Stávající školskou politikou sem a tam...
K jednomu z jeho článků bych se ale v několika poznámkách rád vrátil.
Autor uvádí jako jednu z velmi vážných situací v dnešním školství skutečnost, že podle uvedené analýzy 54 % žáků 9. tříd nedokáže rozpoznat dezinformaci v online prostoru. Některé další studie ovšem uvádějí, že většině informací v online prostoru věří dnes 80 % všech uživatelů. Koneckonců to známe většina z nás i v běžném životě. Online svět pravdou ve formě lží přímo překypuje. Jen 8% osob si fakta ověřuje. Čím více mlhy protkané občas pravivou myšlenkou vypouštíme do prostoru, tím více tomu věříme. Ve světle těchto obecně přijímaných skutečností, by potom 54% neschopnost rozpoznat dezinformace byla vlastně unikátním vzdělávacím výsledkem, což by určitě šlo využít jako ten progresivní znak té jedině správné vzdělávací politiky. Se všemi anketami je to stejné, však už pan Churchill věděl, kterým má věřit.
S autorem také zcela nesouzním v deficitu společenkovědních předmětů. Mně naopak chybí zásadní podpora předmětů obecně označovaných jako STEM (někdy STEAM) = tedy oblastí rozvíjejích především aplikované vědy. Velký nedostatek vidím též v pojetí předmětů jako málem neměnné jednotky a obecná představa o společné výuce aplikovaných činností, je pro mnohé současné školy stále tabu. Přitom právě průřezovost témat je tím, co může školu zásadním způsobem změnit. V zemích OECD je taková výuka běžnou činností. Aplikované vědy připravují absolventy do života a a nijak nezapomínají na pevné pilíře jednotlivých věd.
Stejně tak, přestože mne všichni považují, za digitálního maniaka, si nemyslím, že digitální gramotnost je tím zásadním tématem. Spíše nabývám dojmu (ne... už jsem nabyl), že kritické myšlení je v přímé kontradikci s digitální gramotností. Už jsem také napsal, že AI nemá co dělat s digitálním gramotností, ale především s tou čtenářskou. A v tomto ohledu se s autorem zcela shoduji. Kritické myšlení je ale činností, která musí prostoupit celou vzdělávací politiku školy, nikoli jen sociální studia. I takový Lysenko měl vliv na vzdělávací politiku státu. Mičurin je toho příkladem.
Autor má v jistém smyslu pravdu i v tom, že nerovné vzdělávací příležitosti jsou vytvořeny především rozvolněnými rámcovými vzdělávacími programy, které lze opravdu přetvořit k obrazu ředitele a jeho pojetí vzdělávání. To je pravdou, ale na druhou stranu právě tato možnost otvírá obrovské příležitosti. Volbou ředitele předurčujeme ráz jednotlivých škol. A zde osobně vidím onu kritickou hranici. Odhlédnutí od lokálních zájmů kohosi milenky či firemní závislosti by posunulo naše školství dál. To je ale bohužel jen neviditelná a nepravděpodobná vidina.
Je tkaé pravdou, že některé školy kladou větší důraz na matematiku a češtinu, jiné na humanitní obory či umění. To vede k rozdílné úrovni znalostí a dovedností mezi žáky stejného věku. Je tato diverzifikace špatně? Pravda leží někde mezi. Děti, které změní školu, často narazí na rozdíly v učivu a musí dohánět mezery nebo se naopak vracet k již probrané látce. To ale nezachrání jednotné osnovy. Tento stav s tím samozřejmě souvisí, ale také je ovlivněn reálnými faktory výuky, nemoci a poctivě je zmapovat prostě není v lidských silách. Vzdělávání sebou nese celou řadu subjektivních parametrů.
Stávající změna RVP a následně ŠVP na podobné situace alespoň částečně reaguje, přináší očekávané výstupy učení, což jsou uzlové body, které mohou, ale také opět nemusí představovat onu jednotící linii, o které autor mluví. Uvažovaná změna ve spojování zřizovatelů může přinést také zásadní změnu v podpoře škol. Ne, není to návrat k jednotné škole minulosti, kdy snad i ty lavice s portrétem prezidenta musely vypadat stejně...
Regionální faktory samozřejmě ovlivňují především sociálně ekonomické faktory a nelze je vyřešit nalitím dotací do škol s nižší vzdělávací hodnotou. Tu ale také určuje sociální statut jejich žáků. Nelze měřit stejně, nejsme ve výrobě. Fragmentace vzdělávání nejspíš ztěžuje reformy, ale vidím to spíše pozitivně. Vždyť vidíme, kam centralizované reformy spějí. Za školu má odpovídat správce, který je škole nejblíže – jen on zná místní podmínky, zná místní pískoviště a hospodu. Tam žádný ministerský ouřada podepsaný pod jakoukoli reformu nezavítá. Když do ministerské politiky začala nesměle před dvěma roky prokukovat jiná představa, tak se honem rychle vrátila zpět k obecným tlachům o kompetencích, a nikoli k dovednostem, vědomostem tvořícím znalosti. A v tomto duchu také souzním s autorem do té poslední tečky za větou.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.