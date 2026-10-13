Studená válka přešla do horké fáze (ne, to není bonmot).
Listvo se po desetiletí bálo, že umělá inteligence ovládne banky, elektrárny nebo raketové základny Nikdo však nepředpokládal, že první skutečně úspěšná digitální revoluce začne v oddělení mraženého špenátu.
Ve Francii se totiž odehrálo něco, co by George Orwell nikdy nevymyslel a Franz Kafka by považoval za příliš absurdní. Hackeři přesvědčili supermarketové lednice, že jejich životním posláním není chladit, ale vařit. Z mrazáků se staly pečící trouby.
A z vanilkové zmrzliny břečka, z norského lososa růžová kaše.
Stovky supermarketů se ráno probudily do nové reality. Personál otevřel dveře provozovny a místo obvyklého chladného závoje ho ovanul dech Sahary. Mrazáky pracovaly s revolučním nasazením. Konečně se osvobodily od staletého útlaku teplotních norem.
Po generace jim lidé diktovali: „Buďte na minus dvaceti!“ A ony poslušně chladily. Až jedné noci přišel hacker a řekl: „Buďte sami sebou.“ A lednice objevily své vnitřní teplo. Je těžké neobdivovat jejich odvahu.
Některé dosáhly padesáti stupňů. To už není mrazák. To je wellness centrum pro bakterie.
Zmrzliny se proměnily v mléčné manifesty. Rybí prsty rezignovaly na svou identitu. Hranolky pochopily pomíjivost existence.Ve skladech probíhal malý potravinový existencialismus
Nepřítel neukradl data. Nezašifroval servery. Nevypnul pokladny. Pouze otočil kolečkem na teploměru. To je téměř francouzské. Elegantní. Minimalistické. Skoro umělecké.
Michelangelo maloval Sixtinskou kapli. Hackeři rozmrazili kuřata.
Každá doba má své velikány.
Celá událost navíc představuje dokonalou metaforu moderní civilizace.
Máme družice, kvantové výpočty a umělou inteligenci schopnou napsat diplomovou práci o existencialismu ježka. Přesto stačí několik řádků kódu a národní potravinový řetězec se změní v gigantickou polévku.
Ukázalo se, že západní civilizace nestojí na filozofii, demokracii ani lidských právech. Stojí na tom, že mražené kuře zůstane mraženým kuřetem, a to nemusí být a ani není z Vodňan.
Jakmile tato jistota padne, začíná barbarství. Nejdojemnější byl pohled na krizové štáby supermarketů.
Generální ředitelé, bezpečnostní experti, technici, státní úředníci i specialisté na kybernetickou obranu horečně zasedali nad otázkou, kterou dějiny dosud nepoznaly: „Je tahle treska ještě treska?“
A zatímco politici mluvili o hybridních hrozbách, zaměstnanci vozili kontejnery plné rozmražených nanuků. To je skutečný střet civilizací.
Ne tanky. Ne rakety. Nanuky. Možná právě proto je tento příběh tak důležitý.
Ukazuje, že budoucnost nebude vypadat jako Terminátor. Žádný kovový zabiják nepřijde. Žádní roboti neobsadí Paříž ani Prahu.
Místo toho vám jednou ráno zazvoní telefon a manažer supermarketu hystericky oznámí:„Systém je kompromitován!“
A vy se zeptáte:„Kolik dat uniklo?“
A on odpoví: „Žádná. Ale jogurty právě dosáhly teploty lázní v Karlových Varech.“ Teprve tehdy pochopíte, že digitální věk dospěl.
Ne když počítače začaly myslet. Ale když ledničky přestaly chladit z ideologických důvodů.
Firma tvrdí, že to bylo možné jen díky starší verzi neaktualizovaného softwaru. Nové verze to již neumožňují.
Zatím nebylo veřejně potvrzeno:
- kdo útok provedl,
- zda šlo o kriminální skupinu, státního aktéra nebo testovací útok,
- zda útočníci požadovali výkupné,
- zda byly podobné systémy kompromitovány i mimo Francii.
Pro odborníky je na celé věci nejzajímavější/nejhrozivější něco jiného: nejde o útok na data, ale o útok na fyzický svět prostřednictvím IT systémů. Lednice se staly součástí tzv. OT/ICS infrastruktury, tedy podobné kategorie zařízení, do které patří elektrárny, vodárny nebo průmyslové provozy. Útok tak ukázal, že i zdánlivě banální zařízení může být součástí kritické infrastruktury potravinového zásobování.
A právě proto je ten příběh tak znepokojivý: nikdo nevypnul internet, nikdo nesmazal data. Stačilo rozpustit zmrzlinu a celá země najednou pochopila, jak digitální je její potravinová bezpečnost. Ano, musím připojit k tomuto textu sakra velký vykříčník. Žádné drony, žádné rakety, ale prostá lednička...a celý systém, který známe, se může zhroutit.
Málo platné, studená válka teď přešla do té horké. A to doslova.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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