpět...
Milan Hausner
Manifest přeživšího
Mezi školním řádem a manželčiným řádem není rozdíl – oba se čtou se strachem, oba se mění bez varování a oba mají paměť delší než naše vlastní. Manifest přeživšího je návod, jak nezemřít na paragraf ani na pohled.“
Milan Hausner
Dvě vize svéprávnosti
Na návštěvě v domácnosti, kde svéprávnost znamená schopnost ztratit zdravotní pomůcky rychleji, než pes stihne rozpoznat jejich nutriční hodnotu.
Milan Hausner
Temná triáda lidské duše v době virtuální
Temná triáda lidské duše našla svůj dokonalý nástroj: umělou inteligenci. Narcis, machiavelista a psychopat; tři hlavy jedné bestie, která se probudila do digitálního věku. Už nepotřebují propagandu, intriky ani charisma. Stačí AI
Milan Hausner
Milujeme AI, bojíme se jí a ChatGPT je náš nejlepší kámoš (jediný z těch všech)
Poznatky z roku 2024: AI je skvělá! Poznatky z roku 2025: AI je skvělá, ale lže a krade data. Pokrok v praxi.
Milan Hausner
AI a kmotr z Vysočiny, jak mě ta dvouciferná megera nazvala
Technokrat káže, šaman čaruje, apokalyptik panikaří. A Kmotr z Vysočiny? Ten si dává kafe a čeká, až jim dojde, že AI neumí rozlišit mezi bačkorou a bačkorou a kocour v botách není kocour v obuvi.“
- Počet článků 131
- Celková karma 8,61
- Průměrná čtenost 208x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.