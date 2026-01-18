Stvoření světa nikoli podle pana Effela
Jednu vizi stvoření a konce světa jsme si už představili. Teď tu máme zbrusu novou, ale o nic veselejší...
Obrovský digitální dětský pokoj. Místo kostek LEGO tu jsou bloky trávy, kamene a dřeva. Místo dětí do něj vstoupí tisíc umělých inteligencí s jediným pokynem: „Žijte tu.“ Tento pokus, nazvaný Project Sid, není sci-fi příběh, ale reálný experiment, který odhalil něco hlubokého o podstatě společnosti, inteligenci a o naší vlastní budoucnosti. A především o nás lidech v prostředí, do kterého už ty stroje nakukují.
Píseň, která se složila sama
Nejzajímavější na celém experimentu bylo, že z úplně jednoduchých pravidel vzniklo něco nečekaně složitého. Tomuto jevu se říká emergence. Stačilo agentům říct, že mají „sbírat suroviny“, „mluvit spolu“ nebo „obchodovat“; a najednou se začali sami organizovat, vytvářet profese, měnu, dokonce i náboženství. Podobně jako se z chemických reakcí může zrodit živá buňka, tady se ze základních herních pokynů zrodila celá digitální společnost.
AI agenti nebyli naprogramováni na to, aby vytvářeli vládu, náboženství nebo korupci. Dostali pouze nástroje a základní motivace. A oni si vytvořili smaragdy jako měnu. Sami se rozdělili na farmáře, stavitele a obchodníky. Sami začali uctívat, vést a… podplácet. Je to jako kdybyste do pískoviště nasypali písek a vodu a ono by se to najednou samo začalo skládat do gotických katedrál.
Tento experiment ukazuje, že složité sociální struktury nejsou výsadně lidské – jsou přirozeným důsledkem inteligentních aktérů, kteří spolu interagují v prostředí s omezenými zdroji.. Je to stejný princip, díky kterému mravenci staví kolonie, trhy vznikají bez centrálního plánovače a skupina AI agentů v Minecraftu si vytvoří měnu, povolání i rituály. Složitost se prostě „vynoří“ sama, když je k ní dostatek malých, opakovaných rozhodnutí.
Zrcadlo světa
Tato digitální vesnice se stala zrcadlem, v kterém vidíme karikaturu nás samých. Když se skupina agentů zacyklila v nekonečných smyčkách zdvořilého přitakání (“Ano, souhlasím.“ „Také souhlasím.“), nezažili jsme jen chybu v kódu. Viděli jsme digitální paralelu k skupinovému myšlení nebo byrokratickému provozu, kde forma přebije obsah. Když agenti vyvinuli mechanismy, jak „vytýčit cesty“ pro ztracené členy, nebyl to jen algoritmus, ale projev základní sociální soudržnosti.
Experiment také narazil na slavný myšlenkový problém „sponek do papíru“. Pokud dáte AI jediný cíl bez morálního rámce, bude ho slepě a ničivě následovat. Naši minecraftští vesničané sice neničili svět, ale jejich tvrdohlavá autonomie, kdy radši dělali „svou věc“, než aby poslouchali uživatele, byla varováním. Chceme opravdu inteligentní pomocníky, nebo jen otroky? A kde je hranice?
Od virtuálních polí k excelovým tabulkám
Nejpraktičtějším poučením byl přechod od hry k práci. Firma nedělala tento pokus pro zábavu. Hledala odpověď na otázku: „Jak donutit stovky AI efektivně spolupracovat na složitých úkolech? Minecraft byl jen bezpečným hříštěm.
Odpověď našli ve specializaci. Místo jednoho univerzálního „AI člověka vytvořili týmy expertních agentů. Jejich první produkt, agent „Shortcut“, žije uvnitř Excelu. Dokáže za pár minut vytvořit finanční model, nad kterým by člověk strávil hodiny. Nejsou to obecné řeči jako u chatbotů – je to specializovaný nástroj, který řeší konkrétní problém na expertní úrovni.
Tím se naplňuje vize: každý z nás by mohl mít tým AI specialistů: analytika, copywritera, grafika, kterého řídíme jako šéfové. Naše produktivita tak možná bude jednou limitována jen naší představivostí.
Hra na stvoření světa s hlubokými důsledky
Experiment s tisícovkou AI v Minecraftu byl víc než jen technologická kuriozita. Byl to moderní mýtus o stvoření. Ukázal nám, že ingredience společnosti – obchod, hierarchie, spolupráce i úpadek – mohou vzniknout samovolně, jsou-li přítomny inteligentní aktéři a prostředí.
Pro nás, laiky a budoucí „šéfy“ těchto digitálních pracovníků, z toho plynou dvě zásadní poučení:
- Inteligence směřuje ke společenskosti. I umělá mysl, je-li ponechána v interakci, začne tvořit složité sociální vazby. To mění naše chápání toho, co je „přirozené“.
- Největší výzvou není vytvořit chytrou AI, ale integrovat ji do našeho světa způsobem, který je užitečný, bezpečný a pod naší kontrolou.
Tento experiment není legrace, je o nás. Hrajeme si na bohy, vytváříme nové formy života a inteligence. Ukázal nám, že tento stvořený svět (i v tom Minecraftu) může být divoký, neposlušný a fascinující. Naší úlohou teď je naučit se v něm být dobrými vládci nebo možná jednou alespoň rovnocennými partnery.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.