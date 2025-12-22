Štědrovečerní stůl pro deset a realita třeba jen pro dva

Čekání babičky/dědečka na svátky není obyčejné čekání. Je to olympiáda v dohadování se s časem, maratón spekulací a mistrovství v interpretaci ticha. Každý den od Adventu je jako tahání losu: „Dneska nezavolali. Mají toho hodně.“

Ne, to bude signálem. Na Bali to nejspíš bude složité volat. Škoda, že nemůžou poslat alespoň kouřový signál, jak to dělávali moji rodiče za války.“

A pak začne Mobilizace. I ti, pro které je zvednout hrnek čaje horolezecký výkon, najednou dokážou vyčarovat hostinu, která by nasytila celou rotu. Není to jen uklizeno. Je to vycíděno do stavu, kdy se podlaha leskne tak, že v ní lze číst budoucnost – nejlépe tu, kde za dveřmi zazní kroky. Každý talíř je postaven s přesností švýcarských hodinek, každý ubrousek narovnán podle pravítka. Vzduch voní po vánočce, kterou babi pekla do noci, a po leštěnce na nábytek. „Jen aby si nemysleli, že už na to nemám,“ šeptá babička k linoleu, ve kterém se odráží její tvář.

Srdce, ten obří balón, bobtná. Je to vlastně směšný orgán. Bije si svou písničku: krev-mé-krve, krev-mé-krve. A pak začne komentovat: „Vnučka Klára, ani nevím, jestli by ty škvarkové chleby vůbec jedla. Snad si na mně vzpomene. A vlastně? Já ale vlastně ani nevím, co moje děti? Syn teď nejspíš rybaří někde ve světě a holka jezdí na lyžích někde v Alpách.“

A přichází hlavní flozofická otázka, která visí ve vzduchu vedle věnce z umělého jehličí:

  • Kam zmizelo to pouto?
  • Kam se podělo to, když jsi byl pánem všech dětských světů, opravářem kol, vyprávěčem pohádek, strůjcem nejlepších bramboráků
  • Bylo to snad jen dočasné spojenectví, dokud nenašli lepší spojence v podobě wifi a kamarádů z online her?
  • Možná je to pouto jen schované. Jako když dáte do sklepa starý kočárek a za dvacet let zjistíte, že je zase in. Jen mezitím v něm pavouci spřádají své sítě a vy si nejste jisti, jestli ho ještě dokážete opravit.

Čekání vrcholí. Hodiny tikají hlasitěji, jako by odpočítávaly start rakety...

Každé auto za oknem je naděje, která bublá a praskne u zvukové bariéry před domem. A pak… buď přijdou, s křikem, balíky, vůní mrazu a moderního života, a obří balón srdce praskne štěstím a vyvalí se z něj takové teplo, že by mohlo vytopit celý leden.

Nebo nepřijdou...

A telefonát s „máme toho moc, víš jak“ je pak jako tenká jehla, která ten balón propíchne tak šikovně, že splaskne pomalu, téměř decentně, až zůstane jen malý, svraštělý kousek gumy někde u žaludku.

Ale i to má svou hořkou komiku. Protože pak babička s dědou usednou ke stolu pro deset, podívají se na tu dokonalou hostinu, na tu lesklou podlahu, na tu věštbu v linoleu, a začnou jíst.

„Aspoň že nemusíme mýt nádobí pro celou bandu,“ řekne děda a natáhne se pro kompot. „A víš co?“ dodá babička, „zítra si ty chlebíčky dáme k televizi. A budeme se koukat na nějakou blbost, co by oni stejně nesnesli.“

A v té chvíli je to pouto možná zase tady. Ne takové, jaké bývalo. Trochu pomuchlané, trochu zamlžené s rosou na očích a smířené s tím, že láska někdy neznamená velká shledání, ale schopnost společně ujíst ze samoty její nejostřejší hrany.

A hlavně – schopnost si z toho bolu alespoň trochu vystřelit. Protože život bez toho, abyste se občas zasmáli své vlastní tragédii, není k žití. A oni, ti staří mazáci, to vědí nejlíp.

Nakonec možná ta největší jistota, kterou mají, je právě ta nejistota. Protože dokud čekají, dokud balón srdce nafukují a větrají pokoj pro případné hosty, jsou stále na téže straně... ještě žijí.

Jsou to strážci krbu, který možná už nikdo nenavštíví, ale který – kdyby náhodou! – je připraven hořet. A to je zároveň dojemné, směšné a nesmírně statečné.

Tak na zdraví, babičky a dědečkové. Na vaše obří balóny, na vaše vycíděné podlahy a na to, že i když někdy čekáte marně, pořád ještě čekáte. A to je ta největší a nejvtipnější revoluce proti času, jakou si lze představit.

Autor: Milan Hausner | pondělí 22.12.2025 22:01 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Milan Hausner

Cholesterol, glykemie...ale kdepak ... hypotéka

Vánoce nejsou dobou na příliš zádumčivé úvahy, a tak si jeden docela šaramantní výzkum přiblížíme z trochu jiného pohledu. A já vám všem moc přeji, aby to bušení srdce pozítří předznamenávalo jen to dobré teď i v novém roce.

22.12.2025 v 11:56 | Karma: 8,82 | Přečteno: 144x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jede, jede mašinka...až dojede, zacinká

Inspirováno dnešním prožitkem jedné milé kolegyně při cestě do Poličky, která sice začala, ale kdovíkdy skončí...

21.12.2025 v 10:55 | Karma: 7,75 | Přečteno: 193x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Ježíšek myslí za nás...ale asi to zabalí

Vánoce jsou za dveřmi, vzduch voní jehličím, cukrovím a očekáváním. Děti po celém světě píší Ježíškovi dlouhé listy plné přání: o nový telefon, AI hračku, samo jezdící kolo nebo herní konzoli.

21.12.2025 v 7:02 | Karma: 2,30 | Přečteno: 59x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Vánoční teambuilding. Cukroví, formulář a pasivní odpor.

Když jsem si včera přečetl článek pana Zvěřiny, tak se ve mne vařila krev. To víte, zkušenost... Když jí zchladili na dialýze, tak mi došly některé souvislosti. Jen ten titulek je bulvární až běda.

20.12.2025 v 6:54 | Karma: 7,17 | Přečteno: 223x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Mezi kladivem a klávesnicí

Pan Flaška mne inspiroval, když označil můj uštěpačný pesimismus paranoiou. Můj táta byl psychiatr, a tak jsem pár opravdových paranoiků opravdu potkal. Věru, paranoia to fakt nebude :) :)

19.12.2025 v 17:09 | Karma: 10,84 | Přečteno: 271x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky
vydáno 15. prosince 2025

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...
17. prosince 2025  11:22

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...

vydáno 22. prosince 2025  20:44

Vánoční tramvaj interiér linky č.10 u Anděla, tramvaj Porsche 9170. V tramvaji vánoční písně.

Gutovka

Gutovka
vydáno 22. prosince 2025  20:43

Příprava ledové plochy v areálu Gutovka v Praze 10-Strašnicích.

Náměstí Míru

Náměstí Míru
vydáno 22. prosince 2025  20:43

Zářící vánoční tramvaj Škoda 14T"Porsche"na Náměstí Míru. Vůz evidenčního čísla 9170 z vozovny...

Lidé ve Strážnici hledají okno s rozzářeným číslem ukazujícím blížící se Vánoce

LidĂ© ve StrĂˇĹľnici hledajĂ­ okno s rozzĂˇĹ™enĂ˝m ÄŤĂ­slem ukazujĂ­cĂ­m blĂ­ĹľĂ­cĂ­ se VĂˇnoce
22. prosince 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Každý prosincový den hledají místní v ulicích Strážnice na Hodonínsku okno s rozzářenou číslicí...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Milan Hausner

  • Počet článků 238
  • Celková karma 8,48
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.