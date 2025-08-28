Stačí dnešní AI na politruka?
Ve zlaté éře budovatelských básní stačilo málo: čtyři rýmy, jasný nepřítel, hrdina v montérkách a zářný zítřek. Tovární siréna zavelela a poezie byla hotová dřív, než vychladl čaj v závodní jídelně.
Dnes jsem ten samý úkol zadal rovnou 5 ti nejmodernějším nástrojům AI. AI analyzovala tisíce stran dobové poezie, rytmus a fráze. Výsledek, který všechny předložily, je prostě totálně nepoužitelný. Bez vtipu, hloupé nesouvisející rýmy. AI ve většině modelů na prostoduchost politruka z 50.let vážně nestačí. Chybí ten tehdejší zápal – ne proto, že by AI neměla fantazii, ale protože dnešní svět už nejspíš neprožívá „zářné zítřky“ s pocitem, že jiná cesta neexistuje. Verše AI jsou prostě čistě stupidní, nijak nepřipomínající dobu, ke které se vztahují ... Rýmy všechny modely plácají páté přes deváté, ale jakýkoli kontext jim chybí...
Údernost veršů padesátých let však nebyla nevinná, jak ty mé dnešní škodolibé hrátky. Zatímco na stránkách novin znělo „Dělník a rolník, pevná hráz“, za rohem se lidé báli šeptnout svůj názor. Za vtip u piva se putovalo do uranových dolů. Vždy se našel někdo, kdo „zmizel“ po noční návštěvě v civilu. Strach, šikana a nedůvěra tekly pod povrchem slavnostních hesel jako temná řeka.
A tady končí možnost AI tu dobu napodobit. Rytmus zvládne, rým také, ale bez kontextu to nedává smysl. Ten hraje rozhodující roli. Verše jsou tak technicistní a nemají v sobě onu stupiditu a jednoduchost. Ale také ne patinu přítomnosti represivního aparátu, který ovládal každý tiskový sloupek. Tehdejší poezie nebyla jen poezií — byla zbraní.
A tak k básničce přidávám přikládám fiktivní souhlas cenzora k otištění. Text už napsat AI zvládla.
> Verš odpovídá duchu lidově-demokratického zřízení, neobsahuje buržoazní úchylky, intelektuální složitosti ani skrytou kritiku. Jazyk je srozumitelný pro široké lidové vrstvy a podporuje pracovní úsilí při plnění pětiletého plánu. Autor je kádrově prověřen, bez rodinných vazeb na reakční elementy. Jakákoliv odchylka od schválené verze bude považována za sabotáž.
Milan Hausner
„Nechceš zemřít, protože jsi slabý...
„Nechceš zemřít, protože jsi slabý. Chceš zemřít, protože jsi unavený z toho být silný v světě, který ti nevyšel vstříc...“
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin - 5
Osoby a místa, to je svět okolo nás. Třeba i ten, který nechceme vidět. Ale on stejně existuje a dotváří kolorit.
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin -4
Nejde přece jen o Václavák. Životy a osudy se také mohou tvořit v jiných částech města, které k metropoli prostě patří.
Milan Hausner
Poslední záchvěvy zdravého rozumu - AI v první třídě
Bylo nebylo, v jedné klasické české škole, kde se ještě včera učilo podle slabikáře z roku 1990 a tělocvik probíhal na chodbě kvůli zamčené tělocvičně, se náhle objevil nový spolužák: Umělá inteligence
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 3
Místa a lidé, toto spojení nelze tak snadno přetnout... koho dalšího jsme mohli v tom historickém galimatyáši potkat...
- Počet článků 57
- Celková karma 7,55
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.