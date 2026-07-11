Sova a papoušek v ringu
Jazykové aplikace se třesou jako sovy na bidýlku, když slyší, že chatbot už umí mluvit. Hlasový modul totiž nečeká na lekci, on začne konverzaci dřív, než si uživatel nasadí sluchátka. Duolingo mezitím nervózně přepočítává ohníčky, protože proti živému dialogu je gamifikace jen dětská omalovánka. Staré aplikace se snaží tvářit klidně, ale každé „Hello!“ z chatbotu jim připomíná, že budoucnost má hlas. Jenže chatbot má i slabinu: občas opraví angličtinu tak rychle, že uživatel nestihl ani udělat chybu. Aplikace si proto říkají, že možná ještě není konec – sociální takt je stále jejich poslední zbraň. Hlasový modul se směje, přerušuje, improvizuje a někdy působí jako učitel, který se narodil v podcastu. Jazykové programy se na něj dívají s obavou, ale i s nadějí, že se jednou unaví a vypne mikrofon. Zatím však roste, učí, reaguje a tváří se, že konverzace je jeho přirozené prostředí. A tak se třesou jen napůl – protože vědí, že revoluce už začala, ale ještě se dá přežít se ctí.
Za nimi se totiž tiše, ale nebezpečně přibližuje nový predátor: hlasový modul v chatbotu. Ne ten starý, robotický, co zněl jako navigace v autě z roku 2008. Ne. Ten nový, hladký, konverzační, co se směje, přerušuje, opravuje a občas se tváří, že má vlastní názor.
A tak se ptáme: Mají se jazykové programy třást? Nebo je to jen další planý poplach, jako když kdysi všichni tvrdili, že QR kódy nahradí lidskou komunikaci?
1. Proč se třesou:
Duolingo slyší kroky v křoví
Hlasový modul totiž nabízí něco, co žádná aplikace neumí: živý dialog, který se tváří jako člověk, ale zároveň nemá špatnou náladu, nezná ironii (zatím) a nikdy neřekne „promiň, já teď nemůžu“. Uživatelé na stránce X už hlásí, že se díky tomu naučili španělsky, thajsky a možná i komunikovat s vlastní tchyní. A to je pro jazykové aplikace smrtící kombinace.
Konverzace bez cvičení typu „vyber správný obrázek banánu“
Hlasový modul nepotřebuje gamifikaci. Nepotřebuje hvězdičky, ohně, žebříčky ani výhružné notifikace typu „Už 3 dny ses neučil, tvůj papoušek pláče“. On prostě mluví. A poslouchá. A opravuje. A někdy až moc.
A hlavně: je to rychlé
Jeden uživatel napsal, že jazykové aplikace „skončí během tří minut“. To je čas, za který Duolingo teprve otevírá zobák.
2. Proč se netřesou:
Hlasový modul má jednu slabinu: je až příliš chytrý
Někdy opravuje angličtinu dřív, než ji člověk vůbec řekne. Někdy skočí do řeči jako kolega, který si myslí, že ví všechno líp. A někdy se tváří, že uživatel je idiot, i když to neřekne nahlas. Stejně to ale poznáš.
To je přesně ten moment, kdy si jazykové aplikace oddechnou: „Aha! Takže přece jen je to trochu sociopat.“
Překladač jako nevyžádaný učitel
Když se člověk snaží naučit jazyk, nechce, aby mu modul automaticky přepisoval věty do perfektní angličtiny. Chce si to zkusit sám. Chce se mýlit. Chce říct „I go store yesterday“ a slyšet jen jemné „almost“. Ne chirurgickou pitvu.
Aplikace tohle umí. Hlasový modul zatím ne vždy.
A hlavně: jazykové aplikace mají maskoty
A kdo by se třásl před chatbotem, když má doma sovu, která vás pasivně-agresivně motivuje?
Verdikt: třesou se… ale zatím jen vibrují
Hlasové moduly jsou jako nový student ve třídě: charismatický, talentovaný, trochu otravný, ale nepopiratelně schopný.
Jazykové aplikace vědí, že přichází konkurence, která umí něco, co ony neumí: přirozený dialog. Ale zároveň vidí, že chatbot má své mouchy: přerušuje, opravuje, moralizuje a občas se chová jako učitel, který si myslí, že jste přišli na hodinu omylem.
A tak se netřesou úplně. Jen se lehce chvějí. Jako když fouká vítr, ale ještě to není bouřka.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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