Sociální inženýrství v paneláku a na ulici
V případě strukturálně vyloučených lokalit a dlouhodobě nepřizpůsobivých jedinců však tento model často selhává z několika hlubších důvodů:
- Odlišná hierarchie hodnot a norem: Problémem není pouze chudoba jako nedostatek finančních prostředků, ale hluboká kulturní a sociální dezintegrace. Byt vnímá část nepřizpůsobivé populace nikoli jako domov a závazek, o který je nutné pečovat, ale jako náhodný zdroj bezúplatného užití. Návyky spojené s péčí o majetek, splácením závazků nebo ohleduplností k sousedům v těchto komunitách chybějí, protože se v nich sami nenarodili a nebyli k nim vedeni.
- Absence vnitřní motivace a rezignace na odpovědnost: Sociální bydlení často nabízí řešení „shora“ bez odpovídajícího proti hodnotového výkonu ze strany příjemce. Pokud chybí požadavek na osobní angažovanost, práci nebo dodržování přísných pravidel, je dotovaný byt vnímán jako automatický nárok, nikoli jako výsledek vlastního úsilí.
- Rozdíl mezi integrací a ghettem: Přemístění nepřizpůsobivých rodin do standardní zástavby bez průběžné asistence a jasně vymáhaných pravidel obvykle nevede k jejich asimilaci, ale k rychlému zhoršení stavu nemovitosti a odchodu původních sousedů (tzv. white flight). Vzniká tak nové sociální vyloučení na jiném místě.
Bytová otázka je labyrint bez dveří
Příklad Jiřího Čunka ve Vsetíně
Postoj někdejšího vsetínského starosty Jiřího Čunka stál na zcela opačné filozofii: na kombinaci radikální odpovědnosti, vymahatelnosti práva a okamžitého tlaku na změnu chování.
- Podstata přístupu: Čunek nešel cestou nekonečného dotování a omlouvání sociálních patologií. Neplatiče a nepřizpůsobivé obyvatele z pavlačových domů v centru města vystěhoval do tzv. kontejnerových domů či jednoduchých buněk na okraji města, případně do jiných regionů.
- Kontroverze a výsledky: Tento krok byl masivně kritizován lidskoprávními aktivisty jako segregace a řešení „před zrakem veřejnosti pryč z očí“. Na druhou stranu zastánci poukazovali na to, že město konečně ochránilo slušné plátce daní, obnovilo pořádek a dalo jasný signál, že neplacení dluhů a devastace cizího majetku mají okamžité a hmatatelné následky.
Pirátské modely sociálního bydlení selhávají hlavně proto, že předpokládají, že „nepřizpůsobivý“ člověk se po přidělení bytu magicky promění v švýcarského nájemníka. Jenže realita je méně romantická: když dáš chaosu klíče od bytu, chaos se nenaučí pravidla: chaos si jen pustí televizi hlasitěji. Ideologická víra, že prostředí změní člověka, naráží na fakt, že některé vzorce chování jsou pevnější než beton v základové desce.
A tak se z komunitního bydlení stává malá občanská válka o klid po desáté. Sociální pracovník je povýšen na superhrdinu, který má vyřešit generace problémů během jedné návštěvy, zatímco pravidla domu se mění z vyhlášky na prosbu a z prosby na „voláme policajty“.
Pirátské modely nekrachují na zlé vůli: krachují na tom, že jsou příliš dobré, příliš idealistické a příliš přesvědčené, že sociální inženýrství dokáže přeprogramovat lidský operační systém.
Proč se zdá, že neexistuje ideální řešení
Hledání funkčního řešení naráží na bludný kruh, v němž se mísí selhávající státní paternalismus s neschopností společnosti nastavit dlouhodobě udržitelná pravidla:
- Měkká sociální politika selhává proto, že ignoruje fakt, že bez donucení k odpovědnosti a bez sankcí za porušování pravidel se chování nemění. Lidé se přizpůsobí systému dotací a dávek, aniž by usilovali o nápravu své situace.
- Tvrdá represivní politika (vzpomeňme na vsetínský model) sice dokáže vyřešit problém konkrétní lokality a ochránit většinovou společnost, ale málokdy řeší hlubší příčinu. Často pouze problému „přehodí výhybku“ do jiného katastru a nevede k trvalé pracovní či společenské integraci další generace.
Bez propojení okamžité vymahatelnosti práva, povinné participace na údržbě a práci, a hlavně silného tlaku na vzdělávání dětí se každé sociální inženýrství hroutí pod tím, že ignoruje lidskou svobodu volit si vlastní životní styl – a to i v případě, kdy je tento styl pro okolí destruktivní.
Milan Hausner
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