Střípky z dob blahé nevědomosti I- Missie, dentes tuos purga
Zubní pasty vs. modem
Civilizační srážka v ředitelně
„To my v Nebrasce nemáme
Zato my to s pomocí Ameriky máme.
Kolem roku 2000 jsme už měli počítačovou síť, obrazovky se leskly novotou. A stál tehdy za tím Bill i Indoš. Byl to křehký, vrčící poklad, který se k nám donášel po telefonním kabelu, šlapalo to jako hlemýžď, ale pár coulů to ulezlo. Zněl jako agonie zapomenutých robotů, ale byl to náš tehdy prostě poklad. Cítili jsme se jako dobyvatelé ztracené archy...
A pak jednoho dne přišly ony. Misionářky z Nebrasky.
Bylo to, jako by k nám do jeskyně, kde jsme právě objevili oheň, vstoupil někdo z dokonalé, lesklé budoucnosti s návodem na lepší pazourek. Byly usměvavé, voněly po nejlepších parfémech, vystřižené z dámských časopisů a v rukou svědomitě svíraly své relikvie: miniaturní zubní pasty. Představa, že si děti u nás čistí zuby, jim byla poněkud ...cizí. Tyhle malé, dokonalé tubičky od bůhvíkteré značky byly jejich požehnáním, výdobytkem jejich světa, který nám přinášely jako důkaz své pokročilosti do zaostalého středu Evropy, co podle nich ležel kdesi ... (v Africe, na Balkáně, za Kavkazem...to máte úplně jedno).
A my, už tehdy strážci tajemného kabelového internetu, jsme na tyto tubičky hleděli s posvátnou úctou. Naprostý paradox. My, kteří jsme mohli teoreticky nahlédnout do knihoven celého světa, jsme měli s pokorou přijmout dárek, který se vešel do kapsy. Svět nás malou republiku prostě prostřednictvím těchto dvou dam vnímal přes tu pastu. My jsme svět vnímali přes naši síť. A v ředitelně, jež se rázem proměnila v obřadní síň, se tyto dva světy prostě minuly, spíš se srazily.
Jsou momenty, kdy své vnitřní rozpoložení nejde pořád ze slušnosti potlačovat. Došlo nám, za co nás vlastně považují. Neviděli v nás technologické šamany, kteří krotí duchy v drátech. Viděli nás jako nějaké zavšivené špindíry z východního bloku, kteří se budou radovat z čehokoli západního. I z miniaturního vzorku zubní hygieny.
A tak jsme to vyřešili jinak. S trochou drsné pýchy jsme je odvedli k počítačům a ukázali jim to. Ne jen jeden stroj, ale to podstatné – síť, pětadvacet obrazovek. Tu pavučinu spojení, která se právě rozechvívala vrčením modemu. „Tohle,“ řekli jsme, „my tady máme. Síť.“
Místo obdivu se na jejich tvářích objevil němý údiv, nevím, jestli to byla závist. Ta starší z nich pohlédla na zelený text na monitoru, pak na svůj kufr s pastami a tiše, téměř omluvně, řekla: „To... to my v Nebrasce nemáme.“
V té chvíli byla veškerá ironie světa soustředěna do jedné místnosti. Jejich lesklé tubičky, které před chvílí představovaly vrchol civilizace, najednou vypadaly směšně a bezvýznamně. Bez slova je začaly uklízet zpět do kufrů, rychle, jako by se za ně styděly.
Setkání skončilo náhle a docela trapně. Úsměvy byly najednou tenčí a oči hledaly únik. A pak se prostě rozplynuly v mlze našeho obyčejného odpoledne, zanechávajíce za sebou jen tiché hučení modemu a hořkosladkou pachuť dokonalého nedorozumění. My s naší sítí, ony s jejich pastami. Dva světy, které se na okamžik střetly, aby zjistily, že pokrok je mnohem podivnější, než si kdo z nich dokázal představit. Tím největším paradoxem ovšem zůstává, že bez podpory našeho humanitárního projektu od pana Gatese by se nezrodil tento v zásadě smutný zážitek. Svět má prostě pořád dvě strany mince.
Milan Hausner
110 000 kliků za pět hvězdiček hlouposti
Když jsem dopsal článek o fakenews, ani mne nenapadlo, že dnes po ránu budu mít další ukázkový případ přímo před sebou. Manželka mne upozornila na pár dní staré video, které nahrál uživatel Facebooku.
Milan Hausner
Od „to je blbost" k „to je úmysl" s přímo atomovým dovětkem z dnešního rána
Kdysi to bylo jednoduchý. Fake news byla prostě zpráva, které jsi nevěřil a měl si své důvody. Co je ovšem fake news dnes, to je docela jiná kapitola...
Milan Hausner
Digitální korálky u evropských domorodců - část III
To, co se nyní děje, je vlastně nádherná ukázka pokroku. Pamatujete si ty časy, kdy jsme se my Evropané mohli naparovat s GDPR jako s korunovačními klenoty?
Milan Hausner
Manželský dialog o dimenzích věčnosti
Manželství, ta podivná instituce, kde se vážnost a banalita nelítostně prolínají. A někdy to vážně stojí za to.
Milan Hausner
Rumor officialis: diagnóza, kterou nemáme, zato s ní trpí skoro každý
Tato klinická studie zkoumá tuto diagnozu nejen jako symptom byrokratické kultury, ale i jako její paradoxní lék – akustickou epidemiologii, která odhaluje skutečnou dynamiku institucí.
- Počet článků 184
- Celková karma 9,16
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.