Sonáta vesmírného souzvuku
Na jedné straně oceánu právě teď brečí ředitel Anthropicu, že jim lidé svými blbými kecy kazí pokrok (ehmm byznys). A na té druhé straně českého rybníčku sedí hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele a dělá úplně to samé, jen místo algoritmů oplakává vlastní image.
Vždyť je to naprosto identický manuál pro ukňučené mocipány!
Pojďme si to shrnout v celé téhle jedovaté kráse:
Svaté zaklínadlo: Neříkejte peníze, říkejte „Pokrok!“
Zatímco nám technologičtí mesiáši dosud tvrdili, že umělá inteligence spasí lidstvo, vyléčí rýmu, napíše daňové přiznání a zařídí mír na Blízkém východě, teď přišel zlomový moment. Anthropic s vážnou tváří varuje, že přílišná negativita by mohla poškodit budoucí využití AI... (psst... a tím pádem i její příjmy).
Jenže ouha – ono to stojí nesmysl, ty gigantické serverovny žerou víc proudu než Dukovany s Temelínem dohromady, a návratnost investic vypadá jako nekonečná dálniční stavba v režii státu. A tady přichází ta největší korporátní alchymie. Slovo „příjmy“ nebo „marže“ totiž v tiskových zprávách vypadá blbě. Když řeknete: „Lidi, my na tomhle křemíkovém krámu tratíme majlant a akcionáři mi chtějí utrhnout hlavu,“ zní to jako sobecký pláč rozmazleného miliardáře.Ale když s vážnou tváří a rozevlátou kravatou prohlásíte: „Tohle reptání ohrožuje samotný pokrok lidstva,“ rázem jste mučedník civilizace, který se obětuje pro zítřek, zatímco mu zlí a zpátečničtí škarohlídi házejí klacky pod nohy.
V překladu z korporátního Newspeaku do normální lidštiny to funguje takto:
Oficiální slovník pro tiskové zprávy: „Pokrok, inovace, budoucnost lidstva, digitální transformace.
„Neoficiální překlad do reality: „Naše marže, tvoje zrušené pracovní místo, výplata dividend a zaplacení té obří elektrárny, co napájí naše halucinující servery.
Manuál pro ukňučené mocipány (Když ono vám to nikdo nežere!)
V podání korporací i politických hnutí typu ANO to funguje naprosto totožně: „Když ono vám to nikdo nežere!“
Anthropic nasype miliardy do serverů a zjistí, že lidé místo obdivu reptají. Babiš nasype miliony do kampaní, TikToku a koblih, a pak přijde zlá realita, kde si někteří dovolí mít jiný názor. Reakce? Panika, dupání nožičkou a výkřik, že za to mohou „zlí hejteři“ a kritici.
Všechno je to kampaň proti pokroku (a našim peněženkám):
U amerických technologických gigantů je každý skeptický článek hned „podkopáváním adopce technologie“. U hnutí ANO je zase každá kritická novinová zpráva „zmanipulovaná kampaň zkorumpovaných médií“.
Nikdo z nich nepřipustí, že by snad produkt (nebo politika) mohl mít mouchy. Na vině je vždycky tupý dav, který si neváží toho, jakou bohulibou činnost pro něj velký vůdce nebo korporace koná.
Problém s vlastními iluzemi:
Zatímco Anthropic se bojí, že mu lidi přestanou kupovat AI, protože zjistí, že megera občas akorát kecá z cesty, Babiš se potýká s tím, že mu jeho vlastní virtuální image žije vlastním životem (nebo že čelí podvodným deepfakes, které na internetu lákají lidi na peníze). Všichni slibují ráj na zemi: jeden bezpracnou budoucnost, druhý levnější chleba, ale jakmile se ukáže účet, nejradši by všem zakázali mluvit.
Shrnutí na závěr
Velký kapitál a velká politika mají jedno společné zaklínadlo.
Milují lidstvo, dokud lidstvo drží hubu, kupuje jejich tokeny a hází jim to ve volbách. Jakmile se ozve zdravý rozum, je to rázem „poškozování budoucího pokroku“.
Až vám zase příště někdo bude tvrdit, že AI je morální imperativ naší doby, nebo že hnutí ANO bojuje za obyčejné lidi, vzpomeňte si na tuhle panickou zprávu z Wall Street i z Průhonic.
Křemíkový spasitel i politický mesiáš mají totiž strach z jediné věci na světě: že jim zákazníci a voliči přestanou skákat na špek.Nebo spíš na token.
jim zákazníci a voliči přestanou skákat na špek.Nebo spíš na token.
Gemini vlastní prompt
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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