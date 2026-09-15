Strašpytel a AI pod postelí
Znělo by to hrozně hrdinsky. Jako bych byl ten jediný, kdo vidí pravdu a jde vás všechny zachránit.
Ale nebudu vám lhát. Jsem totiž ten největší strašpytel pod sluncem. Mám panickou hrůzu z toho, že se na mě jednou v noci domluví moje chytrá lednička s robotickým vysavačem a zamknou mě na záchodě. Ale přitom? Přitom tu umělou inteligenci zkrátka a dobře zbožňuju.
Lidi třeba nadávají, že kvůli AI všechno ztrácí šťávu, že jsme zlenivěli a texty jsou nudné. Jaká nuda, prosím vás?! Zkuste si přečíst ten e-mail, co jsem včera posílal předsedovi našeho společenství vlastníků. Já, který normálně neumím napsat ani lístek na nákup bez pravopisné chyby, jsem díky AI zněl jako vystudovaný právník z Plzně! Dokonce jsem si nechal najít vhodná cizí slova, abych byl ten nejchytřejší. Nuda? Ne, poprvé v životě ze mě sousedi mají respekt!
A to, že si ty počítače vymýšlejí nesmysly a šíří lži? Ano, v televizi to zní děsivě. Ale když jsem minulý týden spálil nedělní oběd tak, že to vypadalo jako brikety, moje AI mi pohotově vysvětlila, že je starodávný francouzský způsob pečení. Rodina to snědla a ještě si přidala. Když už mi ten počítač lže, tak ať mi lže takhle krásně a zachrání mi krk!
Zkrátka a dobře, ty velké firmy si nás omotaly kolem prstu a já to moc dobře vím. Děsím se toho, že vědí, kolikrát denně otevírám špajz a že tajně jím dětem čokoládu. Strašně se bojím, že nás ty stroje jednou ovládnou.
Ale ruku na srdce... jestli ten stroj za mě vypočítá domácí úkol, co si tam šílená úča dovolí zadat, napíše dojemné přání k narozeninám tetičce, kterou jsem neviděl deset let, a ještě mi poradí, jak vyčistit skvrnu od vína na koberci, tak já mu ty klíče od planety klidně odevzdám.
Takže ano, buďme opatrní. Varuju vás, je to nebezpečné! Řítíme se do doby, kdy za nás budou myslet stroje! Ale prosím vás, hlavně mi to nevypínejte, já už si vůbec nepamatuju, jak se vaří vajíčka natvrdo, a bez mého chytrého telefonu ani netrefím domů z práce. Jdu se teď schovat strachy pod peřinu – a hned jak tam zalezu, nechám si od AI vygenerovat pohádku na dobrou noc.
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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