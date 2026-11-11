Smutek staré pravice
Když Petr Fiala po dvanácti letech odcházel z čela ODS, neodcházel jako člověk, který by považoval své působení za neúspěch. Naopak. Mluvil o dvanácti úspěšných letech. Připomínal dobu, kdy byla strana po pádu Nečasovy vlády na dně, připomínal návrat do vysoké politiky, návrat do Strakovy akademie, návrat mezi hlavní hráče. Hovořil o tom, že ODS povstala z popela. A v mnohém měl pravdu.
Jenže právě zde začíná příběh, který je možná smutnější než obyčejná volební porážka. ODS totiž udělala tu nejlidštější chybu. Zaměnila vlastní minulost za vlastní budoucnost.Po mnoho let vyprávěla příběh o tom, jak přežila. Jak se zvedla. Jak se vrátila. Jak obstála tam, kde jiní zmizeli. Byl to dobrý příběh.
Jenže jednoho dne se z něj stal příběh starý. Voliči mezitím řešili jiné otázky. Nezajímalo je, jak ODS zachránila sama sebe.
Zajímalo je, kdo zachrání je a kdo to lépe vylže. A najednou tu byl lžikrál, ale taky strany, které pochopily vývoj. Černokabátníci, co si švihli nový obleček a STAN, co si také postavily něco jiného než barák z celtoviny.
Lidi nechtěli slyšet kroniku o vzestupu po roce 2013. Chtěli slyšet něco o roce 2030. A právě v tomto okamžiku se začaly rozcházet dva světy. Přiznávám, že mne přesně tenhle vývoj netěší. Pravice dokáže přinášet jasné pohledy na svět. Bohužel vinou osobních ambicí se mnohdy tyto hodnoty stávají dost ambivalentními,.
Ve světě vedení strany byla ODS stále symbolem kompetence, odpovědnosti a západní orientace. Ve světě části voličů se z ní stával dobře spravovaný úřad.
Solidní. Poctivý. Předvídatelný.A překvapivě málo inspirující.
Fiala ve svém rozlučkovém projevu opakoval, že ODS není v krizi. Možná měl z organizačního hlediska pravdu. Strana měla struktury. Měla členy. Měla komunální politiky. Měla zkušené tváře.Jenže politické krize nevypadají vždy jako požár. Někdy vypadají jako ticho. Jako okamžik, kdy se všechno zdá být v pořádku, ale lidé přestávají věřit, že právě tady vzniká budoucnost. Je zvláštní sledovat pravicovou stranu, která kdysi zosobňovala energii změny, jak se postupně stává strážcem vlastního odkazu. Pan Kupka je bohužel vizí a typickým představitelem právě takového obrazu.
Kdysi byla ODS stranou lidí, kteří chtěli bourat. Překážky. Regulace. Staré pořádky.
Dnes často působí jako instituce, která chrání sama sebe před příliš prudkým pohybem. Jako muzeum vlastní revoluce. V tom není nic směšného. Naopak.
Je to osud mnoha úspěšných stran. Historie je nemilosrdná právě k těm, kteří kdysi vyhráli. Protože vítězství vytváří návyk. A návyk vytváří jistotu. A jistota občas vede k přesvědčení, že svět se musí vrátit tam, kde byl včera.
Jenže svět se nikam nevrací. Utíká. Mění se. Přeskakuje.
Dělá z liberálů konzervativce a z revolucionářů pamětníky.
Když Fiala varoval, že ODS si případnou krizi může způsobit sama, znělo to jako nenápadná věta ukrytá mezi bilancováním a loučením. Možná právě v ní však bylo obsaženo víc pravdy, než tehdy kdokoliv připouštěl. Protože největší nebezpečí pro ODS nikdy nepředstavovalo ANO.
Ani STAN. Ani Piráti. Ani žádný jiný soupeř.
Největším soupeřem se stala představa, že příběh záchrany strany je zároveň programem její budoucnosti.
Není. Je to pouze první kapitola. Nikdy poslední.
A tak dnes ODS stojí v podivném bodě mezi důstojností a nejistotou.
Není mrtvá. Není ani bezvýznamná.
Pořád představuje část české pravicové tradice, bez které by česká politika byla chudší. Jenže tradice sama o sobě nestačí.
Politická strana není katedrála. Nestačí, že stojí.
Musí přitahovat lidi dovnitř. Musí vyvolávat očekávání.
Musí vytvářet pocit, že zítřek bude zajímavější než včerejšek.
A právě to je úkol, který po Fialovi zdědil Martin Kupka
Nepřevzal trosky. To by bylo příliš jednoduché. Převzal něco mnohem složitějšího. Stranu, která stále ví, odkud přišla.
Ale stále méně lidí je přesvědčeno, že ví, kam jde.
A možná právě v tom se skrývá skutečný smutek celé dnešní ODS. Nikoli ve volebních procentech. Nikoli ve ztracených radnicích. Nikoli v opozičních lavicích.
Ale v tichém pocitu, že strana, která kdysi mluvila jazykem budoucnosti, se stále častěji obrací ke své minulosti, aby si ověřila, že ještě existuje.
A politika bývá krutá. Neprotože trestá chyby.
Ale protože neumí odměňovat zásluhy donekonečna. A tak se nemůžeme divit těm trendům, které se nyní objevují. Nový hlas a osvěžení typické pravicové politiky je nejsilnějším mottem, po kterém velká část populace snad přinejmenším přemýšlí. A ty rozhodně neuspokojí poskakování raků z jiných stran sem a zase zpátky.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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