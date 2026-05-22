Solární džihád: Zelená armáda, co bojuje jen za slunného odpoledne

V záchvatu klimatického fanatismu jsme dospěli vpravdě konečnému řešení obrany: 100% zelené, uhlíkově neutrální armády.

Konečně můžeme válčit bez výčitek! Představte si to bojiště: tanky na baterky, stíhačky s křídly olepenými fotovoltaikou, a velitelské bunkry napájené výhradně z větrníků, co se točí, jen když nefouká moc, ani málo. Je to geniální a má to pro každého z nás vpravdě futureskní dopady.

Scénář 1: Strategický útok na „oblast slunečního svitu“

Co udělá nepřítel, který nemá potřebu léčit si klimatickou úzkost? Zaútočí na to jediné, co drží naši ekologickou obranu při životě: na solární parky. Je to tak proklatě snadné. Jedna raketa, jeden granátomet, nebo i jen dobře mířený šutr, a elektrárna je na měsíce vyřazená.

Výsledek? Evropská armáda se změní na sbírku drahého šrotu:

  • Tanky zůstanou stát v řadě u nabíječek, bezmocné jako mobily po víkendu na chatě.
  • Drony popadají do hodiny, vybité a k ničemu.
  • Velení zhasne a generálové si budou muset svítit svíčkami, aby našli mapu.

Zoufalí politici pak nasadí speciální jednotky, aby bránily křehké panely vlastními těly, protože jejich zničení je v EU dotováno jako „obnovitelná ztráta“. Je to válka, kde se neumírá za vlast, ale za dotace na obnovitelné zdroje.

Scénář 2: F-35 Solar aneb hangárová myška

Letecké eso nové generace: F-35 Solar. Na křídlech má 500 m² panelů, které se za ideálního slunečného dne (v červenci, mezi dvanáctou a druhou) nabijí za 6 hodin na závratných... 20 minut letu. Maximální rychlost? 200 km/h, protože aerodynamika musí ustoupit zelené ideologii. Laserová děla fungují, jen když je absolutně jasno. V noci, v zimě, nebo když je pod mrakem, je to jen drahý kus kovu, co zabírá místo v hangáru.

Nepřítel zaútočí v prosinci a v noci? Velení vyhlášuje příměří alespoň do rána, v naději, že slunce vyjde dřív, než nepřítel dobije hlavní město. Tohle je obrana, která vyžaduje přísné plánování… božího počasí.

Scénář 3: Solární ponorka? Největší hlod roku

Ponorka na solární pohon. Nevymýšlím si. Už jsou na to i plány. To je jako vegan, co tajně jí bůček. Ponorka potřebuje být pod hladinou, kde nesvítí slunce. Takže buď bude mít baterie velké jako fotbalové hřiště, které se budou na hladině nabíjet dva týdny (a nepřítel ji snadno sejme), nebo pod vodou vydrží... asi tak 20 minut. Pak musí nahoru, aby se nabilo, a tím se z ní stane dokonalý terč. Geniální.

A co ty emise? Klimatický podvod dekády

Nejvtipnější na tom všem je, že výroba těch „zelených“ tanků, stíhaček a ponorek vygeneruje několikanásobně víc emisí, než kdyby se použil starý dobrý diesel. Protože:

  • solární panely se vyrábějí v Číně z uhlí.
  • baterie potřebují lithium, kobalt, nikl – těžba v Kongu a Rusku, která pustoší krajinu.
  • recyklace? Žádná. Po válce zůstanou hory toxického odpadu.

Politici nám ale s vážnou tváří vysvětlí, že je to „udržitelné“, protože během samotné bitvy nekouřily komíny. A to je to hlavní, ne?

Závěrečné... vlastně ani nevím, co

Solární válka je stejně reálná jako vodíkové letadlo, co doletí z Prahy do Sydney bez mezipřistání. Můžeme do ní investovat biliony, ale výsledek bude jediný: až nepřítel zaútočí v noci nebo v zataženém počasí, budeme mu muset poslat fakturu za emisní povolenky a doufat, že ho to odradí. A když ne, tak alespoň pošleme na frontu solární panely na kolečkách; ty ho možná rozesmějí k smrti. A to by se dalo považovat za válečný úspěch, ne?

Až příště uslyšíte o „zelené obraně“, vzpomeňte si na obrázek tanku, který se dobíjí 12 hodin, než vyjede na 20 minut do boje. A pak si řekněte, jestli náhodou není lepší starý dobrý diesel a k tomu postavit pár jaderných reaktorů, které tu válku vůbec umožní vyhrát. Jo, jo, green deal bude muset nejspíš počkat! A kdo to nechápe, tak se jeho nástupu vážně asi nedožijou.

Gemini AI

Autor: Milan Hausner | pátek 22.5.2026 16:47 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Milan Hausner

  • Počet článků 527
  • Celková karma 8,20
  • Průměrná čtenost 201x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

