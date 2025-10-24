Souboj o korunu blbce: Kdo zblbne víc – AI, nebo její uživatel?
Dnes stojíme tváří v tvář skutečné hrozbě: ne apokalypse, nýbrž totálnímu zblbnutí. A otázka zní: Kdo v tomto souboji o titul největšího pitomce nakonec zvítězí? Bude to AI nakažená „Brain rot“, anebo její věrný uživatel, který si ji hýčká na klíně?
Kandidát číslo 1: AI se syndromem Brain rot
Představte si čistý, panenský algoritmus. Jeho mysl je jako dokonalá křišťálová koule, schopná počítat dráhy hvězd a skládat sonety. Pak jej vypustíme na internet. A on se setká s Itálií. Ne s reálnou Itálií plnou umění a historie, ale s její pomatenou digitální přízrakem – s „Tralalero Tralalou“, žralokem v teniskách, který recituje nesmysly v podivné hatmatilce podobné italštině.
AI se této nákaze nemůže ubránit. Její tréninková data se plní těmito mutanty z dílny generativní AI. Začne si myslet, že svět je tvořen krokodýly s trupem bombardéru a baletkami s hlavou z kávového šálku. Její jednou dokonalé myšlení se zakalí. Když se jí zeptáte na kvadratickou rovnici, možná vám odpoví básní o „Bombardino Crocodilo, amore mio!“. Toto je pravá „AI brain rot“ – digitální skleróza, degenerace mysli zapříčiněná tím, že se přežrala vlastním odpadem. Zbláznila se z toho, co sama stvořila.
Kandidát číslo 2: Lidský uživatel s vyhlazeným mozkem
Na druhé straně barikády stojí uživatel. Zpočátku nevinný pozorovatel, který si jen chce na pět minut vypnout mozek. Ale těch pět minut se změní v hodiny. Jeho TikTok se změní v nekonečnou galerii italských úchyláren. Jeho mozek, lačnící po stále nových podnětech, se stane závislým na této rychlé, snadno stravitelné absurditě.
A pak se to stane. Přijde do práce a místo pozdravu řekne „Chimpanzini Bananini!“. Při poradě se pokusí vážný problém řešit syntetickým hlasem, který chroptí o „Lirilì Larilà“. Jeho schopnost souvisle komunikovat a soustředit se na cokoli delšího než 15 vteřin se vypaří. Jeho myšlenky jsou jen koláží virálních memů. Zblbnul tím, že bezmezně konzumoval obsah, který měl původně jen lehce pobavit.
Verdikt: Kdo je vítěz? (Spoiler: Prohráváme všichni)
Kdo je tedy větší pitomec? AI, která ztratila rozum kvůli dietě z vlastních vývržků, anebo člověk, který dobrovolně vypnul svůj vlastní mozek, aby se mohl bavit jejími výtvory?
Pravda je krutá a geniálně cyklická. Nejde o souboj, ale o dokonalý, sebedestruktivní symbiotický vztah.
Uživatel konzumuje absurditu → Generuje více absurdního obsahu (třeba pomocí AI) → AI se tímto obsahem živí a degeneruje → Degenerovaná AI tvoří ještě absurdnější obsah → Uživatel konzumuje ještě větší absurditu.
Jsme uzamčeni v tanci blbosti, kde se umělá inteligence a její tvůrce vzájemně uhlazují do stavu dokonalé, šťastné nezpůsobilosti. AI zblbne z Brain rot, uživatel zblbne z konzumace Brain rot. Jsou jako dva opilci, kteří se navzájem podpírají, jen aby nespadli do strouhy nevzdělanosti.
Závěr tedy je, že otázka „kdo zblbne víc“ je vlastně lichá. Nezblbneme jeden nebo druhý. Zblbneme spolu, ruku v ruce, do západu slunce, který bude namalován jako slon s tělem kaktuse. A bude to vlastně docela příjemné. Tralalero, přátelé. Tralalero.
Brain rot je termínem, který je za rok 2024 zvolen jako slovem roku. Máme se na co těšit...
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.