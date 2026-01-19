Smrtelně vážná krize se nekoná! Tak to tedy ne!!!
Po měsících sžíravých obav, apokalyptických vizí a plamenných výzev „na záchranu školství“ se ukazuje, že velká reforma převodu financování nepedagogů na zřizovatele (ONIV) nezpůsobila kolaps civilizace, jak jsme všichni (hrdě se přiznám, já tedy ne)... a s jakým gustem ... předpokládali.
Asociace ředitelů základních škol si dovolila provést průzkum a data jsou až nechutně klidná. Připravte se na šok:
Věc, kterou všichni přežili: Počet zaměstnanců.
Téměř 90 % škol hlásí, že jejich počet nepedagogů zůstal stejný. Ano, čtete správně. Stejný. Pouhá hrstka (1,6 %) s pláčem odevzdala některé pracovníky zřizovateli a necelých 6 % muselo pozice zrušit. To je téměř statistická chyba! Kde je ten slibovaný exodus uklízeček a výpovědi školníků? Kde je ten chaos? Drtivá většina ředitelů jen pokrčila rameny a šla dál. Naprosto nezodpovědné chování v době, kdy jsme očekávali drama.
2. Finanční katastrofa? Spíš takové „ujde to“.
Téměř 70 % škol dostalo na mzdy nepedagogů od zřizovatele tolik, kolik potřebují. Ano, čtete znovu správně. Ano, někdo (19,5 %) má méně a to je samozřejmě špatně. Ale kam se poděly ty tisíce ředitelů, kteří měli kvůli této změně okamžitě zavřít školu? Sedí v kancelářích a... jednají. Někteří dokonce dostali více (3,4 %), což je situace tak nečekaná, že o ní téměř nemluvíme. Hlavní problém se ukázal být překvapivě technický: zřizovatelé často poslali peníze jen na tarif, zapomněli na odměny. To je problém, ale není to konec světa. Jen nudná byrokratická nedokonalost.
3. Ostatní výdaje: Ticho před (ne)bouří?
60 % škol tvrdí, že částka na věci jako energie či učebnice se nezměnila. 12,5 % dokonce hlásí nárůst. Jen pětina zaznamenala pokles. To není krize, to je běžný koloběh municipalit! A opět tu máme tu největší „potíž“: zřizovatelé posílají peníze jednou sumou, bez rozdělení. Ředitelé tak musejí... přemýšlet a rozhodovat se. Děsivá představa, viďte. Popravdě, v době, kdy jsem řediteloval bych přesně tento přístup přivítal. Škatulky jsou pro ředitele na draka.
4. Mobilní apokalypsa odložena.
Zatímco o penězích se ukázalo, že je možná zbytečné tolik „řvát“, v tématu mobilů jsme si řvaní užili. 38,7 % ředitelů volá po celoplošném zákazu. Více než polovina (56,9 %) však klidně věří, že si o tom může rozhodnout škola sama. Jinými slovy: většina ředitelů nechce, aby stát do toho kecal. Ironie je dokonalá – zatímco o penězích, kde by centrální řízení možná dávalo smysl, si rozhodují obce, o mobilech, kde by decentralizace byla na místě, se vede boj o celostátní diktát. A komentáře jdou ještě dál: „Zabývejme se sociálními sítěmi a rolí rodičů!“ No to tedy není vůbec jednoduché a sebeuspokojující řešení.
Závěr, který nikoho nepotěší:
Jeden moudrý ředitel to trefil: „Ředitelům i starostům změna přidělává práci, ale zatím nejde o žádné velké zemětřesení. Hodně záleží na vztahu škola – zřizovatel.“
A tady to máme. Po všem tom řvaní, že je to špatně, se ukazuje, že výsledek závisí na... místní spolupráci, komunikaci a rozumném přístupu. Žádná velká ideologie. Žádný systémový kolaps. Jen práce. To je ale strašlivě neatraktivní zjištění. Jak se má člověk na takovou zprávu vzrušovat? Jak z toho udělat předvolební heslo? Jak toho náležitě využít? Však oni si ti noví něco najdou.
Největší ironií celého průzkumu je možná to, že nejvíce kontroverzní a vyhrocené téma zůstává... telefony v kapsách dětí. O penězích, které jsou pro chod školy životně důležité, se dá domluvit. O kousku plastu a křemíku, který drží v ruce žák, zuří vášnivý boj.
Snad nám to vydrží do komunálních voleb. To bude teprve pořádná show.
Milan Hausner
Když AI připraví zoologický kvíz jako moula: dokumentace zoufalství
Všechno to začalo nevinně. Učitel zadal AI úkol: „Připrav mi kvíz pro žáky. Zoologie. Poznávačka. Ať si trochu procvičí mozek.“ AI se usmála (vektorově) a odpověděla: „Jistě, pane. Tady je 109 zvířat.“
Milan Hausner
Když s manželkou taktizuješ, přežiješ. S AI ovšem zblbneš.
Víš, já jsem si dlouho myslel, že jsem v naší domácnosti jediný, kdo pendluje mezi dvěma paralelními vesmíry. Jeden svět: manželka. Druhý svět: AI. A já se motám mezi.
Milan Hausner
Stvoření světa nikoli podle pana Effela
Nejdřív udělal světlo. Ne proto, že by to bylo potřeba, ale protože neviděl, kam položil tužku. Pak přidal nebe, moře a hory... My už dnes ale máme Minecraft...možná bohužel.
Milan Hausner
Když pánové v Senátu zasedají, aby vyřešili těhotenství mužů
Vážení čtenáři, občas se stane, že se politická debata stočí k tématu, které by se dalo vyřešit během jedné minuty v učebnici biologie. Přesně to se stalo v americkém Senátu, kde zazněla otázka, jež vzbudila nečekanou pozornost:
Milan Hausner
Jak prodloužit život... tužkou
Dnešní Novinky uveřejnily zajímavý článek k otázkám porodnosti a prognózy dalšího vývoje. Jde o velmi sofistikovaný rozhovor, který ale dává i několik bodů k zamyšlení.
- Počet článků 296
- Celková karma 8,71
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.