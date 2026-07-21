Špatná hra s historickými odvolávkami
Zní to jako nevinná hořká legrace. Není. Pojďme si říct proč; a hlavně jak to poznat.
Opravdová satira se pozná hned, tahle ne
Když chce někdo opravdu vtipně kritizovat, použije nadsázku tak, že každý hned pozná, že si dělá srandu. Třeba slavný spisovatel Swift napsal kdysi „skromný návrh“, aby se jedly děti chudých a nikdo si nemyslel, že to myslí doopravdy, všichni pochopili, že tím útočí na lhostejnost bohatých
Když ale někdo nalepí nacistický pozdrav na svého oponenta, není na první pohled jasné, jestli si dělá legraci z nacismu, z oponenta, nebo z obojího. Většinou to vypadá jen jako sprostota nejvyššího stupně navdory tomu, že jde o nadsázku. Lidská humanita totiž není něco, s čím si stojí zahrávat. To je jako kdybyste někomu dali facku a pak řekli: „To byl jen pozdrav.“ I když dnes...?
Tenhle trik je starý jako lidstvo:
- Nejdřív napíšete něco maximálně odporného a šokujícího.
- Když se lidi naštvou, rychle couvnete a řeknete: „Vy nemáte smysl pro humor, berete to moc vážně.“
- Výhoda pro autora? Šok si nechá, příspěvek se šíří, lidi ho sdílejí, nadávají na něj, ale tím mu dělají reklamu. A odpovědnost za tu špínu na něj nepadne, protože má připravenou výmluvu. Je to jako když si někdo schválně strčí prst do ohně a pak tvrdí, že jen zkoušel, jestli to pálí.
Symbol si drží svou hodnotu.
Problém je, že ten symbol nese svoji historii vždycky, ať ho použijete vážně nebo jako vtip. Když ho budete dávat do příspěvků pořád dokola, postupně si lidi zvyknou, že to není nic hrozného. A to je přesně ten nebezpečný efekt normalizace zla. A obrázek tento moment jen zesiluje.
Kdo první vytáhne Hitlera, ten prohrál debatu
Existuje takové nepsané pravidlo (říká se mu Godwinův zákon):
Jak vznikl Godwinův zákon (Mike)
V roce 1990 jednoduchý aforismus, který se stal memem i pravidlem internetové kultury.
Zákon měl zároveň etický rozměr: upozorňoval, že laciné přirovnávání k nacismu trivializuje skutečné historické zlo.
Proč se to ujalo:
Je to přesné. Je to vtipné. Je to smutně pravdivé.
čím déle se debata na internetu táhne, tím je větší šance, že někdo svého soupeře přirovná k Hitlerovi. A platí, že kdo to udělá jako první, ten většinou nemá žádné další argumenty, a tak sáhne po nejtěžším kalibru.
Náš blogger ale nejde ani po slovech, jde rovnou po symbolech i obrázku. Tím přiznává, že nemá co říct věcně, a radši vsadí na citový výbuch. Je to přiznání slabosti, ne síly.
Nálepka bez důkazu – aneb co říkal filozof Strauss
Už před desítkami let si filozof Leo Strauss všiml jedné nefér finty: místo abyste se pustili do debaty a vyvraceli argumenty, jednoduše svého soupeře přirovnáte k Hitlerovi. Říkal tomu
Co je Reductio ad Hitlerum
Termín Reductio ad Hitlerum zavedl filozof Leo Strauss v roce 1953. Popisuje argumentační klam, kdy někdo shodí názor tím, že ho připodobní k Hitlerovi nebo nacismu, i když to s tématem vůbec nesouvisí.
„Hitler to dělal taky, takže je to špatně.“ Je to logicky vadné, protože podobnost s Hitlerem není automatický důkaz špatnosti.
Strauss si všiml, že po válce se v politických debatách objevoval jednoduchý trik: když už nevím, jak argumentovat, připíchnu oponentovi Hitlera na čelo.
Chtěl upozornit, že:
Jak se to liší od Godwinova zákona
Jinými slovy: Strauss popsal chybný argument, Godwin popsal internetovou fyziku.
reductio ad Hitlerum česky něco jako „zahrajeme hitlerovskou kartu“. Je to logický podraz, protože tím automaticky soupeře diskvalifikujete, aniž byste museli cokoli dokazovat. Když na někoho nalepíte nějaký zřetelný symbol, každý si hned domyslí to nejhorší a vy máte vyhráno bez jediné věcné výtky.
Náš blogger jde ale ještě dál: on nepoužívá ani slovní přirovnání, ale rovnou symbol. To už není ani argument, to je prostě úder pod pás. Se symbolem (a tím je i pozdrav) se nedá diskutovat, můžete ho jen buď schválit, nebo se nad ním pohoršit – a obojí autorovi hraje do karet.
Co si z toho vzít?
Když příště uvidíte příspěvek, kde někdo používá nacistické konotace na svého politického nepřítele a pak se ohání satirou, položte si tři otázky:
- Je ten vtip jasný hned na první pohled, nebo mi to musí autor dodatečně vysvětlovat? Pokud to musí obhajovat zpětně, tak to satira nebyla.
- Koho ta „satira“ vlastně kritizuje? – Kritizuje nacismus, nebo jen uráží konkrétního člověka? Pokud ten druhý, tak to není satira, ale špína.
- Přináší to něco nového do debaty, nebo jen vyvolává vztek? Pokud jen budí emoce a nic nevysvětluje, je to jen provokace.
A hlavně: nesdílejte to, neodpovídejte na to, nedávejte tomu pozornost. Tihle blogeři žijí z vaší reakce ať už nadšené, nebo rozhořčené. Když je budete ignorovat, ztratí svoji sílu.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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