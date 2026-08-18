Sociální sítě bez hraček?
... žádné filtry, které z každého dělají ideální
Jádrem stávajícího sporu, který právě začíná (žaloba o 1 bilion dolarů) který tuto celospolečenskou i právní debatu rozproudil, jsou
bezprecedentní kroky vlád a regulátorů na obou březích Atlantiku
. Desítky amerických států (30) podaly na společnost Meta hromadné žaloby a Evropská unie vede s gigantem hloubkové vyšetřování v rámci přísného Aktu o digitálních službách (DSA). Žalobci a úřady staví svá obvinění na tom, že Meta záměrně navrhla své platformy jako vysoce návykové produkty, které algoritmicky těží z psychologické zranitelnosti dospívajících, přestože z uniklých interních dokumentů věděla o jejich toxickém dopadu na duševní zdraví. Zatímco Meta se brání argumentem, že do bezpečnosti investuje miliardy a neustále zavádí nové nástroje pro rodičovskou kontrolu, regulátoři tvrdí, že jde pouze o kosmetické náplasti. Požadují totiž změnu samotného základu – odstranění designových prvků, které jsou od počátku naprogramovány tak, aby maximalizovaly pozornost za každou cenu.
verzi sebe sama. A na začátku: povinné ověření rodičů. To není sci-fi. To jsou přesně ty změny, které dnes americké státy požadují po Metě. A pokud je soud nařídí, může to spustit lavinu, která přetvoří nejen Meta, ale celý ekosystém sociálních sítí.
Okamžitý šok a „očista“
První fáze by byla drastická. Platformy by se pro teenagery staly nudnějšími, pomalejšími a méně návykovými. Dopaminová smyčka by se narušila. Výzkumy, včetně interních studií Mety, už roky ukazují, že lajky, nekonečný feed a sociální srovnávání přispívají k úzkosti, depresi a problémům s vlastním tělem a tedy i egem.
Odstranění těchto prvků by mohlo reálně snížit čas strávený na sítích a zmírnit nejhorší dopady. Mladí lidé by možná začali víc komunikovat mimo obrazovku, víc spát, víc číst, víc být přítomní. To je ta optimistická vize, kterou zastánci regulace malují.
Ale realita by byla složitější. Sociální sítě nejsou jen zábavou: jsou infrastrukturou identity, přátelství a statusu. Když se z nich odeberou mechanismy, které je dělají atraktivními, část uživatelů prostě odejde. Ne na Instagram bez lajků, ale na TikTok, BeReal, Discord, nebo na nové aplikace, které ještě neznáme a které budou regulací ještě nedotčené. Vznikne klasický efekt „zabij krtka, vyleze jiný“: reguluješ jednu platformu, uživatelé utečou na další.
Dlouhodobá transformace: dvě možné cesty
Jedna cesta vede k věkové segregaci sítí. Sociální média se rozdělí na „dětské“ a „dospělé“ verze. Osobně to vídím právě na tuto cestu. Dětská verze bude přísně kontrolovaná, s rodičovským dohledem, omezenými funkcemi a silnou moderací. Dospělá verze zůstane divoká: s lajky, algoritmy, filtry, Stories a vším, co dnes známe.
To by mohlo pomoci mladší generaci, ale zároveň to vytvoří nový generační problém: teenageři budou ještě silněji toužit dostat se „nahoru“ k dospělému internetu, podobně jako kdysi toužili po alkoholu nebo cigaretách. Vznikne černý trh s falešnými věky a účty.
Druhá cesta je hlubší redesign motivací. Pokud se platformám zakážou nejagresivnější nástroje pozornosti, budou muset hledat jiné způsoby, jak udržet uživatele. Mohou se více zaměřit na kvalitní obsah, komunity, vzdělávací funkce nebo užitečné nástroje. Algoritmy by se mohly přeorientovat z „maximalizace času“ na „maximalizaci dlouhodobé spokojenosti“. To zní utopicky, ale byznys model založený na reklamě a engagementu by tím byl ohrožen. Meta a podobné firmy by musely buď výrazně změnit způsob vydělávání peněz, nebo přijmout nižší valuace a pomalejší růst.
Konec éry „uživatele jako produktu“?
Pokud se radikálně omezí funkce, které maximalizují čas strávený na platformách, dostane přímý zásah samotné srdce současného digitálního byznysu: ekonomika pozornosti. Meta, ByteDance i Google jsou primárně reklamní společnosti. Jejich hodnota nestojí na tom, že lidi spojují, ale na tom, že dokážou udržet jejich pozornost dostatečně dlouho na to, aby jim prodaly cílenou reklamu.
Pokud se dopaminové háčky pro mladé uživatele otupí, čas strávený na sítích klesne a s ním i příjmy z reklamy. Můžeme se dočkat konce éry, kdy je vše „zdarma“.
Platformy by mohly zavést předplatné za bezpečnější, prémiové verze bez reklam a sledování. Zde však hrozí vznik dvourychlostního internetu. Děti z bohatších rodin budou chráněny v placených, čistých prostorech, zatímco děti z nízkopříjmových rodin zůstanou v bezplatných, datově vytěžovaných zónách nebo se přesunou do temnějších koutů internetu. A máme to tu zas. Prachy, a zase prachy.
Temnější scénáře a nová rizika
Existují i temnější možnosti. Regulace může být tak přísná, že velké platformy raději omezí přístup mladším uživatelům úplně. Vznikne „věkově ověřený internet“, kde se bez digitálního průkazu identity (nebo rodičovského souhlasu) prakticky nedostanete. To by ochránilo děti, ale zároveň by vytvořilo nové formy vyloučení a digitální nerovnosti. A ti, kteří se budou chtít vyhnout kontrole, odejdou na decentralizované sítě, dark webové platformy nebo peer-to-peer aplikace, které regulovat téměř nelze.
Další riziko je kulturní. Pokud se sociální sítě pro mladé stanou sanitizovanými a „bezpečnými“, může se stát, že skutečný sociální život teenagerů se přesune do privátních skupin, uzavřených Discord serverů nebo do aplikací, které vůbec nepředstírají, že jsou pro děti. Kontrola rodičů i státu se tím oslabí, protože se všechno přesune mimo dohled.
Útěk k umělé inteligenci
Zatímco se vlády snaží regulovat sociální sítě tak, jak je známe z minulé dekády, přímo před očima nám roste nový fenomén, který může vyprázdněný prostor okamžitě zaplnit: AI společníci. Aplikace už dnes přitahují miliony teenagerů, kteří tráví hodiny denně konverzacemi s virtuálními postavami.
Pokud se tradiční sociální sítě stanou sterilními a nudnými: nebo pokud na nich mladí lidé bez lajků nenajdou tolik potřebné sociální potvrzení, jejich pozornost se může přesunout od lidských vrstevníků k těm křemíkovým. AI nikdy nespí, nehodnotí vás, nesoudí a vždy vám řekne to, co chcete slyšet. Odstranění toxického sociálního srovnávání je sice žádoucí, ale pokud ho nahradí izolace ve světě dokonalých umělých přátel, pandemii osamělosti to nevyřeší. Jen změní její podobu.
Globální rozštěpení a lokální reality
Nesmíme také zapomínat, že internet přestává být globálním prostorem. Pokud Evropská unie a Spojené státy donutí platformy k drastickým změnám, neznamená to, že se tak stane všude.
Může dojít k „balkanizaci“ sociálních sítí. V Evropě a USA budeme mít věkově ověřené, algoritmicky zkrocené verze, zatímco v jiných částech světa pojedou tyto platformy dál na plný plyn. Tento digitální protekcionismus sice ochrání lokální mládež, ale ztíží globální propojení a kulturní výměnu, která byla původním a nejkrásnějším slibem raného internetu.
Kam to může dojít
Nejpravděpodobnější budoucnost není ani totální kolaps, ani idylická „zdravá“ sociální síť. Bude to hybrid. Velké platformy se pod tlakem zákona a veřejného mínění částečně změní: omezí nejškodlivější funkce pro nezletilé, zavedou silnější rodičovskou kontrolu a budou víc investovat do well-being nástrojů. Zároveň však vznikne nová generace aplikací, které se budou snažit obejít regulace nebo cílit primárně na dospělé. A mladí lidé, jak to už bývá, si vždycky najdou cestu, jak se dostat tam, kde se „něco děje“.
Sociální sítě se nestanou méně důležitými. Stanou se jen jinými. Otázka není, jestli se změní. Otázka je, jestli změny, které dnes požadujeme ve jménu ochrany dětí, skutečně povedou k jejich větší duševní pohodě anebo jestli jen přesuneme problém jinam a zároveň si vezmeme něco z toho, co dělá digitální svět pro mladé lidi tak přitažlivým.
Budoucnost sociálních sítí nebude určovat jen technologie. Bude ji určovat to, jak moc jsme ochotni obětovat svobodu, engagement a spontánnost výměnou za bezpečí. A ta výměna nikdy nebude bezbolestná.
Za sebe jsem bytostně přesvědčen, že mne už tahle budoucnost tak moc trápit nemusí. Z mnoha důvodů. Tím nejhorším je ovšem globální válečná katastrofa. Až se otevře nad Prahou hříbek, pak bude docela jedno, jestli jste mi za tyhle chmury dali karmu nebo odsudek. Hezký den.
Návrat k fyzickému světu jako nezbytnost
Regulace sociálních sítí je nakonec jen polovina řešení. Můžeme odstranit lajky, vypnout nekonečný scroll a zakázat notifikace po desáté večer. Ale proč mladí lidé na tyto sítě vůbec v takové míře utíkají?
Často proto, že fyzický svět jim nenabízí dostatek volného, nestrukturovaného a bezpečného prostoru pro setkávání bez dozoru dospělých. Města jsou navržena pro auta a konzum, kroužky a školy jsou zaměřeny na výkon, a tlak na úspěch je enormní. Sociální sítě se staly digitálním hřištěm, protože ta fyzická hřiště a komunitní prostory z našich životů postupně mizí.
PS: K tomuto tématu se vrátím, ono má totiž ještě jedny důležité konotace.
Pokud chceme, aby mladá generace odložila telefony a přestala být závislá na digitálním dopaminu, nestačí jen udělat sítě nudnějšími a bezpečnějšími. Musíme znovu vybudovat reálný svět tak, aby v něm bylo lákavé, dostupné a normální trávit čas offline. V opačném případě jen zavíráme digitální bary, aniž bychom postavili jakoukoliv alternativu, kam by se dalo jít.
Gemini prompt... Grok Imagine prompt
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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