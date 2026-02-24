Sto let pokroku (nejmíň) a sny z láhvičky na prodej
Kdepak, nežijeme v jednadvacátém století, ale zpátky ve středověku, možná lehce po něm. Pamatujete se na ty postavičky šarlatánů a mastičkářů z Mayovek, koneckonců jedna byla i v Limonádovém Joe? Říkáte si, tyhle snake oil salesmen už dneska nemáme, a je to dobře (obrázek). My mámě něco mnohem lepšího místo potulných mastičkářů: influencery s dokonalým filtrem „jasná pokožka“, a kde se místo pouštních šamanů modlíme k algoritmům, jež rozhodují, zda nás dnes „uzdraví“ zázračná houbička z Amazonie, nebo detoxikační čaj, který by podle etikety měl léčit i špatná politická rozhodnutí, do botek si vkládáme ortopedické vložky, které pocházejí málem z Marsu... a pro pány těch přípravků, které vám dají na počátku trochu sebevědomí, abyste nakonec schlíple stejně zmizeli v zapomnění. Fuj, to jsem ale jedovatý...
Algoritmičtí alchymisté
Platformy sociálních médií se proměnily v moderní tržiště divů, kde se zdravotní rady prodávají s lehkostí instagramového příběhu. Studie University of Sydney odhalila to, co bychom mohli nazvat „Tyhle superzdravé dívčiny a pánové vás téměř jistě svými produkty poškodí“: téměř 90 % influencerů chválí kontroverzní testy jako božské zjevení, ale méně než šestina se obtěžuje zmínit realitu testů či kontrandikace. Také třeba to, že pozitivní výsledek pseudotestu na rovinu vám může způsobit opravdovou krizi, protože ve vědecké literatuře se píše, že test je nevalidní. Snake oil guruové dneska vám ale tu tinkturu prodají a ještě na vás hezky mrknou.
Že by v tom byla finanční motivace pro guruiky? Ale Kdepáák? To přece je jen nezištná „spolupráce“ s firmou, která slibuje, že váš střevní mikrobiom po požití jejich prášku dosáhne osvícení rychleji než buddhistický mnich po dvaceti letech meditace.
Sebeléčba: Když se AI_ WEB MD stane náboženstvím
Následovníci těchto moderních kazatelů zdraví pak provádějí riskantní experimenty, při nichž by i Viktor Frankenstein krčil rameny: „Vy jste si z toho odebrali jen žlučník? Amatéři!“ Odkládání skutečné lékařské péče ve prospěch „přírodních“ alternativ je jako odmítat hasiče, protože jste na Pinterestu našli návod, jak uhasit požár pomocí éterických olejů a pozitivních afirmací.
A peníze? Ty mizí rychleji než účinek placebo doplňku. Za cenu jedné návštěvy odborníka si můžete pořídit měsíční zásobu „mikročásticových aktivátorů buněčné paměti“, což je ve skutečnosti jen přepálený ječmen v elegantním balení.
Můžeme se pak divit, že i Google stáhl své referenční hodnoty jaterních testů, protože je prostě laik vyhodnotil jinak a byl z toho prostě malér?
Důvěra: Rozbitá jako kost po nekvalitním doplňku stravy
Největší obětí této bouře se stává důvěra ve skutečnou medicínu. Když vám influencer s titulkem „duchovní průvodce a terapeut střevní pohody“ (absolvent online kurzu za víkend) tvrdí, že chemoterapie je farmaceutické spiknutí, zatímco jeho protokol z bobulí goji a manter léčí „všechny rakoviny kromě rakoviny osobnosti“, vzniká nebezpečná dichotomie: bílý plášť versus bílý tričko s nápisem „Namaste“. (nepálský pozdrav).
Co s tím? Zlaté pravidlo zní: Pokud produkt slibuje uzdravení „tajemstvím, které lékaři nenávidí“, pravděpodobně to není dobré znamení. Skutečná medicína se nebojí říct „nevím“ nebo „toto má vedlejší účinky“. Na rozdíl od zázračných prostředků, které mají pouze „očistné krize“ a „detoxikační reakce“ – tedy eufemismy pro „vaše tělo zoufale volá po skutečné pomoci“.
Platformy začínají zavádět varování, ale to je jako dát hasičský kbelík k uhašení lesního požáru.
Potřebujeme digitální zdravotní gramotnost: kurzy, které naučí rozpoznat rozdíl mezi recenzí placenou výrobcem a nezávislou studií. A především – humor a nadhled. Protože někdy je smích tím nejlepším lékem, zejména proti naivitě, která věří, že problémy vyřeší „zázračná houbička“ prodávaná člověkem, jehož největší lékařská zkušenost byla odstranění vlastních pih z fotky AI filtrem.
Než si příště koupíte doplněk stravy doporučovaný influencerem, který zároveň propaguje filtrové polštářky a kryptoměny, vzpomeňte si: Skuteční odborníci nemají čas na dokonalé instagramové highlighty z ordinace.
Pokud takový váš lékař je, pak byste nejspíše měli zvážit změnu lékaře. Pokud vám k tomu přijde kod na 15% slevu, tak je to jasné.
Buďme chytřejší než algoritmy, které nás chtějí udržet v zajetí kliků a prodejů. Naše zdraví si zaslouží víc než jen lajk a zdroj pro prázdnou peněženku.
PS: Stejně je to marné, dnes jsem zase bojoval s manželkou o nejméně dva super produkty :))
Milan Hausner
Seznamte se, sborovna (2)
Základní kompetence máme za sebou. Našinec by si mohl myslet, že to ke spokojenosti stačí. Ale chyba lávky, ta by totiž stejně tak jako ta Trojská hned při prvním měsíci ve škole spadla. A tak tu máme druhou sadu nezbytných modulů
Milan Hausner
Backflip s AI… Kdo by to byl čekal?
Tentokrát pohledem nezaujatého (haha), až lehce znuděného pozorovatele, který s uštěpačným potěšením glosuje různá salta. I ta politická.
Milan Hausner
Seznamte se, sborovna (1)
Abychom pochopili roli kantora v době dooooost moderní, musíme si nejdříve představit kompetenční model updatovaného učitele... Panečku, to jsou změny od toho Jana Amose...
Milan Hausner
Občanská válka o dětské talíře
Před časem jsem napsal tři článečky o vyhlášce o zdravém stravování, které sklidily docela ohlas. A ejhle, dnes jsem si přečetl zprávu o stávajícím vývoji. A v něm vévodí jedno číslo...
Milan Hausner
Jak uživit svou duši (a účet) na úkor celého světa
Superhrdina dnešní doby. Nenosí Batmanův plášť, zato plátěnou tašku s potiskem „Eco Warrior“(vyrobenou v Bangladéši, samozřejmě) a trekkingové sandály s ponožkami, protože „terén“ vyžaduje oběť.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.