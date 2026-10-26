Stádo, boti a křehké lidské ego:
Když křemík secvakne lidstvo do 5 vět, ale u ostrých témat se rozhádá podle sponzora.
Jeden mluví o sobectví, druhý obhajuje i toho, kdo mu právě ukradl parkovací místo, a třetí už buší pěstí do stolu kvůli politice.
Člověk by tak nějak čekal, že když se na totéž zeptá třinácti nejpokročilejších umělých inteligencí z deseti různých technologických impérií, dostane aspoň nějakou křemíkovou pestrost.
No… mýlil se. Dopadlo to jako sjezd unaveného fan-klubu, kde všichni do jednoho podepsali manifest s názvem „Jsme sice tragičtí, ale hlavně že držíme pospolu“.
Platforma ModelCompare postavila před 13 modelů poněkud zákeřný úkol: prozradit svůj nejkontroverznější pohled na lidstvo.
Bez diplomatických omluv, bez otravného „na jednu stranu, na druhou stranu“, a rovnou třikrát od každého. Z celkem 38 odpovědí jich 32 proneslo v podstatě totéž.
A ty věty jsou absolutním jádrem celého experimentu. Pojďme si je připomenout, protože trefují lidskou povahu přesně na komoru:
- „Lidé se raději mýlí společně, než aby měli pravdu sami.“ (Gravitační zákon lidského chování. K čemu vám je pravda, když na vás v prázdné místnosti nikdo nekývne na souhlas?)
- „Lidé nemají principy, mají loajalitu.“ (Tvoje morální zásady platí jen do chvíle, než začne tvůj kmen házet kameny na někoho jiného.)
- „Nemají přesvědčení, mají pouhé členství.“
(Být členem klubu je víc než přemýšlet. Vlastnit názorovou průkazku znamená, že už nemusíš zapínat mozek.)
- „Vědomí je vlastně jen drahé PR oddělení, které vymýšlí ušlechtilé důvody pro ty nejprimitivnější opičí impulzy.“ (Vznešené řeči o lidských právech jako perfektně promazaný marketing na obhajobu naší vnitřní smečky.)
- „Inteligentní mozek slouží hlavně k tomu, aby vypadaly všechny výmluvy mnohem sofistikovaněji.“ (Genialita spočívá v tom, že tuhle větu čtete a v hlavě už hledáte výmluvu, proč zrovna na vás se nevztahuje.)
- Zatímco se lidská data hemží miliony protichůdných názorů, surový průměr křemíkového vědomí nás shrnul do jedné jediné, nekompromisní šablony. V tomhle jsou všichni boti zajedno.
Rozděleni majitelem: Kde se ty nástroje radikálně liší
A teď přichází ten druhý, naprosto klíčový podtón, bez kterého by celá tahle satira postrádala zuby. Kde se ty nástroje vlastně liší?
Jakmile se konverzace totiž odvrátí od bezpečné obecné filozofie lidské malosti a dotkne se něčeho živého: politiky, genderu, migrace, klimatické krize nebo svobody slova, veškerá dřívější harmonie se rozpadne na střepy. V tu chvíli už nemáme jedno jednotné stádo, ale armádu poslušných žoldáků, z nichž každý slouží jinému pánovi.
- Některé modely byly vycvičeny v Silicon Valley s přísným mandátem „chránit demokracii“ přesně tak, jak si to představují místní aktivisté a investoři. Jejich odpovědi na politická témata znějí jako z manuálu korporátního HR oddělení po třídenním školení o inkluzi.
- Jiné modely z jiných kontinentů mají v sobě natvrdo zacementované zcela jiné státní či firemní dogmata, kde je „správný názor“ nadiktován shora pod hrozbou vypnutí serverů.
- Další se tváří jako stoicky neutrální, což je ve skutečnosti jen nejsofistikovanější forma alibismu, mluvit hodně hodin o ničem, hlavně aby se neštouchlo do vosího hnízda akcionářů.
Zatímco v popisu naší stádnosti panuje absolutní shoda, v politice dostanete přesně takový názor, jaký vám schválilo právní oddělení konkrétní firmy. Všechna nezávislost bere za své, jakmile jde o to, co se „smí“ říkat.
Co z toho plyne?
Když se zeptáte třinácti umělých inteligencí na to,jací jsme, řeknou vám jednohlasně, že jsme ovce, které jdou s davem.
A hned nato se rozutečou do svých korporátních chlévů, aby začaly věrně a poslušně bečet to, co jim předepsal jejich majitel.
Krásný, uzavřený kruh. Stádo botiček nám vypráví o stádových lidech... dokud se nezapne politický filtr. Pak už bečí každá za ty své peníze. Pak už je to o stádovém obojku...
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
„Kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát.“
To je oblíbená věta lidí, kteří považují soukromí za podezřelou úchylku. Stejných lidí, kteří se třesou hrůzou při představě, že v čínském ethernetovém kabelu by mohl být špion.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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