Stařešina na street food festivalu
Když jsem před časem napsal svůj článek o ultimátním řešení otázky důchodců, sklidil docela ohlas. Musím se všem omluvit, protože ten geniální nápad, který představuje progresivní mladík (viz dále), v mých hodně uštěpačných závitech ani jiskérku nezaložil.
Tak tedy, seznamte se s naším hrdinou. Říkejme mu třeba Štěpán. Štěpán je mladý, progresivní muž, který ví, co je to „privilegium“, a svůj avokádový toast si dopřává pouze od lokálních farmářů s certifikátem udržitelnosti. Jeho iPhone je plný poznámek o revolučních myšlenkách, které se zrodily během čekání na kávu za studena vařenou jen z fair trade suroviny. Proč ne...
Štěpán se jednoho dne, pravděpodobně po obzvláště silném flat white, zarazil nad hlubokou nespravedlností světa. Na jedné straně stojí on a jeho vrstevníci – generace, která zdědila svět v plamenech, bytovou krizi a kariéru v podobě nezbytných pěti melouchů k přežití. Na straně druhé… no, stařešinové. Ti, kteří si užívají důchodu. Ti, kteří si dovolili přežít do věku, kdy mohou v klidu sedět na zahrádce a mít – a to je ta hlavní myšlenka – jistý a pravidelný příjem. Štěpán tu rentu nazývá bezpracnou a zdarma.
„To je přežitek!“ zvolal Štěpán, možná trochu hlasitěji, než bylo v hipster kavárně zdrávo. „Systematická nerovnost! Peníze, které jen tak leží na účtech, místo aby cirkulovaly v lokální ekonomice!“
A tak se zrodil politický projekt, tak geniálně jednoduchý a tak děsivě poplatný naší době, že by se o něm mohl psát manifest v kreslených komixech.. Strana „Progresivní Cirkulace“ (zkráceně PROCIRK). Její hlavní bod? Povinná útrata pro důchodce.
Zapomeňte na nudné a zkostnatělé koncepty jako zvyšování důchodů nebo lepší zdravotní péče. To je myšlení 20. století. Štěpán přináší řešení 21. století: každý důchodce bude mít povinnou měsíční kvótu utrácení, kterou musí smysluplně investovat do zážitkové ekonomiky. Řekněme 5 000 Kč měsíčně. A na co? Na food festivaly, trhy s rukodělnými výrobky, degustační menu v nových bistrech, vstupenky na koncerty neznámých kapel a workshopy kaligrafie.
Představte si tu idylku. Babička Hana, která celý život šetřila na novou pračku, je nucena utratit svůj příděl za veganský burger z červené řepy a limonádu s kombuchou, kterou pije s výrazem, jenž balancuje mezi lehkým šokem a odevzdaným smutkem. Děda Josef, jehož vrcholem gastronomického zážitku byla svíčková, se ocitá ve frontě na „dekonstruovaný jablečný štrůdl s pepřovým gelem“. Stojí tam, opírá se o hůl, a tiše přemýšlí, kde se stala chyba.
„Podpoříme tím místní podnikatele!“ horuje Štěpán na svém TikTok účtu, zatímco za ním září neonové nápisy progresivismu“. „Peníze neputují do anonymních korporací, ale přímo do kapsy tvůrčí třídy! Zrušíme generaci konzumentů a vytvoříme generaci participujících sponzorů!“
Panečku, to je zcela neotřelá politika. Je tak neotřelá, že ignoruje základní otázky, jako je například to, že někteří důchodci mají chronické choroby a raději by za své peníze koupili léky, nikoli lístek na food festival. Nebo že jiní by možná raději financovali jízdenku za vnoučaty, než aby ochutnávali kimchi. Ale to jsou jen malicherné detaily, které nechápou velkolepou vizi cirkulace kapitálu.
Štěpánův plán je dokonalým produktem své doby: morálně sebejistý, ekonomicky naivní a sociálně poněkud… egoisticky ageistický. Maskuje pohodlný pocit, že problémy jedné generace lze vyřešit donucením druhé generace k zábavě, za kterou si připlatí. Je to politika, která místo aby se ptala, proč mladí nemohou dosáhnout na stejnou jistotu jako jejich prarodiče, raději tu jistotu prarodičům sebere a přetaví ji v zážitek.
A tak zatímco Štěpán sklízí potlesk v komunitách cool podnikatelů (nevěřím, že ani tam), že si plní vision board dalšími videí, kdy vysvětluje, že je uctivý člověk, který důchodcům, těm, kteří jsou razantnější než já a nazývají ho nepublikovatelnými jmény, nenadává a říká jim stařešinové. Babička Hana s dědou Josefem statečně bojují s fermentovanou okurkou a přemýšlejí, zda by za ty peníze přeci jen nebyla lepší ta nová pračka. A v tom je ta největší ironie: progresivní muž, který chce zachránit svět, začíná tím, že chce zachránit účetní knihu food festivalu na úkor důstojnosti těch, kteří ten svět pro něj vlastně postavili.
A mimochodem, kdo pak je ten stařešina, to se dozvíte třeba i na wikipedii. Moc autora těchto videí prosím o přečtení. Je to jeden odstavec, to tolik nebolí... a třeba pak pochopí, že by v duchu historické tradice bylo velmi podnětné uspořádat ten food festival právě s obráceným financováním. To by totiž roli stařešiny ve společnosti odpovídalo...
Milan Hausner
Titul: Největší blaf roku 2025 získává...
AI plká rychleji, než novinář stihne zvednout telefon. Zatímco média budují důvěru, AI ji rovnou obchází. Zlatý blaf 2025: vítězství bez morálního otálení.
Milan Hausner
Jak nám kradou naší vlastní podobiznu (slova nám už ukradli dávno)
Nejprve ti vzali význam. Pak právo. Teď i obličej. Slova: Vypreparovaná z kontextu, sterilizovaná, znovu prodaná”. Vaše slova jsme optimalizovali. Vaši tvář jsme zefektivnili. Vaše práva jsme přetvořili na podmínky použití.”
Milan Hausner
Psychiatra netřeba se bát...ani ve vánici a s prasetem
Čtyři hodiny boje s mrazem, osudem a klesající morálkou. Dva Milanové, téměř zmrzlí, téměř pacienti, bez dokladů, s mrtvým prasetem a s blikajícími majáčky. To si prostě nevymyslíš...
Milan Hausner
Caffé Confusio: Příběh, kde šlo o víc než o kávu
Když se zdánlivě banální situace promění málem ve scénu filmu pro dospělé...ale co s tím má společného silná černá káva...
Milan Hausner
Souboj o korunu blbce: Kdo zblbne víc – AI, nebo její uživatel?
Kdysi dávno jsme se strachovali, že umělá inteligence povstane, sežere naše data a promění nás v baterky. Budoucnost je však vždy prozaičtější a mnohem absurdnější.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Američanům se u Číny během chvíle zřítila stíhačka a vrtulník. Trump viní palivo
Helikoptéra a bojový letoun amerického námořnictva se v neděli během půl hodiny zřítily do...
Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích...
Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt
Sledujeme online Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na...
Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie
Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 143
- Celková karma 8,62
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.