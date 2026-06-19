Sourozenci na cestě do pekla
Cesta do džungle: Když všeho moc škodí
Edutainment vám namaže vzdělání medem, aby vám nedošlo, že se učíte:
- musí to být „zábava“, „flow“, „žádný stres, jen aha-momenty“.
- Wellbeing zase namaže život medem, aby vám nedošlo, že žijete – musí to být „péče o sebe“, „hranice“, „žádný stres, jen klid“.
Výsledek je stejný: obojí slibuje transformaci bez práce. A transformace bez práce je jako sportovní trénink bez zátěže: příjemný, fotogenický, naprosto k ničemu. Koneckonců víte, jak to bylo s těmi koláči.
Resilience se buduje přesně tam, kde edutainment a wellbeing utíkají: v nudě, v zaseknutí, v „tohle mi nejde a budu to dělat dál, i když mě to štve“. Jakmile ale máte v hlavě naprogramováno, že každý kus informace musí přijít jako TikTok s vtipnou hudbou a každý emoční nepříjemný pocit musí být okamžitě „zpracován“ pomocí dechového cvičení a citátu o sebelásce, vytváříte si nervový systém, který reaguje na první vlnku odporu jedinou otázkou: kde je tlačítko skip?
A tlačítko skip vždycky existuje. Další video, další app, další coach, který vám za 49,99 měsíčně vysvětlí, že vaše utrpení je „validní,“ ale hlavně ho rychle vyřeší, ať vás to nezdrží od dalšího sebezdokonalování přes Reels.
Tak vzniká dokonalá smyčka anti-resilience: člověk, který „neustále na sobě pracuje“ a zároveň je psychicky tak odolný jako mokrý toaletní papír v dešti. Protože se naučil, že každá nepříjemnost je signál systémové chyby, ne součást procesu. Že emoce jsou bugy k debugování, ne počasí, které je třeba prostě přečkat.
Edutainment a wellbeing vás tak nakonec nepřipraví na realitu: připraví vás na další konzumaci edutainmentu a wellbeingu. Je to dokonalý byznys model: produkt, který slibuje, že vás posílí, a ve skutečnosti vás jen činí závislými na dalších dávkách produktu.
Jediná skutečná „self-care“ je někdy zavřít appku, vydržet nepříjemný pocit a nezemřít. Bohužel na to neexistuje filtr.
Tady se hodí připomenout pana Hanse Selyeho, otce stresové teorie, který by se z dnešního „no stress, only good vibes“ diskurzu asi zbláznil zaživa. Selye totiž už v polovině 20. století rozlišil dva typy stresu: a tahle distinkce je pro celou tu edutainment-wellbeing mašinérii naprosto toxická, protože jí bourá základní předpoklad.
Eustres (ten „dobrý“ stres) je podle Selyeho aktivace, která vás žene dopředu: napětí před výkonem, vzrušení z výzvy, ten pocit „je to těžké, ale dá se to“. Je to motor učení, růstu, adaptace. Bez eustresu nevzniká žádná svalová vlákna, žádný neuronový obvod, žádná dovednost. Tělo a mozek se zkrátka nezlepšují v klidu , zlepšují se v reakci na zátěž, kterou pak musí ustát a integrovat.
Distres je ta druhá varianta: chronická, nezvládnutelná, bez návratu k rovnováze. A tady je ten jádro té tragikomedie současnosti:
edutainment a wellbeing kultura tyhle dvě věci elegantně slila do jedné kategorie „STRES = ŠPATNĚ“ a pak vyhlásila válku úplně všemu, co byť vzdáleně připomíná napětí.
Výsledek? Lidé se začnou vyhýbat i eustresu. Frustrující úloha, každý rozpor, každá chvíle „tohle nechápu a je mi z toho blbě“ se automaticky zařadí do škatulky „toxický stres, je potřeba se chránit“ a hned se sahá po regulačním rituálu. Jenže právě tahle frustrace je ten signál, že se něco děje, že mozek pracuje na hraně svých možností, že se něco staví.
Selye by řekl:
- stres není nepřítel, nepřítel je absence regenerace po stresu.
- Problém není zátěž: problém je, když po zátěži nepřijde odpočinek, integrace, spánek, smysl.
- Jenže edutainment-wellbeing komplex tohle obrátil naruby: eliminuje zátěž a nabízí donekonečna regeneraci. To je jako trénovat tím, že místo zvedání činek jen ležíte na masážním křesle a koukáte na motivační reels o tom, jak je důležité „poslouchat své tělo“.
Pravá resilience je přesně ten Selyeho oblouk:
stres → zvládnutí → integrace → vyšší kapacita pro další stres.
Anti-resilience kultura amputovala první dva kroky a zůstal jen ten poslední, opakovaný do nekonečna: integrace bez čeho integrovat.
Wellbeing bez stresu je jako trávení bez jídla: technicky se něco děje, ale nikdo nikam neroste.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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