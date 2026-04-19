Sonet ještě před kofeinem
Blogger tu ví, co se děje,
věta vlastní, ta ho hřeje.
On jediný zná, co má smysl
zaměstnává bloudů mysl.
YouTube mu dal moudrost věčnou,
kdys užíval si s jednou slečnou
Ta už dneska ale není ...
to víš, život ten se mění.
ANO lže a Soros platí,
všechny špatné skutky zhatí.
Když nepíše politiku
je všem tady už jen k smíchu.
Když nebije na poplach
pravda, ta se mění v prach.
Když však tvoří tu i onde
na umělku taky dojde.
Když nepíše tam o sobě,
zbude mu jen... epitaf na hrobě.
Ukazat musi tu i svou tvář,
jinak v Kladně zhasne rudá zář.
Ráno káva, laptop, vztek,
další status, další mek.
Probuďte se, všichni,
vládnou nám přece neomylní.
Vláda lže a každý krade,
kam se na ně Arsén hrabe.
Echo v slovech to ho hřeje,
jiný názor? Těm se směje.
Večer píše manifest,
o cti, právu, svobodě...
Co na tom, že na vodě...
Ráno zjistí... čtyři četli
ostatní s ním ani nezametli.
Doma vládne éra hrůzy,
kde jen nechal svoje múzy.
A tak rychle k datlu sedá
jinak jeho egu běda.
Svět je temný, svět je zlý,
a co k tomu máte vy?
Milan Hausner
Proč megera z masa a kostí vždy porazí tu plastovou (1)
„Člověk AI neporazí rychlostí ani logikou, ale svou ohromující schopností se ztrapnit se, urazit se, zhroutit se kvůli šamponu a zopakovat chybu s ještě větší jistotou. Chaos je naše výhoda. A na ten prostě megera nemá.
Milan Hausner
Tablety a čtení, tak v tomhle to není
Na Seznamu právě vyšel článek, který propojuje nákup tabletů pro norské školáky a následný propad výsledků v PISA v roce 2022. Jenže kauzalita a realita se od daného závěru v lecčems liší, ale v jednom bodě se shodují.
Milan Hausner
Slepý a hluchý na cestě za vzděláním
Česká škola netrpí nedostatkem pedagogických vizí. To jste na omylu. Máme jich tak akorát... dvě. A obě fungují dokonale, tedy, jak se to vezme... A samozřejmě pak je tu třetí. Ta nejdůležitější.
Milan Hausner
Boty, botičky, nuly a jedničky
Od uhlíkově neutrálních tenisek k uhlíkově horkým GPU: Anatomie jednoho panického pivotu. Ještě před pár lety byl Allbirds miláček Wall Streetu. Značka, která slibovala, že zachrání svět.
Milan Hausner
Evoluce proroků, kteří ale poušť viděli z rychlíku
Žijeme v době, kdy se lidé chovají jako přehřáté servery: blikají, hučí a občas se restartují, když slyší slovo „AI“. Každý druhý člověk dnes tvrdí, že rozumí neuronovým sítím...
|Další články autora
- Počet článků 465
- Celková karma 9,39
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.