Soudruzi, hlásíme plnou kontrolu nad vším, co má displej!
Verze pro větrem ošlehané a otrlé čtenáře
Protože když se na to podíváme optikou historické zkušenosti, ty dosavadní miliardové průšvihy byly vlastně jen takovým milým cvičením před skutečným mistrovstvím v utrácení cizích peněz. Vážně je tohle čtení jen pro otrlé. Popravdě nevím, co si mám myslet...
Síň slávy českého státního IT: Anabáze plné slz, miliard a záruk
- Legendární Registr vozidel (2012): Kdykoliv se mluví o digitalizaci státu, nelze nevzpomenout systém, který dokázal ochromit celou republiku spolehlivěji než generální stávka. Týdny stání ve frontách na úřadech? Kdepak, to byla jen něžná péče o duševní zdraví občanů.
- IZIP a slavné „pacientské kolečko“: Kdo by zapomněl na elektronické knížky pacientů, které měly za pouhé miliardy zajistit, že o vás lékař bude vědět úplně všechno. Výsledkem bylo dokonale namazané pacientské kolečko, které se ovšem točilo hlavně kolem odsávání peněz do neznáma, zatímco pacient zůstal stát s prázdnou kartou v ruce.
- INDOŠ – Státní informační politika ve vzdělávání, jejimž největším přínosem pro uživatele bylo zablokované tlačítko myši. Dnes nepředstavitelné, ale tehdy...
- Informační systém datových schránek (INDOS / ISDS): Protože co by to bylo za radost ze života, kdybychom občas nezpůsobili horkou chvilku při povinné komunikaci se státní mocí a nezavedli pár nečekaných odstávek v nejnevhodnější den.
- Nekonečná odysea Opencard a společníků: Projekty, kde se miliony kutálely do černých děr s takovou grácií, až se v tom ztratil i ten nejotrlejší auditní úředník. Hlavně že to hezky znělo v tiskových zprávách.
- Digitální stavební řízení (korunovace státního softwaru): Absolutní vrchol novodobého inženýrství, který dokázal s chirurgickou přesností zastavit veškeré stavební úřady v republice. Kdo nezažil týdny bezradného koukání na točící se kolečko načítání, ten neví, co je to skutečný adrenalin.
Jediný velký světlý bod – eRecept: A abychom nekřivdili, musíme s úctou smeknout před eReceptem. Skutečný unikát, vzácný bílý nosorožec českého státního IT, který po letech porodních bolestí a politických tahanic kupodivu začal normálně fungovat. Co na tom, že to slouží jako důkaz, kterým pak úředníci dalších deset let omlouvají veškeré ostatní katastrofy.
A teď do toho vtrhne umělá inteligence!
Představa, že státní mašinérie, která má za sebou takové „skvosty“ od IZIPu po stavební řízení, bude kontrolovat AI projekty a algoritmické modely, je námětem na grandiózní tragikomedii. Výsledek bude fascinující: AI sice možná nevyřeší přetížené úřady, ale zato nám vygeneruje takové množství byrokratických výmyslů, že se z nich zblázní i samotné neuronové sítě.
Klíčem k úspěchu totiž evidentně není schopný tým a selský rozum, ale další tři odbory, pět komisí a třicet kulatých razítek navíc. Takže sláva, tentokrát to už určitě dopadne jinak!
Co myslíte, po kolikáté už letos vyhlašujeme digitální zítřky, které skončí včerejším starým pořádkem?
Je to nejspíš náhoda, ale obecně generovaný obrázek se tak trochu podobá té notifikaci, nezdá se vám?
Grok Imagine
Milan Hausner
Statistická plastelína ve světě čtenářů
Každý, kdo někdy zkusil postavit na odiv internetovou anketu, ví, že statistika je v podstatě vznešená věda o tom, jak se elegantně vyhnout pravdě, aniž by člověk musel přímo lhát.
Milan Hausner
Estetika moderního poddanství: Vláda jedince a výroba nadšeného souhlasu
Máme před sebou volby. Panečku, online svět zas zaplavila stupidita a rádoby veselé klipy, které jakoby z oka vypadly z kliniky nedaleko mého působiště. Aby mi nikdo nemohl říci, že to psala AI.
Milan Hausner
Dvojdomý blog
Dnešní diskuze mne dovedla zas k večernímu pindání. Protože dnešním tématem je blog psaný plastovou megerou, zvolil jsem jeden z ultra inkluzivních modelů... Vlevo je přepis AI a vpravo je to tak nějak normálně...
Milan Hausner
Záchvat v supermarketu
Jo. Jsem ten naštvaný, občas nerudný dědek. Stál jsem u chleba a jen jsem tu scénku zaregistroval. Realita se holt dost od pohádek liší. V obchodě (Lídl, Albert, nevím) bylo dusno.
Milan Hausner
Jak pálíme penízky jako vizionáři
Co je placebo v medicíně, víme, my ho ale máme taky v byznysu. Statistiky jsou totiž naprosto nádherně tristní: 90 % organizací hrdě prohlašuje, že „používá AI, ale vydělává jen 6 %“. Panečku.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
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